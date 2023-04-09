Трусова о шоу Плющенко «Русские сезоны»: «Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться»

Александра Трусова рассказала о подготовке к шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны»

– Как долго вы к этому готовились?

– Три месяца. Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться. Есть замечательные шоу и у Ильи Авербуха, и у других фигуристов. Но мы хотели сделать что-то уникальное.

– Саша, вы поступили на журфак, решили стать нашими коллегами?

– Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. Все, что обсуждают – это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают. Мне не нравится, когда так делают, – сказала фигуристка.

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