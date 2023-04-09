Трусова о шоу Плющенко «Русские сезоны»: «Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться»

Теги Евгений Плющенко Илья Авербух сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о подготовке к шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны»

– Как долго вы к этому готовились?

– Три месяца. Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться. Есть замечательные шоу и у Ильи Авербуха, и у других фигуристов. Но мы хотели сделать что-то уникальное.

– Саша, вы поступили на журфак, решили стать нашими коллегами?

– Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. Все, что обсуждают – это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают. Мне не нравится, когда так делают, – сказала фигуристка.

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10 комментариев

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Свет19
Хех. Ну я тогда и сказала будет забавно если она только пришла посмотреть что и как. А её уже чем только не облили. Мол, такая сякая чужое место заняла, и Яна ей блатное место проплатила и т.д.
Да все что нужно знать о фанах. :))))
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Блинчик
Главное отличие шоу с участием Александры Вячеславовны от всех остальных шоу - полные залы зрителей. Даже обычно гордая Этери Гогиевна заныла, что хотела бы Сашу к себе.
+5
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Anna Stefan
Ответ Александр Шульгин
Мне особенно понравилась "Мне кажется, пока нет"
Это тоже))) Но вообще-то я сразу подумала, что та новость - пуля, пущенная "журналистами". Даже Трусовой, несмотря на весьма скромный интеллект, скорее всего хватает ума понять, что идти учиться на журналиста ей не стоит)))
А сколько было бурных обсуждений🤣🤣🤣
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lanfqk
Я люблю Сашу, но шоу Плющенко мне не очень нравятся. И пуанты, и хвост, и полетать...Не знаю, слишком все сумбурно у них.
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EuhenioV
Вот всё и стало на свои места,а какие перспективы уже обрисовали Сашефаны?В итоге окажется,что и рыба "ненастоящая"😂
+10
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Александр Шульгин
Ответ Anna Stefan
– Саша, вы поступили на журфак, решили стать нашими коллегами? – Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. Все, что обсуждают – это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают. 🤣🤣🤣🤣🤣 Всё, что нужно знать о "журналистах" и "фанатах" Т.
Мне особенно понравилась "Мне кажется, пока нет"
+12
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+10
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На Пекин
Ответ Anna Stefan
– Саша, вы поступили на журфак, решили стать нашими коллегами? – Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. Все, что обсуждают – это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают. 🤣🤣🤣🤣🤣 Всё, что нужно знать о "журналистах" и "фанатах" Т.
Вопрос и ответ стоят друг друга)
+5
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Тайга86
Боюсь ошибиться, но чувствуется что Саша в раздумьях по поводу планов на следующий сезон. А может он уже и есть этот самый план...когда ради одной цели, человек готов пожертвовать многим.
+4
-4
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Александр Шульгин
"Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. "Все, что обсуждают – это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают. Мне не нравится, когда так делают, – сказала фигуристка." Так да или кажется пока нет.
+9
-2
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Anna Stefan
– Саша, вы поступили на журфак, решили стать нашими коллегами?

– Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. Все, что обсуждают – это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают.

🤣🤣🤣🤣🤣
Всё, что нужно знать о "журналистах" и "фанатах" Т.
+17
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