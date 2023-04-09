Трусова о шоу Плющенко «Русские сезоны»: «Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться»
Александра Трусова рассказала о подготовке к шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны»
– Как долго вы к этому готовились?
– Три месяца. Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться. Есть замечательные шоу и у Ильи Авербуха, и у других фигуристов. Но мы хотели сделать что-то уникальное.
– Саша, вы поступили на журфак, решили стать нашими коллегами?
– Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. Все, что обсуждают – это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают. Мне не нравится, когда так делают, – сказала фигуристка.
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Да все что нужно знать о фанах. :))))
А сколько было бурных обсуждений🤣🤣🤣
– Тяжело об этом говорить. Мне кажется, пока нет. Все, что обсуждают – это сплетни. Они сфотографировали меня и обсуждают.
🤣🤣🤣🤣🤣
Всё, что нужно знать о "журналистах" и "фанатах" Т.