«Можно сказать, что платье для олимпийской произвольной я подобрала под любимые тени». Щербакова снялась в ролике журнала о моде

Теги сборная России Олимпийская сборная России видео Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова снялась в ролике на ютуб-канале журнала VOICE.

На видео олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказывает о своей косметике.

«Можно сказать, что платье для олимпийской произвольной я подобрала под любимые тени», – сказала Щербакова.

37 комментариев

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Delirium
Ответ tofsla
да без разницы, до или после, котов посылают в мешке всегда! Тут проблема одна: а хтож лоханулся, не отметив приоритетные пробы? вот и несут всякое ... плюс политику. А факт есть, надо жопы высокопоставленные спасать от обвинений в неисполнении прямых обязанностей
Опять эта унылая песня про приоритетность проб. Шведы должны были пробы протестировать без всякой приоритетности, у них стандартные сроки на это есть.
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Ernesto Gevarro
Ответ несахар
ей только 18 лет, а карьеру уже закончила) с этим "спортом" явно что-то не так
Карьера у нее как раз начинается , но уже без такого вреда для здоровья. Большие нагрузки прошли в подходящее юношеское время. А сейчас медийка , рекламные контракты, работа на ТВ. Так что все супер с этим спортом
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tofsla
Ответ La Gushka
Проба Валиевой не терялась. Все пробы с ЧР были отправлены в Стокгольм одним пакетом и проанализированы примерно в одно время, ПОСЛЕ формирования сборной на ОИ. Де-факто, посылали туда "котов в мешке"
да без разницы, до или после, котов посылают в мешке всегда! Тут проблема одна: а хтож лоханулся, не отметив приоритетные пробы? вот и несут всякое ... плюс политику. А факт есть, надо жопы высокопоставленные спасать от обвинений в неисполнении прямых обязанностей
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Alexander X
Ответ Delirium
Я специально человеку показал, что даже наборы тестировавшихся спортсменов разные, и из всех тестов только у Валиевой и только с ЧР оказался положительный. Так что никак на медали одиночников ее проба повлиять не может, так как сама она на подиум не попала.
да даже если учесть тот написанный бред, то по всем с че были уже результаты проб🤷...
результаты с ои тоже есть....
тут даже если раскопают гос.доп. программу - трудно будет что-то Ане предъявить... т.к.по факту, она "чистая" была на ои🤷
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Alexander X
Ответ La Gushka
Если КАС признает, что отправка российских фигуристов на ЧЕ и ОИ без результатов допинг-контроля на отборочных соревнованиях, а это был ЧР, является нарушением антидопинговых правил со стороны ФФКР и ОКР, ВСЕ результаты ЧЕ и ОИ должны быть аннулированы. Так говорит ВАДКодекс. Другое дело, что КАС может принять иное решение. Всё зависит также и от того, сколько и против кого нарыто (и будет еще нарыто) компромата в "деле Валиевой"
вада не регламентирует допуск/не допуск спортсменов, к которым, на данный момент, нет никаких претензий и открытых дел... это исключительно в юрисдикции федераций... допускать - не допускать... отправлять или не отправлять спортсменов, без результата проб... и если были отправлены/допущены, значит имели право на это!
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Delirium
Ответ несахар
ей только 18 лет, а карьеру уже закончила) с этим "спортом" явно что-то не так
В этом спорте и в 15 лет карьеры заканчивают, и не только в этом спорте. Сложный спорт, попробуйте-ка сами хоть разок с разбегу на лед шлепнуться, лучше несколько раз и в тонком белье, поймете, почему карьеры у большинства одиночников короткие.
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Delirium
Ответ Alexander X
на крупных турнирах у всех призёров берутся пробы!... на чр у всех + вероятные запасные
Я специально человеку показал, что даже наборы тестировавшихся спортсменов разные, и из всех тестов только у Валиевой и только с ЧР оказался положительный. Так что никак на медали одиночников ее проба повлиять не может, так как сама она на подиум не попала.
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Зиля Бадриева
Ответ Delirium
Во всей этой истории самое любопытное то, откуда эта Ля Гушка всплыла и кто ее плюсует/минусует оппонентов.
Не знаю кто плюсует, но это старый обитатель спортса.
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Девушка Безимени
тени на плетени
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Delirium
Ответ Зиля Бадриева
На че брали и у Камилы. Как и перед ОИ. Из официального заявления ОКР: " ОКР обратил внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат."
Во всей этой истории самое любопытное то, откуда эта Ля Гушка всплыла и кто ее плюсует/минусует оппонентов.
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Alexander X
Ответ Delirium
Чисто для справки, на ЧР пробы брали не у всех участников, а только у некоторых, среди которых была Валиева. На ЧЕ пробы брали у другого набора спортсменов. А вот перед ОИ пробы брали у всех членов сборной. Так что никаких котов в мешке туда не посылали.
на крупных турнирах у всех призёров берутся пробы!...
на чр у всех + вероятные запасные
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Зиля Бадриева
Ответ Delirium
Чисто для справки, на ЧР пробы брали не у всех участников, а только у некоторых, среди которых была Валиева. На ЧЕ пробы брали у другого набора спортсменов. А вот перед ОИ пробы брали у всех членов сборной. Так что никаких котов в мешке туда не посылали.
На че брали и у Камилы. Как и перед ОИ. Из официального заявления ОКР: " ОКР обратил внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат."
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несахар
Ответ La Gushka
Есть варианты, что НЕ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА. Так может решить КАС. При наихудшем для России решении золото будет отдано Сакамото.
это почему? Щербакова же чистюля. или нет?
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несахар
Ответ Александр Шульгин
Ролик хороший и весёлый
ей только 18 лет, а карьеру уже закончила) с этим "спортом" явно что-то не так
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EmperorNazer
Впервые в жизни посмотрел подобный ролик) Большую его часть я, конечно, совершенно не понимал, о чем говорит Аня, но как и всегда, ее очень приятно слушать - рассказывает интересно, живо, с юмором. Да и образ классный и стильный. В общем, о потраченном времени не жалею))
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Адриана
Ответ Nataly1991
Вы пропустили вечерний прием таблеток и прорвались к интернету?
Утренний похоже тоже пропустила.
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Delirium
Ответ La Gushka
Проба Валиевой не терялась. Все пробы с ЧР были отправлены в Стокгольм одним пакетом и проанализированы примерно в одно время, ПОСЛЕ формирования сборной на ОИ. Де-факто, посылали туда "котов в мешке"
Чисто для справки, на ЧР пробы брали не у всех участников, а только у некоторых, среди которых была Валиева. На ЧЕ пробы брали у другого набора спортсменов. А вот перед ОИ пробы брали у всех членов сборной. Так что никаких котов в мешке туда не посылали.
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La Gushka
Ответ Delirium
Допинг контроль и на ЧР, и на ЧЕ и перед и во время ОИ наша сборная проходила. Протерялась только проба Валиевой с ЧР в шведской лаборатории (ее пробы с ОИ чистые). В худшем случае наша сборная лишится медалей в командных соревнованиях, но Щербакова в них и не участвовала, как и Трусова, так что их медали любое решение по Валиевой никак не отменит.
Проба Валиевой не терялась. Все пробы с ЧР были отправлены в Стокгольм одним пакетом и проанализированы примерно в одно время, ПОСЛЕ формирования сборной на ОИ. Де-факто, посылали туда "котов в мешке"
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Наталья Грабовская
На кадрах с выступлений грим сделан мастерски - молодец Анюта! Сейчас, когда выступления фигуристов снимают крупными планами и показывают по TV, а затем видеоролики выкладывают в Интернет, то безупречный внешний вид - макияж, костюм - своего рода уважение к зрителям. К тому же всё это позволяет вжиться в образ, увереннее себя чувствовать. Небрежность сразу бросается в глаза - на ЧМ в Стокгольме в 2021 г. канадский фигурист Киган Мессинг вышел катать КП, примотав штанины брюк к ногам скотчем - смотрелся этот "лайфхак" крайне неряшливо и портил всё впечатление от проката.
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Delirium
Ответ La Gushka
Если КАС признает, что отправка российских фигуристов на ЧЕ и ОИ без результатов допинг-контроля на отборочных соревнованиях, а это был ЧР, является нарушением антидопинговых правил со стороны ФФКР и ОКР, ВСЕ результаты ЧЕ и ОИ должны быть аннулированы. Так говорит ВАДКодекс. Другое дело, что КАС может принять иное решение. Всё зависит также и от того, сколько и против кого нарыто (и будет еще нарыто) компромата в "деле Валиевой"
Допинг контроль и на ЧР, и на ЧЕ и перед и во время ОИ наша сборная проходила. Протерялась только проба Валиевой с ЧР в шведской лаборатории (ее пробы с ОИ чистые). В худшем случае наша сборная лишится медалей в командных соревнованиях, но Щербакова в них и не участвовала, как и Трусова, так что их медали любое решение по Валиевой никак не отменит.
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Mary Ion
Анюта - прекрасна :) но использовать тени больше трех лет не стоит))
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Delirium
Ответ La Gushka
В ВАДА говорят, что ясности в деле пока никакой.
В ВАДА говорят про дело Валиевой. Щербакова к разбирательству с Валиевой не имеет никакого отношения.
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Lebedstory
Обворожительная, яркая леди.
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Люблю Женьку
Анютка, куда торопишься? Кто то гонится? 😉 😀
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mtoo
500 не будет))
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