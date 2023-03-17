«Можно сказать, что платье для олимпийской произвольной я подобрала под любимые тени». Щербакова снялась в ролике журнала о моде
Анна Щербакова снялась в ролике на ютуб-канале журнала VOICE.
На видео олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказывает о своей косметике.
«Можно сказать, что платье для олимпийской произвольной я подобрала под любимые тени», – сказала Щербакова.
результаты с ои тоже есть....
тут даже если раскопают гос.доп. программу - трудно будет что-то Ане предъявить... т.к.по факту, она "чистая" была на ои🤷
на чр у всех + вероятные запасные