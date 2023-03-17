«Можно сказать, что платье для олимпийской произвольной я подобрала под любимые тени». Щербакова снялась в ролике журнала о моде

Анна Щербакова снялась в ролике на ютуб-канале журнала VOICE.

На видео олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказывает о своей косметике.

«Можно сказать, что платье для олимпийской произвольной я подобрала под любимые тени», – сказала Щербакова.