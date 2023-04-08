Елизавета Туктамышева провела мастер-класс в Уфе

Теги сборная России видео фото Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева провела мастер-класс в Уфе.

Мероприятие прошло накануне. Также фигуристка приняла участие в церемонии вручения премии «Молодость нации».

«Очень хорошее впечатление у меня осталось после мастер-класса. Дети очень внимательно слушали, очень старались. Качество исполнения было на высоком уровне.

Можно сказать, что Уфа не уступает в фигурном катании. Если чуть-чуть подработать, можно на высокий уровень выйти», – сказала Туктамышева.

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7 комментариев

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22somebody22
У Лизы лучшая техника по методике великого Мишина,а еще сумасшедшая харизма и позитив.
Конечно,никто из именитых фигуристов не проводит за бесплатно такие мероприятия,но от Лизы детям реальная польза будет.
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ВИван
Ответ Тайга86
Когда говорят, что вот из нее бы хороший тренер получился, всегда, в первую очередь, Лиза вспоминается. Огроменный соревновательный опыт, многолетнее мастерство, свойство улучшаться с годами и отличное взаимодействие с детьми.
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Лилибет
Лиза —суперприятный человек, неудивительно,что к ней тянутся детки,когда любишь свое дело,получаешь любовь в ответ)
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Алеся Ткаченко
Лизик молодечик все успевает
+7
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Тайга86
Когда говорят, что вот из нее бы хороший тренер получился, всегда, в первую очередь, Лиза вспоминается. Огроменный соревновательный опыт, многолетнее мастерство, свойство улучшаться с годами и отличное взаимодействие с детьми.
+16
-2
+14
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Бедоносец
Хорошо быть в лиге квадисток, всегда востребованная на мастер-классах, а когда с ласточки носом то никому не интересна.
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Нурсултан Хамзаев
вот кто должен проводить мастер классы) спортсменка до мозга и костей. А не один раз победила и сразу в закат.
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