Елизавета Туктамышева провела мастер-класс в Уфе
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева провела мастер-класс в Уфе.
Мероприятие прошло накануне. Также фигуристка приняла участие в церемонии вручения премии «Молодость нации».
«Очень хорошее впечатление у меня осталось после мастер-класса. Дети очень внимательно слушали, очень старались. Качество исполнения было на высоком уровне.
Можно сказать, что Уфа не уступает в фигурном катании. Если чуть-чуть подработать, можно на высокий уровень выйти», – сказала Туктамышева.
Конечно,никто из именитых фигуристов не проводит за бесплатно такие мероприятия,но от Лизы детям реальная польза будет.