Елизавета Туктамышева провела мастер-класс в Уфе

Чемпионка мира по фигурному катанию провела мастер-класс в Уфе.

Мероприятие прошло накануне. Также фигуристка приняла участие в церемонии вручения премии «Молодость нации».

«Очень хорошее впечатление у меня осталось после мастер-класса. Дети очень внимательно слушали, очень старались. Качество исполнения было на высоком уровне.

Можно сказать, что Уфа не уступает в фигурном катании. Если чуть-чуть подработать, можно на высокий уровень выйти», – сказала Туктамышева.