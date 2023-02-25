Катарина Гербольдт: «Насколько я знаю, Трусова ходит на тренировки, а человек, который собирается заканчивать, этого не делает»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт считает, что Александра Трусова продолжит карьеру.

Ранее Трусова снялась с финала Гран-при России. До этого она пропустила чемпионат России в Красноярске.

«Всегда, когда снимаются спортсмены такого уровня, это большая потеря для турниров. Я всегда за то, чтобы была высокая конкуренция. Это двигатель прогресса, за этим всегда интересно наблюдать.

Насколько я знаю, Саша ходит на тренировки, а человек, который собирается заканчивать, этого не делает. Так что это явный повод надеяться на то, что мы ее еще увидим на соревнованиях.

Конечно, ее тело меняется, но если ты следишь за этим, то все приходит в норму. Может быть, она сможет это все пережить, преодолеть и мы сможем вновь увидеть от нее пять четверных. Опять же, многое зависит от здоровья и желания спортсмена», – сказала Гербольдт.

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16 комментариев

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alexnew
Ну, тогда ждем Загитову на соревнованиях. Она постоянно на тренировки ходит.
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Девушка Безимени
карты на стол: што тебе еще известно за трусову?
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garovatat
еще как делает! И Загитова ходит на тренировки, и Медведева. Ибо форму надо поддерживать для шоу, хоть какой-то прыжковый актив. Так что вообще не показатель, Катарина, мимо
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+7
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Алеся Ткаченко
Ответ Olicha Kobina
Опять 5 четверных. она уже никогда не прыгнеть 5 четверных в 19-25 лет. Прыгнеть те девочки, которые поймут, что я смогу. А Саша - шоу , так шоу
Это как-то отменяет то что Саша прыгнула на ОИ 5 квадов?
0
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-3
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Беглый*
Ответ ls44
Вас вызывают в комитет по этике, хватит ерунду писать.
Передайте им, что скоро буду. Пусть ставят чайник
+3
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+3
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Порядка.нет
Никто из ТЩК в соревнованиях уже выступать не будет
+3
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ls44
Ответ Беглый*
Да хватит уже отмазывать Шурика. Бог с ней. Типа вышла в сезон, забрала деньги (которые ей заранее пообещали), обделив Яметову, попиарилась, поскандалила и трусливо снялась с главных соревнований. Пусть щеголяет на пуантах. Теперь её удел - быть под Рудковскими. Всё равно без квадов там смотреть вообще не на что. Да и с ними всю карьеру была только одна "ромашка" - упадёт/не упадёт
Вас вызывают в комитет по этике, хватит ерунду писать.
+3
-4
-1
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Беглый*
Да хватит уже отмазывать Шурика. Бог с ней. Типа вышла в сезон, забрала деньги (которые ей заранее пообещали), обделив Яметову, попиарилась, поскандалила и трусливо снялась с главных соревнований. Пусть щеголяет на пуантах. Теперь её удел - быть под Рудковскими. Всё равно без квадов там смотреть вообще не на что. Да и с ними всю карьеру была только одна "ромашка" - упадёт/не упадёт
+6
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+4
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Koiry
Ну как бы и Алина Загитова ходит на тренировки, поддерживать форму для шоу как-то надо. По-моему понятно, что Саша все. Кроме юниорских и этапов ГП ничего не выиграла за карьеру, зато стала рекордсменкой, но "мечту не исполнила", а ведь могла бы. Пусть повезет в любви 💕
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Gemma157
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Даже Медведева с Загитовой ходят на тренировки. Ясно, что Трусова всё. Собственный характер и отрава Плюща свое дело сделали. Так ничего и не выиграет, кроме юниорских турниров. Ну пусть в любви повезет.
загитова на тренировки ходит только чтобы делать селфи и кружки для телеги и таскает туда свою собаку
+4
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PerfectSvendsen
Трусова ходит на тренировки, чтобы кататься в шоу и хотя бы как-то сохранить вес, чтобы не разнесло как бегемота. К карьере это имеет примерно никакое отношение
+2
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Сейлем Сэйберхеген
Даже Медведева с Загитовой ходят на тренировки. Ясно, что Трусова всё. Собственный характер и отрава Плюща свое дело сделали. Так ничего и не выиграет, кроме юниорских турниров. Ну пусть в любви повезет.
+10
-2
+8
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Olicha Kobina
Опять 5 четверных. она уже никогда не прыгнеть 5 четверных в 19-25 лет. Прыгнеть те девочки, которые поймут, что я смогу. А Саша - шоу , так шоу
+5
0
+5
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Gemma157
на тренировки можно ходить и даже еще не начиная ничего 😆
+2
0
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ls44
Саша, гениальная спортсменка, творила историю на льду. Специалисты это понимают и осознают, какая это потеря для соревнований. Любители не понимают и говорят, что есть и другие прекрасные девочки.
+2
-4
-2
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Katerina Sunny
Трусова по-любому будет кататься в разных шоу. Для этого тоже нужно тренироваться.
+9
0
+9
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