Катарина Гербольдт: «Насколько я знаю, Трусова ходит на тренировки, а человек, который собирается заканчивать, этого не делает»

Бывшая фигуристка считает, что продолжит карьеру.

Ранее Трусова снялась с финала Гран-при России. До этого она пропустила чемпионат России в Красноярске.

«Всегда, когда снимаются спортсмены такого уровня, это большая потеря для турниров. Я всегда за то, чтобы была высокая конкуренция. Это двигатель прогресса, за этим всегда интересно наблюдать.

Насколько я знаю, Саша ходит на тренировки, а человек, который собирается заканчивать, этого не делает. Так что это явный повод надеяться на то, что мы ее еще увидим на соревнованиях.

Конечно, ее тело меняется, но если ты следишь за этим, то все приходит в норму. Может быть, она сможет это все пережить, преодолеть и мы сможем вновь увидеть от нее пять четверных. Опять же, многое зависит от здоровья и желания спортсмена», – сказала Гербольдт.