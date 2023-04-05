Чешский фигурист Рештенко: «Отстранение россиян – это политика. С ними на международной арене было бы интереснее»

Теги сборная России сборная Чехии мужское катание Политика Дмитрий Алиев Георгий Рештенко Фигурное катание

Фигурист Георгий Рештенко рассказал об отношении к россиянам в Чехии

Рештенко родом из Санкт-Петербурга, но с 2017 года выступает за Чехию.

– Насколько сейчас комфортно жить в центре Европы с российским паспортом?

– Я давно приехал, поэтому визовых проблем у меня быть не может. В плане отношения общества... Я никогда не веду себя так, чтобы мне можно было что-то предъявлять. Да и чехи такой народ, который больше волнуют свои проблемы. Правительство не всегда отражает людей, и чехи это понимают. Они умеют отделять действия политиков и простых людей. Как были друзья чехи, так и остались. Никто не думает, что в России все ходят с факельными шествиями...

Люди нормальные, ни разу не было такого момента, чтобы ко мне прикапывались. Понятное дело, что в новостях многое пишут про русофобию, но я и представить себе не могу ситуацию, как ко мне подойдет кто-то на улице и скажет: «Перестань говорить на русском, мне противно». А если кто и подойдет, я скажу, что выступаю за вашу страну. Я ваш спортсмен. Какие ко мне вопросы?

– Насколько отстранение россиян – рабочий инструмент санкций?

– Это политика. А что могут спортсмены? Они тренируются, выступают. Дальше уже от них мало что зависит. Я слежу за российским фигурным катанием, вижу, какие старты удалось организовать, как популяризировать наш спорт. И это круто.

– Россиян на международной арене не хватает?

– Безусловно. С ними было бы интереснее.

– Кто тебе больше всего понравился из российских одиночников по итогам сезона?

– Дима Алиев. Отличный сезон, почти каждая произвольная чистая. Это круто, – сказал чешский фигурист.

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5 комментариев

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botev
надо же, фигурист, а голова
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Viks
– Насколько сейчас комфортно жить в центре Европы с российским паспортом? --- Чудо журналистское безграмотное, Рештенко выступает за Чехию, у него чешский паспорт!
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olvl
Просто уверена, что все люди, любящие фигурное катание, хотят наших видеть на международных стартах. Ну разве может быть неинтересно, что они покажут, какие будут программы, какие кто из девочек прыгнет ультра-си, какая будет битва за золото и тд.
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Katerina Sunny
Уже не знают у кого спросить? Не прошёл в ПП в этом году ни на ЧЕ, ни на ЧМ.
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Акселек давай
Ты не заболел, дорогой??
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