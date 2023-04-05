Чешский фигурист Рештенко: «Отстранение россиян – это политика. С ними на международной арене было бы интереснее»

Фигурист Георгий Рештенко рассказал об отношении к россиянам в Чехии

Рештенко родом из Санкт-Петербурга, но с 2017 года выступает за Чехию.

– Насколько сейчас комфортно жить в центре Европы с российским паспортом?

– Я давно приехал, поэтому визовых проблем у меня быть не может. В плане отношения общества... Я никогда не веду себя так, чтобы мне можно было что-то предъявлять. Да и чехи такой народ, который больше волнуют свои проблемы. Правительство не всегда отражает людей, и чехи это понимают. Они умеют отделять действия политиков и простых людей. Как были друзья чехи, так и остались. Никто не думает, что в России все ходят с факельными шествиями...

Люди нормальные, ни разу не было такого момента, чтобы ко мне прикапывались. Понятное дело, что в новостях многое пишут про русофобию, но я и представить себе не могу ситуацию, как ко мне подойдет кто-то на улице и скажет: «Перестань говорить на русском, мне противно». А если кто и подойдет, я скажу, что выступаю за вашу страну. Я ваш спортсмен. Какие ко мне вопросы?

– Насколько отстранение россиян – рабочий инструмент санкций?

– Это политика. А что могут спортсмены? Они тренируются, выступают. Дальше уже от них мало что зависит. Я слежу за российским фигурным катанием, вижу, какие старты удалось организовать, как популяризировать наш спорт. И это круто.

– Россиян на международной арене не хватает?

– Безусловно. С ними было бы интереснее.

– Кто тебе больше всего понравился из российских одиночников по итогам сезона?

– Дима Алиев. Отличный сезон, почти каждая произвольная чистая. Это круто, – сказал чешский фигурист.