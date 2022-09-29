Бестемьянова о повестках Алиеву и Игнатову: «Для страны было бы важнее, чтобы они представляли нас на спортивной арене»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала новость о том, что и получили повестки в военкомат.

«В такой ситуации мы должны задаться вопросом, что важнее для страны – чтобы мальчики, которые вообще не умеют воевать, пошли на фронт, или продолжали выступать? На мой взгляд, для страны было бы важнее, чтобы они представляли нас на спортивной арене.

Я уверена, что сейчас ребята находятся в тесном контакте с федерацией и им оказывается поддержка», – сказала Бестемьянова.