Алиев о повестке из военкомата: «У меня поменялось место регистрации, по новому месту нужно было встать на учет»
Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о получении повестки из военкомата.
«Скажу открыто, что мы действовали в рамках закона РФ, не знаю, как правильно выражаться, — кодекса или еще чего-то.
Единственное, что изначально было, — шок, мы узнали это от СМИ, не сами узнали. Самолет приземляется, а нам говорят, что Алиев получил повестку. Это был шок, было страшно.
Я приехал домой, все документы подготовил, мы поехали в военкомат. Явился и встал на учет. У меня поменялось место регистрации, по новому месту регистрации нужно было встать на учет», – сказал Алиев.
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