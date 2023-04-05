Эшли Вагнер о российских фигуристках: «За этим просто страшно наблюдать. Эти девочки выглядят абсолютно одинаково – и в 13, и в 17 лет»
Американка Эшли Вагнер считает, что российских фигуристок используют для завоевания медалей
«Я могу много рассказать о физическом развитии девочек. Есть очевидный факт: пубертат разваливает прыжки, это неизбежно. Потому что одно дело – когда скручиваешь прыжки, а выглядишь при этом как тоненький прутик. Конечно, в детском теле совсем другая крутка.
А другое – когда в пубертат у тебя появляются грудь и бедра, пропорции тела меняются – и меняется прыжковая техника. Поэтому один из способов отодвинуть наступление пубертата – тренироваться до посинения. И тогда организм поймет, что сейчас не потянет серьезные физические или гормональные изменения. И тогда ты надолго «заморозишься» в допубертатном теле.
За этим просто страшно наблюдать. Эти девочки выглядят абсолютно одинаково – и в 13, и в 17 лет. И прыгают, и тренируются ровно так же. Это ненормально. Их тела подвергаются просто неимоверному давлению и стрессу. И поэтому они так же быстро исчезают из поля зрения – сразу в конце единственного олимпийского цикла.
Более того, я уверена, что никто не объясняет им, что за процессы с ними происходят и что ждет их в будущем. Именно поэтому для меня это не вопрос отдельных фигуристок и их решений – я думаю, в такие условия их ставит система. Стране нужны результаты, медали и рекорды – наши спортсмены самые сильные, самые быстрые и самые выносливые, посмотрите, какое успешное у нас государство!
А фигуристки в этом случае – лишь средство для достижения цели. И когда из них выжмут все до последней капли, их выбросят за ненужностью», – сказала Вагнер в подкасте The Runthrough.
«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт
Про Дюамель вообще молчу- у нее и строение мышц было как у мужчины. Со спины смотрелась как парень в платье. Ну и тоже плоская абсолютно.
Пападакис на первых ОИ оголилась, я и не заметила. Потому что там оголять было нечего вообще. Мальчик как он есть.
Причем у наших фигуристок подобные гормональные нарушения в возрасте 18+ лет не наблюдала. А именно у западных частенько такое есть. Видимо чтото принимают пока в спорте.
Когда Эшли говорит, есть ощущение, что она бредит 😁
Вы точно в ее Инстаграм заходили?
ФК в России превратили в ферму, где детей калечат нагрузками, анаболиками и прочей дрянью
- страшно наблюдать за тем, как красивые фигуры у девочек превратились в жирные шары. Эшли это тоже касается
Дюамель такая же абсолютно плоская была, у нее еще и спина и ..опа по строению мышц мужские совсем были. .
Я думала, что западные спортсменки видимо частенько както блокируют женские гормоны, иначе сложно объяснить такое массовое явление.
Это не так, в такие условия спортсменов ставит уровень конкуренции и популярности ФК в России. О «системности» можно было бы говорить, если бы в стране были единицы топовых спортсменов и их заставляли поддерживать этот уровень в ушерб здоровью. У нас это решение родители с ТШ принимают добровольно, соглашаются участвовать в этой гонке ради будущих миллионов и популярности.
Это актуально для всех видов спорта с высокими результатами и конкуренцией, в той же художке всё в разы хуже.
Это настоящее безумие, они превратились в Быдло и это им Нравится.
Оболгать, унизить, стало способом самовыражения.
Даже не знаю, как мы их будем в чувства приводить.
Во вторых, у некоторых фигуристок и в 25- 30 лет практически отсутствует грудь, пока они выступают в спорте. Почемуто так бывает именно у западных фигуристок. Вот реально плоские абсолютно, как мальчики. Дюамель, Костнер, Канадская одиночница с испанскими корнями (забыла ее фио, Дуамель чтоли) , Пападакис и длинный список. У них даже нулевки не было в возрасте 18+, как мальчики. . Что странно.