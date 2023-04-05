Эшли Вагнер о российских фигуристках: «За этим просто страшно наблюдать. Эти девочки выглядят абсолютно одинаково – и в 13, и в 17 лет»

Американка Эшли Вагнер считает, что российских фигуристок используют для завоевания медалей

«Я могу много рассказать о физическом развитии девочек. Есть очевидный факт: пубертат разваливает прыжки, это неизбежно. Потому что одно дело – когда скручиваешь прыжки, а выглядишь при этом как тоненький прутик. Конечно, в детском теле совсем другая крутка.

А другое – когда в пубертат у тебя появляются грудь и бедра, пропорции тела меняются – и меняется прыжковая техника. Поэтому один из способов отодвинуть наступление пубертата – тренироваться до посинения. И тогда организм поймет, что сейчас не потянет серьезные физические или гормональные изменения. И тогда ты надолго «заморозишься» в допубертатном теле.

За этим просто страшно наблюдать. Эти девочки выглядят абсолютно одинаково – и в 13, и в 17 лет. И прыгают, и тренируются ровно так же. Это ненормально. Их тела подвергаются просто неимоверному давлению и стрессу. И поэтому они так же быстро исчезают из поля зрения – сразу в конце единственного олимпийского цикла.

Более того, я уверена, что никто не объясняет им, что за процессы с ними происходят и что ждет их в будущем. Именно поэтому для меня это не вопрос отдельных фигуристок и их решений – я думаю, в такие условия их ставит система. Стране нужны результаты, медали и рекорды – наши спортсмены самые сильные, самые быстрые и самые выносливые, посмотрите, какое успешное у нас государство!

А фигуристки в этом случае – лишь средство для достижения цели. И когда из них выжмут все до последней капли, их выбросят за ненужностью», – сказала в подкасте The Runthrough.

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт