Эшли Вагнер о российских фигуристках: «За этим просто страшно наблюдать. Эти девочки выглядят абсолютно одинаково – и в 13, и в 17 лет»

Теги сборная России сборная США Эшли Вагнер женское катание Фигурное катание

Американка Эшли Вагнер считает, что российских фигуристок используют для завоевания медалей

«Я могу много рассказать о физическом развитии девочек. Есть очевидный факт: пубертат разваливает прыжки, это неизбежно. Потому что одно дело – когда скручиваешь прыжки, а выглядишь при этом как тоненький прутик. Конечно, в детском теле совсем другая крутка.

А другое – когда в пубертат у тебя появляются грудь и бедра, пропорции тела меняются – и меняется прыжковая техника. Поэтому один из способов отодвинуть наступление пубертата – тренироваться до посинения. И тогда организм поймет, что сейчас не потянет серьезные физические или гормональные изменения. И тогда ты надолго «заморозишься» в допубертатном теле. 

За этим просто страшно наблюдать. Эти девочки выглядят абсолютно одинаково – и в 13, и в 17 лет. И прыгают, и тренируются ровно так же. Это ненормально. Их тела подвергаются просто неимоверному давлению и стрессу. И поэтому они так же быстро исчезают из поля зрения – сразу в конце единственного олимпийского цикла.

Более того, я уверена, что никто не объясняет им, что за процессы с ними происходят и что ждет их в будущем. Именно поэтому для меня это не вопрос отдельных фигуристок и их решений – я думаю, в такие условия их ставит система. Стране нужны результаты, медали и рекорды – наши спортсмены самые сильные, самые быстрые и самые выносливые, посмотрите, какое успешное у нас государство!

А фигуристки в этом случае – лишь средство для достижения цели. И когда из них выжмут все до последней капли, их выбросят за ненужностью», – сказала Вагнер в подкасте The Runthrough.

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт

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54 комментария

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vanessa2021
Ответ Идеальный шторм
У Дейлман абсолютное отсутствие груди?? Вы точно в ее Инстаграм заходили?
Я помню как Дейлман катала Кармен. Платье у нее было без чащечек и обтянула абсолютно плоскую грудную клетку без признаков женского пола. А ей уже было 18+ лет, фигура сформировалась южная, лицо взрослое. И это отсутствие вторичных половых признаков у меня лично вызвало подозрение, что девушка чтото принимает.

Про Дюамель вообще молчу- у нее и строение мышц было как у мужчины. Со спины смотрелась как парень в платье. Ну и тоже плоская абсолютно.

Пападакис на первых ОИ оголилась, я и не заметила. Потому что там оголять было нечего вообще. Мальчик как он есть.

Причем у наших фигуристок подобные гормональные нарушения в возрасте 18+ лет не наблюдала. А именно у западных частенько такое есть. Видимо чтото принимают пока в спорте.
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StanislavaKhalina
Ответ Wiley Fox
Все верно говорит ФК в России превратили в ферму, где детей калечат нагрузками, анаболиками и прочей дрянью
Кто у Вас в семье занимается ФК?
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StanislavaKhalina
Большего бреда придумать сложно. Та же Трусова в 13 и в 17 - это два разных человек.
Когда Эшли говорит, есть ощущение, что она бредит 😁
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mj23.net
Такую чушь несет. Одна Щербакова не сильно вроде бы на первый взгляд поменялась. Загитова и Валиева вымахали сразу. Но это вообще нормально. Я помню у нас в классе было несколько девчонок, худенькие, которые вообще не менялись наверно года 3 с похожей комплекцией. Зато некоторые в 15 выглядели как в 25. Но по мнению Вагнер у всех там якобы громадные изменения в пубертат. Ага, мечты мечты.
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Додик Аксель
Ненормально, когда в 31 год уровень интеллекта далёк от наших 13-летних девочек.
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Юлия Ягунова
А Камиллу она видела?
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vanessa2021
Ответ Идеальный шторм
У Дейлман абсолютное отсутствие груди?? Вы точно в ее Инстаграм заходили?
Я пишу про время когда Дейлман выступала.
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Идеальный шторм
Ответ vanessa2021
Загуглила, Габриэль Дейлман, канадская одиночница с испанскими корнями. Сочная, созревшая южная фигура, возраст 18+ лет и полное, абсолютное отсутствие даже зачатков женской груди. Я, помниться смотрела на нее и думала, что наверное надо у гинеколога или эндокринолога лечиться, это же ненормально совсем. Дюамель такая же абсолютно плоская была, у нее еще и спина и ..опа по строению мышц мужские совсем были. . Я думала, что западные спортсменки видимо частенько както блокируют женские гормоны, иначе сложно объяснить такое массовое явление.
У Дейлман абсолютное отсутствие груди??
Вы точно в ее Инстаграм заходили?
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Оз
Ответ Жизненная
Чего Вагнер врет? Фигуристки у Этери растут, взрослеют и отличаются от самих себя в 13, 15 ,18 лет...Пусть сравнит Аню и Сашу в их первый взрослый сезон выступлений и на ОИ. Про Ками и говорить нечего, и оценит Михару, Левито, Репонд...
Зачем Вы Михару в этот список внесли? У Маи хроническое серьёзное аутоиммунное заболевание, с которым она борется уже много лет. На мой взгляд это вообще не этично оценивать внешность у девушки, которой тяжёлая болезнь.
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Wintersun
Что за чушь она порет? И ведь не надоело.
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Wiley Fox
Все верно говорит

ФК в России превратили в ферму, где детей калечат нагрузками, анаболиками и прочей дрянью
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Идеальный шторм
«За этим просто страшно наблюдать»
- страшно наблюдать за тем, как красивые фигуры у девочек превратились в жирные шары. Эшли это тоже касается
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Алексей Венедиктов
Ответ Den3Lo
Да-да ). У Загитовой, Валиевой и Щербаковой грудь на ОИ была побольше чем у тебя если на то пошло
У нее фигура-груша, большая 🍑 и скромный верх)
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vanessa2021
Ответ vanessa2021
Ну, во первых Камила в 16 лет имеет все девичьи формы. Саша Трусова в ОИ сезон в 17 лет тоже выглядела уже именно девушкой, а не подростком. Во вторых, у некоторых фигуристок и в 25- 30 лет практически отсутствует грудь, пока они выступают в спорте. Почемуто так бывает именно у западных фигуристок. Вот реально плоские абсолютно, как мальчики. Дюамель, Костнер, Канадская одиночница с испанскими корнями (забыла ее фио, Дуамель чтоли) , Пападакис и длинный список. У них даже нулевки не было в возрасте 18+, как мальчики. . Что странно.
Загуглила, Габриэль Дейлман, канадская одиночница с испанскими корнями. Сочная, созревшая южная фигура, возраст 18+ лет и полное, абсолютное отсутствие даже зачатков женской груди. Я, помниться смотрела на нее и думала, что наверное надо у гинеколога или эндокринолога лечиться, это же ненормально совсем.

Дюамель такая же абсолютно плоская была, у нее еще и спина и ..опа по строению мышц мужские совсем были. .

Я думала, что западные спортсменки видимо частенько както блокируют женские гормоны, иначе сложно объяснить такое массовое явление.
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Sne$hinka
«я думаю, в такие условия их ставит система. Стране нужны результаты, медали и рекорды – наши спортсмены самые сильные, самые быстрые и самые выносливые, посмотрите, какое успешное у нас государство!»

Это не так, в такие условия спортсменов ставит уровень конкуренции и популярности ФК в России. О «системности» можно было бы говорить, если бы в стране были единицы топовых спортсменов и их заставляли поддерживать этот уровень в ушерб здоровью. У нас это решение родители с ТШ принимают добровольно, соглашаются участвовать в этой гонке ради будущих миллионов и популярности.

Это актуально для всех видов спорта с высокими результатами и конкуренцией, в той же художке всё в разы хуже.
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Пол Ганарара:
Ответ Ёжик_в_тумане
Особенно Валиева, что на ОИ, что в настоящий момент не отличишь, нисколько не изменилась.
Валиеву, как будто бы, сняли с режима потогонки
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Валерий Петров
Ответ Elenavasilevna
Их чего так понесло то с Риппоном, никак остановиться не могут , пора уже чего то закрепляющее принимать))))
Не только их понесло, похоже и пронесло ещё
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Роман Волков
Им сейчас о нас говорить можно всё! И у них, у Англосаксов, из глубин души начала вырываться Животная Ненависть, которая копилась веками.
Это настоящее безумие, они превратились в Быдло и это им Нравится.
Оболгать, унизить, стало способом самовыражения.
Даже не знаю, как мы их будем в чувства приводить.
+5
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Elenavasilevna
Их чего так понесло то с Риппоном, никак остановиться не могут , пора уже чего то закрепляющее принимать))))
+8
-1
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vanessa2021
Ну, во первых Камила в 16 лет имеет все девичьи формы. Саша Трусова в ОИ сезон в 17 лет тоже выглядела уже именно девушкой, а не подростком.

Во вторых, у некоторых фигуристок и в 25- 30 лет практически отсутствует грудь, пока они выступают в спорте. Почемуто так бывает именно у западных фигуристок. Вот реально плоские абсолютно, как мальчики. Дюамель, Костнер, Канадская одиночница с испанскими корнями (забыла ее фио, Дуамель чтоли) , Пападакис и длинный список. У них даже нулевки не было в возрасте 18+, как мальчики. . Что странно.
+8
-2
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Ezhevika33
Можно подумать взрослые спортсменки не идут на многое ради медалей и побед. Откровения Пападакис пусть прокомментирует.
+11
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Утренняя Аврора
У наших девочек и после Олимпиад прекрасная жизнь. Все востребованы. Катают шоу, снимаются в журналах, учатся, осваивают новые горизонты. Забеспокоилась она.
+2
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Утренняя Аврора
Еще только Эшли нам тут не хватало. Пусть за себя переживает и своих фигуристок, которые нашим в подметки не годятся. Нас не догонят. Это ее и злит.
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Ракелль
А Тара Липински не в 15 лет Олимпиаду в Нагано выиграла ?
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Allbee
Вагнер не хочет посопереживать детям, которых практически принудительно садят на гормональнозаместительную терапию и физически калечат только потому что в период подросткового отрицалова и депрессии они догадались предположить, что другим полом быть лучше? А не хочет посопереживать женщинам Канады, которых принудительно подвергли стерилизации по национальному признаку? Вот ведь токсичная ба.бенциия.
+7
0
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