Эшли Вагнер: «Вижу только один выход: если в будущем на допинге попадается хоть один спортсмен – от следующей Олимпиады отстранена сразу вся страна»

Американская фигуристка Эшли Вагнер выступила за ужесточение наказания за допинг

и в подкасте The Runthrough обсудили допинговые случае в российском фигурном катании.

«Я убеждена: единственное адекватное наказание в этой ситуации – полный бан. Скажете, это несправедливо по отношению к спортсменам? Нет. Знаете, что нечестно по отношению к спортсменам? Пользоваться их физической формой и выносливостью на благо системе. И это не прекратится, пока это кому-то выгодно.

То есть я вижу только один выход: если в будущем на допинге попадается хоть один спортсмен – от следующей отстранена сразу вся страна. Потому что иначе получается, что все должны играть по правилам – кроме них. И вместо «ой, нас поймали – надо прекратить это делать» мы имеем «нас поймали – надо впредь действовать хитрее», – сказала серебряный призер ЧМ-2016.

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт