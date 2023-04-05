Эшли Вагнер: «Вижу только один выход: если в будущем на допинге попадается хоть один спортсмен – от следующей Олимпиады отстранена сразу вся страна»

Теги сборная России допинг Адам Риппон сборная США Олимпиада-2022 Эшли Вагнер женское катание Фигурное катание

Американская фигуристка Эшли Вагнер выступила за ужесточение наказания за допинг

Вагнер и Адам Риппон в подкасте The Runthrough обсудили допинговые случае в российском фигурном катании.

«Я убеждена: единственное адекватное наказание в этой ситуации – полный бан. Скажете, это несправедливо по отношению к спортсменам? Нет. Знаете, что нечестно по отношению к спортсменам? Пользоваться их физической формой и выносливостью на благо системе. И это не прекратится, пока это кому-то выгодно.

То есть я вижу только один выход: если в будущем на допинге попадается хоть один спортсмен – от следующей Олимпиады отстранена сразу вся страна. Потому что иначе получается, что все должны играть по правилам – кроме них. И вместо «ой, нас поймали – надо прекратить это делать» мы имеем «нас поймали – надо впредь действовать хитрее», – сказала серебряный призер ЧМ-2016.

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт

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36 комментариев

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Alon Raven
Ответ Евгений Огий
Но моё любимое (из свежего) это где лечила больную раком СОБАКУ (естественно, из приюта) и там через пальцы (кожу) вещество от лекарства (что кидала в пасть) проникло в организм. Т.е. одновременно показали какой святой человек и придумали очередной нелепый отмаз. Просто комбо.
А как тебе "я давал ребёнку таблетки и через кожу попали в организм". Такой же бред, разве нет? Это единственный оправданный легкоатлет за последние 10 лет. И он русский.
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Alon Raven
Ответ Ёжик_в_тумане
Только к России, у спортсменов из других стран это просто стечение обстоятельств:крем, моча, сено и т.д.
Ага. А ничего что ассоциация атлетики за последние 10 лет оправдала всего одного спортсмена - русского. Так что не надо бред нести. Спортсменам из США всем бан был, из других стран иногда предупреждение. И только русскому записали "стечение обстоятельств".
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Девушка Безимени
это аакой еще вагнер
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buturlinomo
какое же лицемерие или настолько нимб на голове?
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Alon Raven
Ответ Евгения Гринева
Тогда до ОИ не доедет ни одна страна. Или они это предлагают применить только к России?)
Ну почему ни одна. США в основном в атлетике допинг используют. И очень многих как раз ловили после соревнований или прям во время.
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Николай Козлов
Какая ахинея, господи.
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Berdi Sadikov
Пффф.
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Беглый*
Ответ REA-13
Гораздо, гораздо раньше ;) Льюис, Фелпс и т.д и т.п. Причем, там все доказанные факты.
Мэрион Джонс, Хэмилтон, Петтигрю, Янг - это всё амер. чемпионы ОИ, но про них вспоминать не принято, ведь только в России "жрут" допинг. А ещё несколько десятков тех, кто тупо забивал на допинг-тесты, придумывая потом нелепые отмазки
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elkipalki
Да за братьев вильямс асашай навечо должны отстранить тогда уж))
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REA-13
Ответ Соль.
Комментарий удален модератором
Нет, они там рождаются такими. Но, кстати, хотя это и слегка извращенный, но тоже патриотизм - на других набрасывать, своих выгораживать и обелять любыми способами. Многим нашим якобы "справедливым" гражданам (которых полно на этом сайте) стоило бы поучиться.
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REA-13
Ответ Olimpiy
После ситуации с наркоманкой Байлс, Америка должна быть отстранена пожизненно
Гораздо, гораздо раньше ;) Льюис, Фелпс и т.д и т.п. Причем, там все доказанные факты.
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expertmer2020
Хорошо, что она озвучила какая каша там у них в мозгах - правил не знают, но высказываться горазды.
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REA-13
Ответ Ёжик_в_тумане
Только к России, у спортсменов из других стран это просто стечение обстоятельств:крем, моча, сено и т.д.
Ну или просто "болели" люди. Вспомнить хотя бы Карла Люьиса - главного американского (да и мирового) обманщика за всю историю Олимпиад. Просто откровенно жрал допинг под предлогом "простуды" и все ему сходило с рук.
И эта Вагнер еще рот раскрывает.
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pegucka7
Ответ REA-13
Умора.)) Это такая беззастенчивая наглость или непроходима тупость?
Одно другому не мешает :)
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Евгений Огий
Ответ Vendetta4111323
Эшли, что по поводу Джастина Гэтлина? Или Мэрион Джонс? Почему Штаты в нулевых в олимпиадах участвовали? Пропускали бы
Вы далеко что-то взяли. Там каждый год по десятку +/- значимых случаев. Перед Токио был список по-моему из 20+ американских спортсменов, отстранённых за разной степени эпичности нарушения. Там пропуск тестов, гаджубас (сразу несколько случаев), попытки откосить по старым схемам (обмен жидкостями, косметика), но некоторых просто на 3-6 месяцев отстранили. О годах речь даже не заходила. На спортбоксе выкладывали.
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expertmer2020
Эшли, если мозгов нет - открой ВАК и почитай там всё расписано.
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REA-13
Умора.)) Это такая беззастенчивая наглость или непроходима тупость?
+8
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+8
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Евгений Огий
Ответ Ёжик_в_тумане
Только к России, у спортсменов из других стран это просто стечение обстоятельств:крем, моча, сено и т.д.
Но моё любимое (из свежего) это где лечила больную раком СОБАКУ (естественно, из приюта) и там через пальцы (кожу) вещество от лекарства (что кидала в пасть) проникло в организм. Т.е. одновременно показали какой святой человек и придумали очередной нелепый отмаз. Просто комбо.
+5
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Евгений Огий
Ну, ждём американского бегуна ближайшего и комментариев Эшли.
+3
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Alex1104
Ответ Ёжик_в_тумане
Только к России, у спортсменов из других стран это просто стечение обстоятельств:крем, моча, сено и т.д.
Обильный обмен жидкостями!!!
+7
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Charliz
Ответ umma
Не поленилась и прочла про АМЕРИКАНСКУЮ гимнастику Симону Байлз которая попалась на ои в допинге и потом даже призналась во все услышанье что ей не стыдно за это !!! И она кстати олимпийские медали ещё выигрывала со своим допингом ,что то никто после этого у неё ничего не забрал ,она ещё умудрилась и на след Олимпиаду поехать.. О чем она вообще говорит про какое отстранение страны?? А все потому что наши сильнее и им не хочется пахать как наши девочки ,от зависти скоро лопнут)))
Это не допинг, вы не понимаете. Человек в 25 лет принимает препараты от синдрома гиперактивности))). По сути наркотик).

Он лишает ее страха.
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Charliz
Ответ Defender64
Американцы то согласятся на такие условия для себя? Или правила не для исключительных наций? Ничего, кроме презрения, эти двое не заслуживают. Просто враги.
Конечно, не согласятся. Им можно все. Потому что мы не понимаем, это другое.
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Charliz
Предлагаю начать с США и отменить все эти высосанные из пальца ТИ). Как например наркотики для Байлз.
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Соль.
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Назар Игорь
А как насчëт американки Джессики Каллаланг? Ей допинг заменили косметикой, отмазали.
+13
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