Риппон о допинге Валиевой: «Нет лекарства, которое научит тебя прыгать квад, но существуют препараты, которые помогут тебе дольше тренироваться»

Теги сборная России допинг Адам Риппон Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

Американский фигурист Адам Риппон рассказал, как допинг мог помочь Камиле Валиевой

У спортсменки в пробе нашли препарат триметазидин.

«На Олимпиаде в Пекине я впервые увидел вживую, как катается Камила Валиева. И я был поражен, я никогда не видел ничего подобного.

К тому моменту я уже видел ее на этапах Гран-при, но по телевизору – и уже тогда был потрясен. Но вживую, на льду рядом с тобой она производила просто «вау» впечатление.

Уже во время тренировок перед командником было очевидно, что она на полкорпуса обходит всех конкурентов. Она могла позволить допустить несколько серьезных ошибок в своих прокатах – и все равно выиграть.

И дело было не только в прыжках. Она природный талант – хорошо чувствует музыку, прекрасно вращается и катается на невероятной скорости.

Но чтобы быть фигуристом высокого уровня, ты должен быть физически очень сильным, тебе нужно много тренироваться, быть в состоянии делать много прокатов своих программ – и на это все требуется много энергии.

Что делает триметазидин, который нашли в допинг-пробе Камилы? Он улучшает циркуляцию крови, что позволяет тебе больше и дольше тренироваться, твоему телу – быстрее восстанавливаться после нагрузок, а твоему дыханию – не сбиваться при аэробной нагрузке.

Давайте скажем прямо: ничто не готовит тебя к соревнованиям лучше, чем постоянные повторы на тренировках. И именно эти бесконечные повторы и влияют на стабильность твоих выступлений.

Чем больше прыжков ты можешь прыгнуть подряд на тренировке, чем больше прокатов своих программ ты можешь выкатать – тем ты сильнее на соревнованиях.

Камилу отличает столько невероятных качеств и умений, которых никак не достичь при помощи допинга: нет лекарства, которое научит тебя прыгать квад или подарит тебе космическую растяжку – талант допингом не заполучить.

Но существуют медицинские препараты, которые могут помочь тебе дольше тренироваться – и на льду, и в тренажерном зале.

Тут очень простая математика: представим, что на изучение двойного акселя уходит сто часов. Если я тренируюсь два часа в день, я прыгну его через 50 дней, но если мой организм настолько вынослив, что я могу позволить себе тренироваться 4 часа в день, то тогда на этот же самый аксель у меня уйдет 25 дней.

То есть определенные медицинские препараты могут «купить» тебе больше сил – и большее число повторений элементов на тренировках», – рассказал Риппон в подкасте The Runthrough.

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23 комментария

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Anna Stefan
Сколько можно это🤢 тащить на спорц?
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Вячеслав Пустохин
Расскажите этому "эксперту", который похоже не видел на ОИ наших великолепных Сашу и Аню, что у нас уже почти два десятка квадисток в стране.
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Роман Смирнов
дайте уже правду что ли.
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Allbee
Ты посмотри чего, получается, получается Камила сэкономили 50 дней в изучении акселька. А остальные чего не нагнали за 100 дней ни растяжки, ни катания , ни того же акселька? Рафик колокольчиков у что-то даже каскады не напрягал за 100.
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Tan Tan
Ответ IrbIS
дедовские лекарства?
Нет, от производителей, не соблюдающих правила на производстве, почитайте про случай бобслеистки Надежды Сергеевой, он совершенно аналогичный
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Sincere
Ответ Евгений Мамыкин
Улучшает циркуляцию крови. Он это серьезно? А еще хорошая плотная еда улучшает циркуляцию крови. Например, борщ или макароны с мясом. Наверное, нашим спортсменам надо не есть совсем, чтобы не получать преимущества над "цивилизованным миром"?))
боюсь, что макароны с мясом хрусталям только снятся))
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ДудьСдулся
Наконец-то, доходчиво объяснили тем, кто: "А зачем Валиевой был нужен этот допинг? Подставили! Заговор!"
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Viks
Ответ Евгений Мамыкин
Улучшает циркуляцию крови. Он это серьезно? А еще хорошая плотная еда улучшает циркуляцию крови. Например, борщ или макароны с мясом. Наверное, нашим спортсменам надо не есть совсем, чтобы не получать преимущества над "цивилизованным миром"?))
Ты отрицаешь фармокологическое действие препарата, который прописывают больным?
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Viks
Логично.
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Anna Morgan
все четко разложил. кроме того, что валиева слышит музыку, она ее не слышит, что кстати, совместный номер очек показал, шапарит вперед.
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Кирюшенко
Просто закопал сектантов Валиевой
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Екатерина К
Не очень люблю Валиеву, но на лицо подстава, и не удивлюсь, что от американцев. Купили Шветского, а он свое дело знает .
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Sincere
удивительно, но без истерик, адекватно всё.
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Евгений Мамыкин
Улучшает циркуляцию крови. Он это серьезно? А еще хорошая плотная еда улучшает циркуляцию крови. Например, борщ или макароны с мясом. Наверное, нашим спортсменам надо не есть совсем, чтобы не получать преимущества над "цивилизованным миром"?))
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Тайга86
Вывод - Камила восхитительна, с какой стороны не посмотри)
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Rusty Nail In Your Ass
Забавно читать, как Риппон, на правах эксперта, рассуждает, какие препараты и, на какой длительности их используют в качестве допинга.
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avcgloronalduMU
дольше, чаще и без усталости, плюс восстановление - это все тот самый препарат, у бегунов был популярен, а там надо много работать
+10
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IrbIS
Камилочку взяли с поличным,
ждем видео с ее выступлением в CAS,
+6
-6
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IrbIS
Ответ Tan Tan
То что лекарства бывают загрязнёнными Риппон не слышал.
дедовские лекарства?
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Жизненная
Риппон, а сколько тебе надо выносливости, чтобы прыгать 8 квадов с 4 акселем, как Малинин???нет у тебя таких данных и не будет, сколько бы ты не старался...и никакой допинг тебе в этом не поможет....однако, коллеги из сборной США, например по лёгкой атлетике или спортивной гимнастике, знают все о терапевтических исключениях и не только ....а стоит "великой" Симоне Б. Остаётся без ТИ - снятие со всех стартов, полное фиаско...
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Tan Tan
То что лекарства бывают загрязнёнными Риппон не слышал.
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KozlikX
сколько лет эту тему поднимать будут ? все уже, забыли
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Иван Алейников
По второму кругу залили новость?
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