Грассль о переходе к Тутберидзе: «Валиева меня поддержала. Сказала, что я должен абстрагироваться от комментариев в интернете – уж она знает, о чем говорит»

Фигурист Даниэль Грассль рассказал о помощи от после перехода к Тутберидзе.

«Я начал работу с психологом из Италии – как раз по интернету. Не знаю, как бы я без ее помощи справился со всем этим. Мне надо научиться не обращать внимание на то, что обо мне говорят, больше верить в себя и доверять своим решениям. Я хочу быть счастливым вне зависимости от того, что слышу со стороны. Это моя жизнь – и решать мне.

Чемпионат Европы стал самым сложным турниром моей жизни. Когда я ехал в Финляндию, то был слишком зависим от чужого мнения. Перед соревнованиями я зачем-то открыл трансляцию на ютубе и с ужасом прочитал, как мне желают упасть, сорвать прыжки и вообще провалиться.

А потом вернулся в Москву, и со мной поговорила Камила Валиева. Она очень меня поддержала, сказала, что переживает за меня, потому что видела, что мне пишут в интернете. И что я должен научиться абстрагироваться от таких комментариев – уж она точно знает, о чем говорит.

Я очень повзрослел за последние полгода – как фигурист и как человек. Я поумнел и точно стал сильнее. С нетерпением жду следующего сезона – я к нему готов», – отметил Грассль.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе