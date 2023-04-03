Грассль о переходе к Тутберидзе: «Валиева меня поддержала. Сказала, что я должен абстрагироваться от комментариев в интернете – уж она знает, о чем говорит»

Теги сборная России сборная Италии мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Камила Валиева Фигурное катание

Фигурист Даниэль Грассль рассказал о помощи от Камилы Валиевой после перехода к Тутберидзе.

«Я начал работу с психологом из Италии – как раз по интернету. Не знаю, как бы я без ее помощи справился со всем этим. Мне надо научиться не обращать внимание на то, что обо мне говорят, больше верить в себя и доверять своим решениям. Я хочу быть счастливым вне зависимости от того, что слышу со стороны. Это моя жизнь – и решать мне.

Чемпионат Европы стал самым сложным турниром моей жизни. Когда я ехал в Финляндию, то был слишком зависим от чужого мнения. Перед соревнованиями я зачем-то открыл трансляцию на ютубе и с ужасом прочитал, как мне желают упасть, сорвать прыжки и вообще провалиться.

А потом вернулся в Москву, и со мной поговорила Камила Валиева. Она очень меня поддержала, сказала, что переживает за меня, потому что видела, что мне пишут в интернете. И что я должен научиться абстрагироваться от таких комментариев – уж она точно знает, о чем говорит.

Я очень повзрослел за последние полгода – как фигурист и как человек. Я поумнел и точно стал сильнее. С нетерпением жду следующего сезона – я к нему готов», – отметил Грассль.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

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8 комментариев

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Блинчик
Ответ Anna Morgan
Хорошая компашка там собралась. Допингистка поддерживает коряжку, и где-то в далеко гогинвна орет : гавввнооооо.
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Зоя Кудряшова
Ответ Ирина Иванова
Это интервью - луч света в тёмном царстве мировой спортивной политики.
Кому оно нужно? Вам? Каждый останется при своем мнении.
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Блинчик
А идея абстрагироваться от допинга в головы не пришла.
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Зоя Кудряшова
Обработали парня. Если не обращает внимание на Мнения народа, зачем дает интервью? Чтоб его одобрили?
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-1
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Anna Morgan
Хорошая компашка там собралась. Допингистка поддерживает коряжку, и где-то в далеко гогинвна орет : гавввнооооо.
+2
-7
-5
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Ирина Иванова
Это интервью - луч света в тёмном царстве мировой спортивной политики.
+5
-1
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Iuasamotu
Фигурист, который доверяет мнению 16-летней допингистки - обречён
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Go-go-love
У него должно получиться!
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