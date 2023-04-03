Даниэль Грассль: «Тутберидзе умеет раздвигать границы физических возможностей. Да, все время работать под давлением непросто, но я привыкаю»

Итальянский фигурист рассказал об особенностях работы с .

– в свое время пытался тренироваться в «Хрустальном», но довольно быстро уехал. Теперь ты понимаешь почему?

– Да, наверное. Но мне правда нравятся тренировки на износ и когда тренер выжимает из тебя то, что ты раньше сам в себе не видел. А Этери умеет раздвигать границы физических возможностей и доводить спортсменов до максимального результата. Да, все время работать под давлением непросто, но я потихоньку привыкаю к этому.

– Ты говорил, что тебе пока сложнее выступать, если у бортика стоит Тутберидзе. Почему?

– Ну, у нее столько первоклассных фигуристов, что мне очень не хочется ее разочаровать. Еще чувствую ответственность: хоть я и работаю под ее началом всего пару месяцев, все ждут от нас волшебных результатов. Меня снимают камеры, каждый мой шаг на льду рассматривают под лупой – хочется соответствовать этим ожиданиям, – сказал Грассль.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе