Даниэль Грассль: «Мне еще надо привыкать к тому, что Тутберидзе рядом. Но думаю, дальше будет лучше»

Теги сборная России сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль высказался о продолжении работы с Этери Тутберидзе.

Грассль тренируется в группе Тутберидзе с начала 2023 года. Накануне он занял 12-е место на чемпионате мира в Сайтаме.

О реакции тренеров после выступления на ЧМ

«Они были счастливы видеть, что я боролся. Конечно, вся работа сейчас направлена на мое улучшение, на те вещи, над которыми надо поработать, например над лутцем. Они тоже были немного расстроены из-за оценок, но мы не можем ничего с этим сделать, только работать еще больше.

В следующий раз я должен откатать так, чтобы у судей не возникло никаких сомнений. Будем продолжать работать, я у Этери только два месяца. Все становится только лучше, и я безмерно счастлив».

О работе с хореографами над новыми постановками

«Думаю, что Этери будет решать, с кем работать над программами следующего сезона».

О волнении из-за присутствия Тутберидзе на ЧМ

«Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня, и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно».

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16 комментариев

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nina1212
Ответ Delirium
Забавно на реддитах всяких было читать, как Глейха хейтили за ужасные программы Грассля!!!
в чатах телеграма уже и Рябенко прилетело) за "ужасные" костюмы из одного рулона))
У этих людей напрочь отсутствует логика, когда хочется излить желчь
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nina1212
Ответ Философия
А вот интересно, что поставит Глейхенгауз Дане на следующий сезон .Ведь Грассль, совсем не пластичен, в отличие от Хрустальных. Или Железняков тоже сотворит чудо?
ТШТ умеют скрывать недостатки
я еще надеюсь, что Даниеля возьмут в шоу, и может уже поставили какой то номер)
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Rush
Ответ Julnita
Наивный мальчик. Посмотрим, на сколько тебя хватит 😏 Шома Уно не даст соврать.
Шома только на один месяц приезжал.
+1
0
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Julnita
Наивный мальчик. Посмотрим, на сколько тебя хватит 😏 Шома Уно не даст соврать.
0
-5
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Heopsa
Как не болеть за такого парня. Никакого нытья.
+4
0
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Роман Волков
Похоже, что главная мотивация это необходимость держать Марку!
Думаю у Грассля пойдёт! Он в отличном Возрасте и уже поставил себе задачу, перепрыгать всех девчонок, не думаю, что у него это получится, девчонки тоже не будут стоять на месте, но это сильный стимул.
+3
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Философия
А вот интересно, что поставит Глейхенгауз Дане на следующий сезон .Ведь Грассль, совсем не пластичен, в отличие от Хрустальных. Или Железняков тоже сотворит чудо?
+1
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Cler
Ответ Katerina Sunny
Даня забывает, что он не девушка. А по мужчинам он у Тутберидзе при нынешней форме во всех смыслах оказался выше всех.
Ну да «стальным характером наших российских дев» он не отличается..,но уверена-Этери он тоже не просто так послан… тем более в такое сложное время
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Cler
Даник такой эмоциональный и этим подкупает😁…конечно итальянцу будет сложно адаптироваться..,но впереди наша российская весна и лето- тебе понравится у нас в березках😉
+2
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Delirium
Ответ Nataly1991
Довольный Глейх потирает руки😀
Забавно на реддитах всяких было читать, как Глейха хейтили за ужасные программы Грассля!!!
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Алена Иванова
Ну надеюсь в следующем сезоне будет лучше выглядеть. Возможно смогут его обтесать до приличного уровня. Ну у него в принципе есть ещё запас времени, если в следующем сезоне будет провал поменять тренера.
+1
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Дарья Виноградова
Хочу посмотреть Даниеля в программах от Даниила Марковича)
+15
-1
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Katerina Sunny
Даня забывает, что он не девушка. А по мужчинам он у Тутберидзе при нынешней форме во всех смыслах оказался выше всех.
+7
-3
+4
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N-fox
Славный парень Даниэль!)
+22
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Nataly1991
Не нервничай, Даня, посмотри на Мориса и Нику
+8
-5
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Nataly1991
Довольный Глейх потирает руки😀
+11
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