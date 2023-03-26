Даниэль Грассль: «Мне еще надо привыкать к тому, что Тутберидзе рядом. Но думаю, дальше будет лучше»

Итальянский фигурист Даниэль Грассль высказался о продолжении работы с Этери Тутберидзе.

Грассль тренируется в группе Тутберидзе с начала 2023 года. Накануне он занял 12-е место на чемпионате мира в Сайтаме.

О реакции тренеров после выступления на ЧМ

«Они были счастливы видеть, что я боролся. Конечно, вся работа сейчас направлена на мое улучшение, на те вещи, над которыми надо поработать, например над лутцем. Они тоже были немного расстроены из-за оценок, но мы не можем ничего с этим сделать, только работать еще больше.

В следующий раз я должен откатать так, чтобы у судей не возникло никаких сомнений. Будем продолжать работать, я у Этери только два месяца. Все становится только лучше, и я безмерно счастлив».

О работе с хореографами над новыми постановками

«Думаю, что Этери будет решать, с кем работать над программами следующего сезона».

О волнении из-за присутствия Тутберидзе на ЧМ

«Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня, и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно».