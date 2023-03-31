Вице-премьер Италии поддержал участие россиян в соревнованиях: «Не допуская паралимпийца к Олимпиаде, ты не даешь сигнала Москве»

Теги Олимпийская сборная России Паралимпийские игры Париж-2024 Олимпиада-2026 Политика Биатлон

Вице-премьер Италии выступил за допуск российских спортсменов к соревнованиям.

«Что касается меня, то считаю, что атлеты могут также участвовать в соревнованиях без флагов и без символов.

Я не думаю, что отдельные спортсмены или отдельные артисты должны платить.

Не допуская атлета-паралимпийца к участию в Олимпийских играх в Италии (2026 года – Sports.ru), ты не даешь сигнала Москве», – цитирует «Р-Спорт» слова Маттео Сальвини из эфира Radio Capital.

При этом политик указал, что «будет уважать решения, которые примут международные организации».

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6 комментариев

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Макинтош Шевченко
Ответ Варлампий Варлампий
"Не по нам же бьют", - добавил лицемерный Сальвини
итальяшки одними из первых сольют псевдокопателей морей!
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MosFzz
Да многое из того, что натворили западные подстилки штатов, не влияет на ситуацию. Однако, они это делают под страхом санкций. Можно уже даже не удивляться.
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maripous
Нет. Он не выступает за возвращение российской сборной. Он ясно говорит: без флагов и без символов.
Это не возвращение российской сборной. А этот человек- не наш сторонник.
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Сергей Жарковский
Не так давно президент МОК Томас Бах бил себя кулаком в грудь, говоря,что никакой госаппарат не может вмешиваться в деятельность МОК! А на деле государства решают,что говорить и делать главе МОК.
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Kvik75
Ответ Варлампий Варлампий
"Не по нам же бьют", - добавил лицемерный Сальвини
а вы по ком бьете
+1
0
+1
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Варлампий Варлампий
"Не по нам же бьют", - добавил лицемерный Сальвини
0
-2
-2
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