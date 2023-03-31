Вице-премьер Италии поддержал участие россиян в соревнованиях: «Не допуская паралимпийца к Олимпиаде, ты не даешь сигнала Москве»

Вице-премьер Италии выступил за допуск российских спортсменов к соревнованиям.

«Что касается меня, то считаю, что атлеты могут также участвовать в соревнованиях без флагов и без символов.

Я не думаю, что отдельные спортсмены или отдельные артисты должны платить.

Не допуская атлета-паралимпийца к участию в Олимпийских играх в Италии (2026 года – Sports.ru), ты не даешь сигнала Москве», – цитирует «Р-Спорт» слова Маттео Сальвини из эфира Radio Capital.

При этом политик указал, что «будет уважать решения, которые примут международные организации».

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