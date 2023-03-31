Первенство России среди старшего возраста. Карартынян, Колесников, Белявский, Воронов, Пузин, Рамзенков покажут короткие программы

Теги результаты чемпионат России среди юниоров мужское катание Максим Белявский Николай Колесников Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Тимофей Столяренко Иван Конихин Илья Молянов Илья Неретин Егор Коваленко Александр Чмиль Глеб Ковтун Макар Солодников Фигурное катание

1 апреля на первенстве России среди старшего возраста по фигурному катанию юноши покажут короткие программы. 

Первенство России среди старшего возраста

Саранск

Юноши

Короткая программа

Начало – 17.30 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Егор Коваленко

2. Иван Конихин 

3. Герман Ленков 

4. Вячеслав Проценко 

5. Максим Белявский

Вторая разминка

6. Александр Чмиль 

7. Михаил Тихонов

8. Борис Татаров 

9. Илья Молянов

10. Николай Колесников 

Третья разминка 

11. Руслан Назаров 

12. Илья Неретин 

13. Алексей Тотмин 

14. Вадим Воронов 

15. Макар Солодников 

16. Кирилл Кропылев 

Четвертая разминка

17. Владимир Кузнецов 

18. Илья Мальков 

19. Дмитрий Шелковников 

20. Эдуард Карартынян 

21. Тимофей Столяренко 

22. Родион Бутенко 

Пятая разминка 

23. Илья Строганов 

24. Глеб Ковтун 

25. Александр Борисов 

26. Макар Пузин 

27. Иван Рамзенков 

28. Кирилл Арбузов 

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