Первенство России среди старшего возраста. Карартынян, Колесников, Белявский, Воронов, Пузин, Рамзенков покажут короткие программы
1 апреля на первенстве России среди старшего возраста по фигурному катанию юноши покажут короткие программы.
Первенство России среди старшего возраста
Саранск
Юноши
Короткая программа
Начало – 17.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Егор Коваленко
2. Иван Конихин
3. Герман Ленков
4. Вячеслав Проценко
Вторая разминка
6. Александр Чмиль
7. Михаил Тихонов
8. Борис Татаров
9. Илья Молянов
Третья разминка
11. Руслан Назаров
12. Илья Неретин
13. Алексей Тотмин
14. Вадим Воронов
15. Макар Солодников
16. Кирилл Кропылев
Четвертая разминка
17. Владимир Кузнецов
18. Илья Мальков
19. Дмитрий Шелковников
20. Эдуард Карартынян
21. Тимофей Столяренко
22. Родион Бутенко
Пятая разминка
23. Илья Строганов
24. Глеб Ковтун
25. Александр Борисов
26. Макар Пузин
27. Иван Рамзенков
28. Кирилл Арбузов
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