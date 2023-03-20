Спартакиада молодежи России. Федотов одержал победу, Воронов – 2-й, Рамзенков – 3-й

Теги результаты мужское катание Арсений Федотов Спартакиада Иван Рамзенков Вадим Воронов Илья Молянов Александр Чмиль Макар Солодников Роман Хамзин Фигурное катание

Фигурист Арсений Федотов победил на Спартакиаде молодежи России в Сочи.

Спартакиада молодежи России

Сочи

Юниоры, 1-й спортивный разряд

Итоговое положение

1. Арсений Федотов – 234,64

2. Вадим Воронов – 221,53

3. Иван Рамзенков – 211,72

4. Александр Чмиль – 205,82

5. Роман Хамзин – 204,79

6. Макар Солодников – 193,88

7. Илья Мальков – 193,62

8. Дмитрий Пустовалов – 183,19

9. Иван Макиев – 178,00

10. Илья Молянов – 177,15

Произвольная программа

1. Арсений Федотов – 154,32

2. Вадим Воронов – 148,43

3. Александр Чмиль – 141,08

4. Иван Рамзенков – 140,29

5. Роман Хамзин – 140,28

6. Илья Мальков – 130,58

7. Макар Солодников – 127,29

8. Дмитрий Пустовалов – 121,41

9. Кирилл Андреянов – 119,98

10. Иван Макиев – 119,03

6 комментариев

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k4rmazin2007
Чето сдувается уже Федотов. Тут и бабочка и падение. В ТШТ срок годности фигуристов всё меньше и меньше
0
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Irina29
У Арсения победный сезон! Молодец! 👍
+2
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Светлана Менова
Подустал уже Арсений, едва Воронову технику не проиграл. Отличный сезон, теперь чутка по шоу поездить - и отдыхать!
+1
0
+1
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Алё? Алёна
Упал, но все равно молодца! Так сезон провел! Воронов тоже понравился, и Чмиль.
+3
0
+3
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Призрачный триксель
Арсений молодец! Так держать! Бомбический сезон 😎
+7
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galik55
Арсения с победой. Так держать.
+4
0
+4
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