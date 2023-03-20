Спартакиада молодежи России. Федотов одержал победу, Воронов – 2-й, Рамзенков – 3-й
Фигурист Арсений Федотов победил на Спартакиаде молодежи России в Сочи.
Спартакиада молодежи России
Сочи
Юниоры, 1-й спортивный разряд
Итоговое положение
1. Арсений Федотов – 234,64
2. Вадим Воронов – 221,53
3. Иван Рамзенков – 211,72
4. Александр Чмиль – 205,82
5. Роман Хамзин – 204,79
6. Макар Солодников – 193,88
7. Илья Мальков – 193,62
8. Дмитрий Пустовалов – 183,19
9. Иван Макиев – 178,00
10. Илья Молянов – 177,15
Произвольная программа
1. Арсений Федотов – 154,32
2. Вадим Воронов – 148,43
3. Александр Чмиль – 141,08
4. Иван Рамзенков – 140,29
5. Роман Хамзин – 140,28
6. Илья Мальков – 130,58
7. Макар Солодников – 127,29
8. Дмитрий Пустовалов – 121,41
9. Кирилл Андреянов – 119,98
10. Иван Макиев – 119,03
6 комментариев