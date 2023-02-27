«Дети Азии». Автушенко из «Ангелов Плющенко» одержал победу, Чмиль – 2-й, Бараховский – 3-й

Теги сборная России результаты мужское катание сборная Беларуси Дети Азии Максим Автушенко Илья Молянов Александр Чмиль Василь Бараховский Глеб Ковтун Павел Гавдис Фигурное катание

Фигурист Максим Автушенко из академии «Ангелы Плющенко» победил на турнире «Дети Азии».

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

Новокузнецк, Россия

Юноши

Итоговое положение

1. Максим Автушенко (Россия) – 235,42

2. Александр Чмиль (Россия) – 215,48

3. Василь Бараховский (Беларусь) – 204,48

4. Кирилл Кропылев (Россия) – 199,91

5. Глеб Ковтун (Россия) – 192,63

6. Илья Молянов (Россия) – 190,46

7. Павел Гавдис (Беларусь) – 180,98

Произвольная программа

1. Максим Автушенко (Россия) – 152,22

2. Александр Чмиль (Россия) – 142,03

3. Василь Бараховский (Беларусь) – 140,69

4. Кирилл Кропылев (Россия) – 128,09

5. Илья Молянов (Россия) – 127,61

6. Глеб Ковтун (Россия) – 125,03

7. Павел Гавдис (Беларусь) – 123,61

Короткая программа

1. Максим Автушенко (Россия) – 82,20

2. Александр Чмиль (Россия) – 73,45

3. Кирилл Кропылев (Россия) – 71,82

4. Глеб Ковтун (Россия) – 67,60

5. Василь Бараховский (Беларусь) – 63,79

6. Илья Молянов (Россия) – 62,85

7. Федор Шадрин (Россия) – 61,60

Полные результаты – здесь.

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28 комментариев

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Lilia Sadykova
из участников Россия, Белорусь и вот вопрос, при чем тут дети Азии?
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фуфырка
Ответ Галина Александрова
К судейской бригаде на этом турнире у Евгения нет претензий?)
Да, интересно, что он там в короткой настолько накатал. Прям скоро Федотова с Лазаревым догонит. А артистизм то какой? Ха ха
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-1
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Галина Александрова
К судейской бригаде на этом турнире у Евгения нет претензий?)
+1
-2
-1
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Храбрая виолончелистка
Ответ Elena Savanuk
Да, даже две из Кувейта ! А где смотрите ?
Здесь https://vk.com/video-30918233_456239138?list=8a78a8ea22ebcfebdb
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Elena Savanuk
Ответ Храбрая виолончелистка
Из Кувейта даже две барышни. Про девочку из Таиланда комментатор (не Журанков ли комментил?) сказал, что у Давыдова в группе, правда за актуальность данных не ручался.
Да, даже две из Кувейта ! А где смотрите ?
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ИннаВБ
Ответ Зиля Бадриева
Если не ошибаюсь, это ученик Липницкой. Первая победа воспитанника Юли, это замечательно. Вот у кого надо взять интервью!
Нет, это ученик Алексеевп
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Алё? Алёна
Ответ Katt Lady
А где дети Азии собственно?
Перейдите по ссылке "полные результаты"
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Алё? Алёна
Ответ DHermes
Ни одного азиата не вижу
Перейдите по ссылке "Полные результаты", есть спортсмены из Узбекистана, Туркменистана, Тайланда и Кувейта, среди девочек особенно.
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Самая цитируемая и вообще недура
"Из Ангелов Плющенко" в заголовке 😂😂😂
Что ж не добавили "тренируется у самого Евгения Викторовича, под его личным присмотром!"?
+3
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Е...С
Ответ Девочка с севера
Это Юлин ученик?
Нет, Михайлова и Алексеева.
+3
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Е...С
Ответ Зиля Бадриева
Если не ошибаюсь, это ученик Липницкой. Первая победа воспитанника Юли, это замечательно. Вот у кого надо взять интервью!
Нет, Юля с девочкой приехала и с Максимом посидела. Он у Михайлова и Алексеева.
+3
-2
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Jessi
Ответ Девочка с севера
Это Юлин ученик?
У Юли там Мовлянов и Карева. Она выводила Максима на КП как тренер Академии
+3
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Jessi
Ответ Зиля Бадриева
Если не ошибаюсь, это ученик Липницкой. Первая победа воспитанника Юли, это замечательно. Вот у кого надо взять интервью!
Это ученик Плющенко. Липницкая выводила на КП, потому что ЕВП уже уехал в Москву
+2
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Зиля Бадриева
Если не ошибаюсь, это ученик Липницкой. Первая победа воспитанника Юли, это замечательно. Вот у кого надо взять интервью!
+2
-3
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Renki
А Чмиль был хорош... Не каждый осмелится начать произвольную с приставаний к судье)
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Lapo Elkann
Ответ DHermes
Ни одного азиата не вижу
Cкоро его ученицы станут азиатами, зря он шантажировал федру что ли ?
+1
-3
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Девочка с севера
Это Юлин ученик?
0
-1
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Девочка с севера
Ответ Katt Lady
А где дети Азии собственно?
В Беларуси, вестимо...
+3
0
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anyen
Ответ Katt Lady
А где дети Азии собственно?
В Азии)
+6
0
+6
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Храбрая виолончелистка
Ответ Elena Savanuk
Всего 15 парней участвовало в соревнованиях, а вот у девочек - 24 участницы. Есть представительницы Таиланда и Кувейта.
Из Кувейта даже две барышни. Про девочку из Таиланда комментатор (не Журанков ли комментил?) сказал, что у Давыдова в группе, правда за актуальность данных не ручался.
+2
0
+2
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Tania09**
Ответ Элла Бурс
Сейчас инста Ангелов разорвется на месяц от гордости за победу в таком статусном соревновании. Я думаю им давно пора распространить стратегию выбора стартов для своего сына на всех воспитанников. Никаких скандалов, одни победы;))
Там победу отдали по бартеру.)
+7
-5
+2
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Gemma157
поздравляем с блестящей победой академию евгения викторовича. настоящая кузница чемпионов 🥇
+12
-9
+3
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Katt Lady
А где дети Азии собственно?
+13
0
+13
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Elena Savanuk
Всего 15 парней участвовало в соревнованиях, а вот у девочек - 24 участницы. Есть представительницы Таиланда и Кувейта.
+3
0
+3
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Jessi
Поздравляю Максима и тренеров! Такие соревнования как глоток свежего воздуха сейчас.
+14
-9
+5
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