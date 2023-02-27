«Дети Азии». Автушенко из «Ангелов Плющенко» одержал победу, Чмиль – 2-й, Бараховский – 3-й
Фигурист Максим Автушенко из академии «Ангелы Плющенко» победил на турнире «Дети Азии».
II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»
Новокузнецк, Россия
Юноши
Итоговое положение
1. Максим Автушенко (Россия) – 235,42
2. Александр Чмиль (Россия) – 215,48
3. Василь Бараховский (Беларусь) – 204,48
4. Кирилл Кропылев (Россия) – 199,91
5. Глеб Ковтун (Россия) – 192,63
6. Илья Молянов (Россия) – 190,46
7. Павел Гавдис (Беларусь) – 180,98
Произвольная программа
1. Максим Автушенко (Россия) – 152,22
2. Александр Чмиль (Россия) – 142,03
3. Василь Бараховский (Беларусь) – 140,69
4. Кирилл Кропылев (Россия) – 128,09
5. Илья Молянов (Россия) – 127,61
6. Глеб Ковтун (Россия) – 125,03
7. Павел Гавдис (Беларусь) – 123,61
Короткая программа
1. Максим Автушенко (Россия) – 82,20
2. Александр Чмиль (Россия) – 73,45
3. Кирилл Кропылев (Россия) – 71,82
4. Глеб Ковтун (Россия) – 67,60
5. Василь Бараховский (Беларусь) – 63,79
6. Илья Молянов (Россия) – 62,85
7. Федор Шадрин (Россия) – 61,60
Полные результаты – здесь.
Что ж не добавили "тренируется у самого Евгения Викторовича, под его личным присмотром!"?