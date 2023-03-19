Спартакиада. Федотов лидирует после короткой программы, Воронов – 2-й, Рамзенков – 3-й

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Спартакиада Иван Рамзенков Вадим Воронов Александр Чмиль Фигурное катание

Фигурист Арсений Федотов выиграл короткую программу на Спартакиаде в Сочи.

Спартакиада молодежи России

Сочи

Юниoры, 1-й спортивный рaзряд

Короткая программа

1. Арсений Федотов – 80,32

2. Вадим Воронов – 73,10

3. Иван Рамзенков – 71,43

4. Макар Солодников – 66,59

5. Александр Чмиль – 64,74

6. Роман Хамзин – 64,51

7. Илья Мальков – 63,04

8. Дмитрий Пустовалов – 61,78

9. Иван Макиев – 58,97

10. Илья Молянов – 58,26

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10 комментариев

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alexnew
Ответ oleg
Начал Арсений сезон с победы, так видимо и планирует закончить Победой. Удачи в ПП.
Почему бы и нет?
+1
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Адриана
Арсений, как всегда, умница! Удачи в ПП, откатать всё без падений.
+4
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Анна Беляева
Ответ Храбрая виолончелистка
Москвичи (Воронов, Федотов), парнишки из МО и Татарстана с приключениями добирались до Сочи из-за непогоды...Хорошо, что успели до завершения КП, выступали не по жеребьевке, а в конце...С корабля на бал.
Тогда отдельное уважение ребятам!
+7
0
+7
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22somebody22
Ответ Светлана Менова
Ага, по первому спортивному разряду 🤣
Ну он как раз уже давно не катался,уже забыл,наверное, многое,так что пусть заново квалификацию подтверждает😂
+2
-1
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Храбрая виолончелистка
Москвичи (Воронов, Федотов), парнишки из МО и Татарстана с приключениями добирались до Сочи из-за непогоды...Хорошо, что успели до завершения КП, выступали не по жеребьевке, а в конце...С корабля на бал.
+13
0
+13
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Светлана Менова
Ответ 22somebody22
Вадим Воронов...Хорошо,что не Сергей,а то я уж испугался,что Серёга решил костями погреметь)))
Ага, по первому спортивному разряду 🤣
+3
0
+3
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Светлана Менова
Была в разъездах целый день посмотрела только Арсения. Он, кажется, в первый раз в сезоне по 1 сп катал? Непривычно видеть с дупелем программу. Но каскад 3А+3Т был шикарный. Видно, однако, что подустал уже, надеюсь, это его последний старт в сезоне.
+2
0
+2
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22somebody22
Вадим Воронов...Хорошо,что не Сергей,а то я уж испугался,что Серёга решил костями погреметь)))
+2
-1
+1
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Татьяна Семёновна
Молодец, Арсений! Аккуратно откатал КП, благодаря трикселю превзошел В. Воронова с приличным отрывом. Завтра ждем победы.
+4
0
+4
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oleg
Начал Арсений сезон с победы, так видимо и планирует закончить Победой. Удачи в ПП.
+9
0
+9
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