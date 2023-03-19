Спартакиада. Федотов лидирует после короткой программы, Воронов – 2-й, Рамзенков – 3-й
Фигурист Арсений Федотов выиграл короткую программу на Спартакиаде в Сочи.
Спартакиада молодежи России
Сочи
Юниoры, 1-й спортивный рaзряд
Короткая программа
1. Арсений Федотов – 80,32
2. Вадим Воронов – 73,10
3. Иван Рамзенков – 71,43
4. Макар Солодников – 66,59
5. Александр Чмиль – 64,74
6. Роман Хамзин – 64,51
7. Илья Мальков – 63,04
8. Дмитрий Пустовалов – 61,78
9. Иван Макиев – 58,97
10. Илья Молянов – 58,26
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