Мики Андо выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова: «Никогда не забуду, что вы очень помогли мне. Покойтесь с миром»

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Двукратная чемпионка мира из Японии Мики Андо выразила соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

«Мистер Александр Горшков, спасибо вам за все. Мы никогда не забудем вашу любовь и поддержку в фигурном катании.

Также я никогда не забуду, что вы очень помогли мне. Покойтесь с миром», – написала Андо в инстаграме.

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