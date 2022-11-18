Мики Андо выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова: «Никогда не забуду, что вы очень помогли мне. Покойтесь с миром»

Двукратная чемпионка мира из Японии Мики Андо выразила соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

«Мистер Александр Горшков, спасибо вам за все. Мы никогда не забудем вашу любовь и поддержку в фигурном катании.

Также я никогда не забуду, что вы очень помогли мне. Покойтесь с миром», – написала Андо в инстаграме.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был