Евгения Медведева рассказала, что в аэропорту ей на голову упала табличка стойки регистрации
Евгения Медведева рассказала об инциденте, который случился с ней в аэропорту.
«Обычно я не делюсь такими историями, но сегодня решила, что это тот день, когда нужно вам рассказать какую-нибудь ржаку.
Я в аэропорту. Подошла к стойке регистрации. Нагибаюсь, чтобы взять чемодан и поставить его на ленту, и табличка с номером стойки регистрации падает мне на голову.
Какова вероятность того, что вам на голову упадет табличка с номером стойки регистрации?» – сказала двукратная чемпионка мира.
Теперь это дозированно выдавать будут?
Вспомнился барон Мюнхгаузен...