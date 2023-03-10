Евгения Медведева рассказала, что в аэропорту ей на голову упала табличка стойки регистрации

Теги происшествия женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала об инциденте, который случился с ней в аэропорту.

«Обычно я не делюсь такими историями, но сегодня решила, что это тот день, когда нужно вам рассказать какую-нибудь ржаку.

Я в аэропорту. Подошла к стойке регистрации. Нагибаюсь, чтобы взять чемодан и поставить его на ленту, и табличка с номером стойки регистрации падает мне на голову.

Какова вероятность того, что вам на голову упадет табличка с номером стойки регистрации?» – сказала двукратная чемпионка мира.

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11 комментариев

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Виктор Дмитриев
у Жени какой-то бенефис в эти дни. Табличка на голову упала, сперла штаны у какого-то Егора и конфеты в Ашане, не попала на разминку, потому что просидела в туалете, обозвала тренера педиком - бесконечная серия подвигов и побед...
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KMR
На голову такой 🌟 вероятность 💯%
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Ridl
Ответ Маргарита Михайловна
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Она это переживёт
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Лерундия
ах вот оно в чем дело!
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ДИАНА
Жуть, ну у Жени и жаргончик
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Lennuci
Она там еще рассказывала, как в аэропорту "в лифчике" через рамку ходила (при чем из-за собственной дурости), а потом с фанатами фоткалась, и еще много чего.
Теперь это дозированно выдавать будут?
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Маргарита Михайловна
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oleg
Табличка не выдержала.
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Wiley Fox
По-моему, стойка не упала, а её сбросила регистратор
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Ridl
Секта ФАС
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Agura
Очередная "ржака"...
Вспомнился барон Мюнхгаузен...
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Natalia Solomakha
Подпилили... :)
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