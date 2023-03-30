Энберт о нейтральном статусе: «Конечно, важно быть причастным к родной стране. Но сложно представить, что кто-то откажется от турниров по этой причине»

считает, что спортсмены не будут отказываться от участия в турнирах в нейтральном статусе.

«Конечно, в приоритете для большинства спортсменов остается участие в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх.

Спортсмены годами тренируются, пашут ради шанса попасть на Олимпиаду, например. И тут нам отказывают во флаге и гимне. Это важно, безусловно, быть причастным к родной стране, но сложно представить, что кто-то откажется по этой причине.

Уже хорошо, что нас пытаются вернуть, пусть даже с такими жесткими ограничениями. Да, это неприятно и неправильно, никакой дискриминации в спорте быть не должно.

Надеюсь, это только первый шаг со стороны МОК. Дальше должно быть снятие этих ограничений – это уже работа наших дипломатов и чиновников», – сказал Энберт.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?