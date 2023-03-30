Энберт о нейтральном статусе: «Конечно, важно быть причастным к родной стране. Но сложно представить, что кто-то откажется от турниров по этой причине»

Теги МОК Олимпийская сборная России Александр Энберт Фигурное катание

Александр Энберт считает, что спортсмены не будут отказываться от участия в турнирах в нейтральном статусе.

«Конечно, в приоритете для большинства спортсменов остается участие в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх.

Спортсмены годами тренируются, пашут ради шанса попасть на Олимпиаду, например. И тут нам отказывают во флаге и гимне. Это важно, безусловно, быть причастным к родной стране, но сложно представить, что кто-то откажется по этой причине.

Уже хорошо, что нас пытаются вернуть, пусть даже с такими жесткими ограничениями. Да, это неприятно и неправильно, никакой дискриминации в спорте быть не должно.

Надеюсь, это только первый шаг со стороны МОК. Дальше должно быть снятие этих ограничений – это уже работа наших дипломатов и чиновников», – сказал Энберт.

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28 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Ольга Калугина
Зачем вы привели пример Чусовитиной? Она за Германию выступала чтобы вылечить сына. Потом опять вернулась под флаг Узбекистана.
За тем, что Чусовитина поменяла не меньше трех флагов за карьеру, выступая там, где было удобнее по тем или иным причинам.
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Ольга Калугина
Ответ Анна Беляева
Вполне очевидная позиция спортсмена. Прекрасно, когда можно выступать за страну, но выступать - важнее. Сколько флагов Чусавитина сменила? Сколько наших выступают под флагами других стран? Спортсмены выходят показывать результат своего труда, де фактоим до вифлиемской звезды, ктоими будетгордиться и в каком статусе. Золото олимпиады вполне сгладит дискомфорт от комментариев на спортсе
Зачем вы привели пример Чусовитиной? Она за Германию выступала чтобы вылечить сына. Потом опять вернулась под флаг Узбекистана.
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maripous
Это работа нашей армии на фронте. Чтобы такой предатель как ты смог поехать на заграничный турнир.
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Зоя Кудряшова
Ответ Онопко2
Придут наши ребята после СВО, надеюсь, научат этих нейтральных Родину любить
Вот когда они вернуться , а все матери, жены и дети этого очень ждут, тогда и решат правильно ли защищать Родину на других рубежах.
Не стоит стравливать наш народ.
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Alexander2022
Ответ 22somebody22
В принципе,я с Александром согласен.Если,например,к 2026-му закончится СВО победой России,то,думаю все эти МОКи,Бахи и т.д и так преклонят колени и будут вынуждены вернуть нам и флаг и гимн. А вот до Олимпиады 2024 совсем чуть-чуть осталось,и ребятам надо ехать и забирать своё,в любом случае. Нуу документы,если не заставят всякие мутные подписывать,то надо ехать.Хотя бы тем,у кого не командные виды спорта. Возвращение авторитета стране это полномочия Путина.А спортсмены пусть своим делом занимаются.
В какой реальности живёшь?
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Alexander2022
Ответ Онопко2
Придут наши ребята после СВО, надеюсь, научат этих нейтральных Родину любить
Особенно помилованные убийцы. Вот такие научат и тебя
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Онопко2
Ответ София Хайн
Пусть эти нейтральные придут к нашим раненым пацанам в прифронтовой госпиталь
Придут наши ребята после СВО, надеюсь, научат этих нейтральных Родину любить
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Самасебезвезда
Ответ Оз
Какой блат? Вы тоже про биографию Энберта не в курсе? У него так-то проблемы с сердцем. И куда Вы его собрались отправить то с заболеванием?
Я его никуда отправлять не собираюсь. Прочтите внимательно мой коммент.
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Девушка Безимени
Ответ Ирина Похлебаева
Не ожидала,что Энберт такое скажет и главное,что он так считает.Как неприятно разочаровываться в людях.
вы знаете умных фигуристов?
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Рав. Зильберман
Ответ Anna Stefan
Энберт, ж не порви, пытаясь угодить и нашим, и вашим. Дело ведь теперь даже не только и не столько в патриотизме, а в элементарном самоуважении. Признать себя третьим сортом, согласиться на любые унижения, чтобы только иметь возможность съездить на т.н. "ГС" (по сути превратившиеся в водокачки с ангажированным судейством, если говорить о фигурном катании), где тебя засунут под убожества из "правильных стран" - пример Литвинцева и Шайдорова в помощь; а то и обвинят в "допинге", как Камилу. Тут, боюсь, даже "быть выше на три головы" не поможет. Впрочем, Урманову понравилось - как бойко и радостно он лопотал в кике опять по-английски - дескать, Ребят, вы не подумайте, что я какой-то там русский - я свой, буржуинский - в то время как его ученика загоняли под плинтус как таракана. Хотя такой Урманов у нас, судя по всему, не один.
Причем ладно футбол, но прогинаться в фигурном катании, где Россия флагман, ничем кроме рабского мышления функционеров фк это не объяснить
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Anneta28
Ответ Самасебезвезда
А вот он не посчитал, что пусть кто-то другой умирает, а я по блату отсижусь. А что там Александр-то продемонстрировал? Что выиграл, чем страну прославил?
А за что умирают те, другие?
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Рав. Зильберман
Я больше года назад писал что надо создавать собственный турнир по типу нхл, но эти лодыри скорее побегут платить дань западному хозяину чем займутся делом
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Anna Stefan
Ответ Ирина Похлебаева
Не ожидала,что Энберт такое скажет и главное,что он так считает.Как неприятно разочаровываться в людях.
Боюсь, нас ждёт ещё немало разочарований)))
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Анна Беляева
Вполне очевидная позиция спортсмена. Прекрасно, когда можно выступать за страну, но выступать - важнее. Сколько флагов Чусавитина сменила? Сколько наших выступают под флагами других стран? Спортсмены выходят показывать результат своего труда, де фактоим до вифлиемской звезды, ктоими будетгордиться и в каком статусе. Золото олимпиады вполне сгладит дискомфорт от комментариев на спортсе
+1
-7
-6
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Оз
Ответ Самасебезвезда
А вот он не посчитал, что пусть кто-то другой умирает, а я по блату отсижусь. А что там Александр-то продемонстрировал? Что выиграл, чем страну прославил?
Какой блат? Вы тоже про биографию Энберта не в курсе? У него так-то проблемы с сердцем. И куда Вы его собрались отправить то с заболеванием?
+2
-5
-3
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Анна Беляева
Ответ Онопко2
Комментарий удален модератором
Липницкая в 15 лет запросто бы поехала в любом статусе на ОИ. У нее мать все движимое и недвижимое продала, чтобы дотащить дочь до олимпиады
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Andrey Bokov
Энберту то не знать, что такое родина)
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Ирина Похлебаева
Ответ Девушка Безимени
во дает
Не ожидала,что Энберт такое скажет и главное,что он так считает.Как неприятно разочаровываться в людях.
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Оз
Ответ Онопко2
Комментарий удален модератором
Ну Вы бы хоть биографию Энберта погуглили прежде, чем комментарий писать. У Александра вообще-то проблемы с сердцем, из-за которых он карьеру преждевременно закончил. Вы его куда собрались отправлять? Дааа, прибегут такие как Вы с футбольных веток, не знающие про ФК и фигуристов, и пишут комменты из серии лишь бы что-то написать.
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Самасебезвезда
Ответ 22somebody22
Мужа Липницкой никто не заставлял бросать семью и помирать в окопах на сомнительной бойне.Защищать страну и без него есть кому.Плющенко ему гарантировал отвод,он сам отказался. Александр причастность к Родине уже не раз продемонстрировал на Олимпиаде,Чемпионатах мира,Европы.Воевать в 21-м веке не пойми за что,он не обязан,тем более,у него проблемы со здоровьем,из-за которых он был вынужден оставить дело своей жизни и жена с маленькой дочкой.Не все такие безответственные,как муж Липницкой.
А вот он не посчитал, что пусть кто-то другой умирает, а я по блату отсижусь. А что там Александр-то продемонстрировал? Что выиграл, чем страну прославил?
+12
-2
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22somebody22
Ответ Онопко2
Комментарий удален модератором
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+7
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Самасебезвезда
Это неприятно, но мы утремся, да Саня?
+9
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vadim235
У нас только спортсмены пашут и им можно хоть с белым флагом
+8
-2
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София Хайн
Пусть эти нейтральные придут к нашим раненым пацанам в прифронтовой госпиталь
+12
-9
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Anna Stefan
Энберт, ж не порви, пытаясь угодить и нашим, и вашим. Дело ведь теперь даже не только и не столько в патриотизме, а в элементарном самоуважении. Признать себя третьим сортом, согласиться на любые унижения, чтобы только иметь возможность съездить на т.н. "ГС" (по сути превратившиеся в водокачки с ангажированным судейством, если говорить о фигурном катании), где тебя засунут под убожества из "правильных стран" - пример Литвинцева и Шайдорова в помощь; а то и обвинят в "допинге", как Камилу. Тут, боюсь, даже "быть выше на три головы" не поможет. Впрочем, Урманову понравилось - как бойко и радостно он лопотал в кике опять по-английски - дескать, Ребят, вы не подумайте, что я какой-то там русский - я свой, буржуинский - в то время как его ученика загоняли под плинтус как таракана. Хотя такой Урманов у нас, судя по всему, не один.
+28
-3
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