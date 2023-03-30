Татьяна Тарасова: «Безусловно, надо ехать на соревнования, пусть даже в нейтральном статусе»
Татьяна Тарасова считает, что россиянам нужно ехать на соревнования в нейтральном статусе.
«Что касается флага и гимна, мне кажется, что нас сначала должны куда-то допустить, а потом мы будем выбивать какие-то преференции для себя.
Безусловно, надо ехать на соревнования, пусть даже в нейтральном статусе. В этих вопросах мы поддерживаем Томаса Баха и согласны с ним.
Он высказывает точку зрения МОК, которая правильна и логична. Почему другие государства должны вмешиваться и говорить, участвовать нам или нет? Это не их дело», – сказала Тарасова.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК
В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?
Но Вы-то этого точно не слышали(.
Завтра узнает и запоет иначе
Эти люди хотят того же, что и МОК.
Украинцы на Донбассе уже сколько лет отстаивают свое право знать и чтить свою историю, говорить на своем русском языке, выросло уже целое поколение детей, которое не знает, что такое жить без войны.
Спортсмены всю жизнь тренировались на государственных катках, за государственные деньги, с государственнными тренерами, получат гос пенсии после окончания карьеры. В такой сложной ситуации, когда идет передел мира и весь мир катится извините в пропасть, можно не думать о своей жопе и хотелках, и не унижаться, когда намеренно унижают.