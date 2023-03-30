Татьяна Тарасова: «Безусловно, надо ехать на соревнования, пусть даже в нейтральном статусе»

считает, что россиянам нужно ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Что касается флага и гимна, мне кажется, что нас сначала должны куда-то допустить, а потом мы будем выбивать какие-то преференции для себя.

Безусловно, надо ехать на соревнования, пусть даже в нейтральном статусе. В этих вопросах мы поддерживаем Томаса Баха и согласны с ним.

Он высказывает точку зрения МОК, которая правильна и логична. Почему другие государства должны вмешиваться и говорить, участвовать нам или нет? Это не их дело», – сказала Тарасова.

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