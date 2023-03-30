Татьяна Тарасова: «Безусловно, надо ехать на соревнования, пусть даже в нейтральном статусе»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что россиянам нужно ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Что касается флага и гимна, мне кажется, что нас сначала должны куда-то допустить, а потом мы будем выбивать какие-то преференции для себя.

Безусловно, надо ехать на соревнования, пусть даже в нейтральном статусе. В этих вопросах мы поддерживаем Томаса Баха и согласны с ним.

Он высказывает точку зрения МОК, которая правильна и логична. Почему другие государства должны вмешиваться и говорить, участвовать нам или нет? Это не их дело», – сказала Тарасова.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?

Опрос

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
52130 голосов
Да
41%
Дмитрий Губерниев
Нет, бойкотируем
59%
Роман Терюшков

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27 комментариев

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floret
Кто это "мы", пусть только за себя говорит. А 59% из 52 тысячи проголосовавших против! Мы против!
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Лизавета Анна -Мария
Ответ София Хайн
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А ещё её папка- самый успешный хоккейный тренер СССР, который 18 раз приводил ЦСКА к золотым медалям чемпионата страны, а также на протяжении девяти лет с национальной командой выигрывал все крупные турниры.
Но Вы-то этого точно не слышали(.
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floret
Почему ТАТ говорит только о нейтральном статусе, а все остальные условия допуска её устраивают? Пусть не позорит Отца.
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Зоя Кудряшова
Ответ Акселек давай
У людей есть одна возможность пожить - но они идут на фронт, солдатами или медиками, рискуют жизнью каждый день. Украинцы на Донбассе уже сколько лет отстаивают свое право знать и чтить свою историю, говорить на своем русском языке, выросло уже целое поколение детей, которое не знает, что такое жить без войны. Спортсмены всю жизнь тренировались на государственных катках, за государственные деньги, с государственнными тренерами, получат гос пенсии после окончания карьеры. В такой сложной ситуации, когда идет передел мира и весь мир катится извините в пропасть, можно не думать о своей жопе и хотелках, и не унижаться, когда намеренно унижают.
Что написал-то понял? Каток Тшт это кажется один из трех в Москве ,которые содержит государство. Другие частные и там тренеры вынуждены снимать лед, а проще родители за все платят. Пенсии получают все люди, которые работали и это соответствует их вкладу. ЧОИ получают дополнительные пенсии, но их единицы. Мир значит катится, а некоторые на диване решают куда ему катиться.
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vadim235
Безликие белые зайчики с белым флагом
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Валерий Петров
ТАТ не в курсе наверное, что спортсмены из ее родного так сказать ЦСКА никуда не поедут даже под нейтральным флагом.
Завтра узнает и запоет иначе
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Девушка Безимени
Ответ Roman Roman
ммм, а кто на карту скидывать будет - эльфы?
люди в белых одеждах в этом не нуждаются
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Зоя Кудряшова
Ответ Акселек давай
Так Россия еще и взносы в МОК должна платить, чтобы спортсмены "АЧЕТАКОВА" поехали на политизированную олимпиаду посоревноваться, ведь они так готовились (на гос деньги).
Они годы жизни вложили в это дело и не все за гос. деньги.
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Roman Roman
Ответ Девушка Безимени
да отделитесь вы уже от государства
ммм, а кто на карту скидывать будет - эльфы?
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Competition Score
Пора признать Тарасову иноагентом.
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Зоя Кудряшова
Люди голосующие против наших спортсменом хуже МОКа иБАХа вместе взятых.
Эти люди хотят того же, что и МОК.
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Рав. Зильберман
Ответ Акселек давай
У людей есть одна возможность пожить - но они идут на фронт, солдатами или медиками, рискуют жизнью каждый день. Украинцы на Донбассе уже сколько лет отстаивают свое право знать и чтить свою историю, говорить на своем русском языке, выросло уже целое поколение детей, которое не знает, что такое жить без войны. Спортсмены всю жизнь тренировались на государственных катках, за государственные деньги, с государственнными тренерами, получат гос пенсии после окончания карьеры. В такой сложной ситуации, когда идет передел мира и весь мир катится извините в пропасть, можно не думать о своей жопе и хотелках, и не унижаться, когда намеренно унижают.
Какие украинцы на донбассе, че ты несешь
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Рав. Зильберман
может заняться фигурным катанием в своей стране? Или для вас важно плясать именно перед западным хозяином?
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Акселек давай
Ответ Anna Stefan
Лучше бы потребовали компенсацию за незаконное отстранение и извинения за травлю нашей несовершеннолетней спортсменки - "защищённого лица" по правилам МОК. А потом уже думали, имеет или не имеет МОК право вообще выдвигать какие-то условия.
Так Россия еще и взносы в МОК должна платить, чтобы спортсмены "АЧЕТАКОВА" поехали на политизированную олимпиаду посоревноваться, ведь они так готовились (на гос деньги).
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Акселек давай
Ответ 22somebody22
Согласен.Есть спортсмены,у которых всего одна возможность выступить на Олимпиаде,почему из-за Путина должны быть лишены этого?
У людей есть одна возможность пожить - но они идут на фронт, солдатами или медиками, рискуют жизнью каждый день.
Украинцы на Донбассе уже сколько лет отстаивают свое право знать и чтить свою историю, говорить на своем русском языке, выросло уже целое поколение детей, которое не знает, что такое жить без войны.
Спортсмены всю жизнь тренировались на государственных катках, за государственные деньги, с государственнными тренерами, получат гос пенсии после окончания карьеры. В такой сложной ситуации, когда идет передел мира и весь мир катится извините в пропасть, можно не думать о своей жопе и хотелках, и не унижаться, когда намеренно унижают.
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Andrew Petrov
Ответ София Хайн
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мда,спс за инфу вам,видно дело не в предках,но в мозгах тут
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Блинчик
Сначала в нейтральном статусе съездейте на ЧР.
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22somebody22
Согласен.Есть спортсмены,у которых всего одна возможность выступить на Олимпиаде,почему из-за Путина должны быть лишены этого?
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Anna Stefan
Лучше бы потребовали компенсацию за незаконное отстранение и извинения за травлю нашей несовершеннолетней спортсменки - "защищённого лица" по правилам МОК. А потом уже думали, имеет или не имеет МОК право вообще выдвигать какие-то условия.
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Ирина Похлебаева
Ответ Онопко2
Я бы на месте ТАТ за всех бы не отвечал, а то "Мы поддерживаем Баха". Вам Татьяна Анатольевна никто полномочий говорить за всех не давал.
А ТАТ лишь бы внучок Ваня Букин поехал.Она только из-за него и переживает.
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maripous
Кто это мы? Кто конкретно поддерживает Томаса Баха в его дискриминационных условиях для России? Пофамильный список пред’явите поддерживающих.
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София Хайн
Ответ Andrew Petrov
Анатольна,папка тебе задаст же там за такие слова🤣
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Назар Игорь
Странная позиция у Тарасовой, типа "стой там - иди сюда".
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Тарасовой лишь бы за сапогами поездить, что за продажность.
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Девушка Безимени
да отделитесь вы уже от государства
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