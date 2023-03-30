Слепцова об условиях допуска МОК: «Ситуация очень печальная. Жаль наших молодых спортсменов, которым, может, и не удастся попасть на Олимпиаду»

заявила, что ей жаль спортсменов, которые могут не попасть на Олимпиаду.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Думаю, что решение МОК не последнее, но оно ожидаемо. Дальше уже решать самим спортсменам и руководителям федераций.

Стоит ли отказываться от военной службы? Ситуация очень печальная, и мне жаль наших молодых спортсменов, которым, может, и не удастся попасть на Олимпиаду», – сказала Слепцова.

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