Слепцова об условиях допуска МОК: «Ситуация очень печальная. Жаль наших молодых спортсменов, которым, может, и не удастся попасть на Олимпиаду»

Теги Светлана Слепцова МОК Олимпийская сборная России Биатлон

Светлана Слепцова заявила, что ей жаль спортсменов, которые могут не попасть на Олимпиаду.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Думаю, что решение МОК не последнее, но оно ожидаемо. Дальше уже решать самим спортсменам и руководителям федераций.

Стоит ли отказываться от военной службы? Ситуация очень печальная, и мне жаль наших молодых спортсменов, которым, может, и не удастся попасть на Олимпиаду», – сказала Слепцова.

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3 комментария

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JL JL
Жаль, жаль, очень жаль. Убираем слово - может. Тогда будет верно.
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Viks
Стоит ли отказываться от военной службы? --- А ответ где?
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Бартоломью Робертс
Света, олимпиад больше не будет. В Пекине была последняя.
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