Станислава Константинова: «Очень рада за Губанову, она столько терпела и ждала своего шанса. Да, не в жесткой конкуренции, но по факту она чемпионка»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Станислава Константинова Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о победе Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023. 

– Что у нас важного произошло на этот месяц – наверное, чемпионат Европы. Разные мнения про этот турнир...

– Я уважаю всех европейских спортсменов, много там хороших фигуристов и фигуристок, но без наших ребят это неполноценный чемпионат Европы, мы должны это понимать.

Я очень рада за Настю Губанову, которая взяла титул, которая столько терпела и ждала своего шанса, да, не в жесткой конкуренции, но по факту она чемпионка. Она смогла перебороть тот момент, который не смогли перебороть многие, в том числе и я.

Но вот эти высказывания некоторых европейских спортсменов насчет допуска россиян... Я просто считаю, что это настолько некорректно – комментировать эту тему. На нашем месте мог оказаться любой спортсмен.

Мы не решаем, что происходит в мире, мы просто делаем свою работу, и когда нас начинают обсуждать, мы не можем ничем ответить – только результатом. Это очень тяжело. Безумно горжусь ребятами, которые сохраняют мотивацию и продолжают работать.

– Есть мнение, что Настя Губанова сразу стала нашей после победы, а еще пару лет назад была забыта.

– Глоров везде много, ха-ха. Ради справедливости, она действительно давно не выступала, не всегда хорошо выступала, но вернулась.

И она всегда была наша, у нее были хорошие результаты и на российских стартах. Классно, что она вернулась. Она пример упертости и работоспособности для девчонок, – сказала Константинова.

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Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

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2 комментария

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Anfitan
ни фига себе не в жесткой.... Луна уже медаль себе повесила, да и малышка-худышка Риппон хороша. а известная немецкая фигуристка там огого как обещала на пьедестал залезть)))))
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+6
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Мадина Уйгурова
Титул есть титул, и не важно, при каких условиях он был завоёван. Не Губанова же начала СВО, что повлекло отстранение спортсменов из России, чтобы винить её в нечестной победе какой-то. В истории она останется как чемпионка, медаль будет висеть у неё дома. Как и в случае с Самодуровой. И с другими спортсменами уже не из России. Хоккейная сборная 2018 года олимпийские чемпионы и никто не вспомнит через много лет, что на том турнире играли лавочники европейских сборных и наша команда там была топами среди студентов. Зато в статистике мы обладатели титула. А подробности не имеют значения для цифр
+4
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