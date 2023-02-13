Станислава Константинова: «Очень рада за Губанову, она столько терпела и ждала своего шанса. Да, не в жесткой конкуренции, но по факту она чемпионка»

Бывшая российская фигуристка поделилась мнением о победе на чемпионате Европы-2023.

– Что у нас важного произошло на этот месяц – наверное, чемпионат Европы. Разные мнения про этот турнир...

– Я уважаю всех европейских спортсменов, много там хороших фигуристов и фигуристок, но без наших ребят это неполноценный чемпионат Европы, мы должны это понимать.

Я очень рада за Настю Губанову, которая взяла титул, которая столько терпела и ждала своего шанса, да, не в жесткой конкуренции, но по факту она чемпионка. Она смогла перебороть тот момент, который не смогли перебороть многие, в том числе и я.

Но вот эти высказывания некоторых европейских спортсменов насчет допуска россиян... Я просто считаю, что это настолько некорректно – комментировать эту тему. На нашем месте мог оказаться любой спортсмен.

Мы не решаем, что происходит в мире, мы просто делаем свою работу, и когда нас начинают обсуждать, мы не можем ничем ответить – только результатом. Это очень тяжело. Безумно горжусь ребятами, которые сохраняют мотивацию и продолжают работать.

– Есть мнение, что Настя Губанова сразу стала нашей после победы, а еще пару лет назад была забыта.

– Глоров везде много, ха-ха. Ради справедливости, она действительно давно не выступала, не всегда хорошо выступала, но вернулась.

И она всегда была наша, у нее были хорошие результаты и на российских стартах. Классно, что она вернулась. Она пример упертости и работоспособности для девчонок, – сказала Константинова.

Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли