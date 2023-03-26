Евгений Рукавицын: «Подготовка к чемпионату мира проходила у Губановой не на кайфе и легкости, а на преодолении – сказался эмоциональный выплеск после победы на ЧЕ»

рассказал о причинах неудачного выступления на ЧМ.

Грузинская фигуристка заняла 14-е место.

«Подготовка к чемпионату мира проходила у Насти довольно сложно. Она шла, так скажем, не на кайфе и легкости, а на преодолении – все-таки сказался эмоциональный выплеск после победы на чемпионате Европы.

Но, несмотря на это, на мой взгляд, форма была оптимальная. И тот же прокат короткой программы, хотя и был неидеальным, позволил ей набрать те баллы, которые дали возможность оставаться в борьбе.

Но на разминке перед утренней тренировкой в день произвольной программы Настя пожаловалась на дискомфорт в желудке. Из-за расстройства пищеварения практически весь этот день она испытывала серьезную слабость.

На разминке перед выходом на прокат произвольной программы я понимал, что от Насти требуется достаточно большое мужество, чтобы дать бой. И очевидно, что эта слабость не дала ей возможности побороться до конца.

Также из разговора с ней я понял, что окончательно силы ее покинули после падения на каскаде тройной флип – тройной тулуп. Возможно, не упав с него, она бы смогла дотерпеть до конца программы.

Но, к сожалению, получилось так, как получилось. И это помешало показать Насте все, на что она способна на сегодняшний день», – сказал тренер.