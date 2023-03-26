Евгений Рукавицын: «Подготовка к чемпионату мира проходила у Губановой не на кайфе и легкости, а на преодолении – сказался эмоциональный выплеск после победы на ЧЕ»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию женское катание Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Евгений Рукавицын рассказал о причинах неудачного выступления Анастасии Губановой на ЧМ.

Грузинская фигуристка заняла 14-е место.

«Подготовка к чемпионату мира проходила у Насти довольно сложно. Она шла, так скажем, не на кайфе и легкости, а на преодолении – все-таки сказался эмоциональный выплеск после победы на чемпионате Европы.

Но, несмотря на это, на мой взгляд, форма была оптимальная. И тот же прокат короткой программы, хотя и был неидеальным, позволил ей набрать те баллы, которые дали возможность оставаться в борьбе.

Но на разминке перед утренней тренировкой в день произвольной программы Настя пожаловалась на дискомфорт в желудке. Из-за расстройства пищеварения практически весь этот день она испытывала серьезную слабость.

На разминке перед выходом на прокат произвольной программы я понимал, что от Насти требуется достаточно большое мужество, чтобы дать бой. И очевидно, что эта слабость не дала ей возможности побороться до конца.

Также из разговора с ней я понял, что окончательно силы ее покинули после падения на каскаде тройной флип – тройной тулуп. Возможно, не упав с него, она бы смогла дотерпеть до конца программы.

Но, к сожалению, получилось так, как получилось. И это помешало показать Насте все, на что она способна на сегодняшний день», – сказал тренер.

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7 комментариев

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Black&White
Ответ Бедоносец
Плохая значит преодолельщица если поставленной цели не добилась. Поучилась бы у Жени Медведевой или Анечки Щербаковой как на морально-волевых медали завоёвывать.💪
Это шутка, наверное 😂
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pashkka
Будем откровенны, нудли в КП от начинающего хореографа Леоновой, вовсе не по статусу первому номеру сборной Грузии!
Видно, что самой Анастасии катать эту муть уже опостылело! И на прокат не собраться и не настроиться...(
Рук этого не видит? Или пытается делать вид, что всё ОК?
Хотелось бы увидеть Анастасию в интересных постановках Бенуа Ришо!
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Н.Ф.
И тут про преодоление...
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Iuasamotu
Может у Насти и не всё получилось, но она выступила лучше, чем грузинские мужчины, представляющие другую конкурирующую школу
+4
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Doctor of Philosophy
Больше претензий к Руку - тут: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fsledlife/3125637.html
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Doctor of Philosophy
Ну так это тренерская задача - настроить спортсменку на старт, подвести её к этому старту - главному в сезоне! - после эмоционального всплеска в адекватном состоянии. Так что это Рук с ней не справился. А теперь оправдания ищет.

И, раз уж приехал с фигуристкой на турнир, хотя она и без него обходилась весь сезон, то неплохо было бы следить и за рационом - японская еда запросто может спровоцировать у непривыкшего к ней человека такую реакцию, а Настя в Японии первый раз была, небось и не знает про тамошние кулинарные нюансы.
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Бедоносец
Плохая значит преодолельщица если поставленной цели не добилась. Поучилась бы у Жени Медведевой или Анечки Щербаковой как на морально-волевых медали завоёвывать.💪
+3
-5
-2
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