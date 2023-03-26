Евгений Рукавицын: «Подготовка к чемпионату мира проходила у Губановой не на кайфе и легкости, а на преодолении – сказался эмоциональный выплеск после победы на ЧЕ»
Евгений Рукавицын рассказал о причинах неудачного выступления Анастасии Губановой на ЧМ.
Грузинская фигуристка заняла 14-е место.
«Подготовка к чемпионату мира проходила у Насти довольно сложно. Она шла, так скажем, не на кайфе и легкости, а на преодолении – все-таки сказался эмоциональный выплеск после победы на чемпионате Европы.
Но, несмотря на это, на мой взгляд, форма была оптимальная. И тот же прокат короткой программы, хотя и был неидеальным, позволил ей набрать те баллы, которые дали возможность оставаться в борьбе.
Но на разминке перед утренней тренировкой в день произвольной программы Настя пожаловалась на дискомфорт в желудке. Из-за расстройства пищеварения практически весь этот день она испытывала серьезную слабость.
На разминке перед выходом на прокат произвольной программы я понимал, что от Насти требуется достаточно большое мужество, чтобы дать бой. И очевидно, что эта слабость не дала ей возможности побороться до конца.
Также из разговора с ней я понял, что окончательно силы ее покинули после падения на каскаде тройной флип – тройной тулуп. Возможно, не упав с него, она бы смогла дотерпеть до конца программы.
Но, к сожалению, получилось так, как получилось. И это помешало показать Насте все, на что она способна на сегодняшний день», – сказал тренер.
Видно, что самой Анастасии катать эту муть уже опостылело! И на прокат не собраться и не настроиться...(
Рук этого не видит? Или пытается делать вид, что всё ОК?
Хотелось бы увидеть Анастасию в интересных постановках Бенуа Ришо!
И, раз уж приехал с фигуристкой на турнир, хотя она и без него обходилась весь сезон, то неплохо было бы следить и за рационом - японская еда запросто может спровоцировать у непривыкшего к ней человека такую реакцию, а Настя в Японии первый раз была, небось и не знает про тамошние кулинарные нюансы.