Ирина Роднина: «Кроме как бредом сивой кобылы назвать высказывания Баха не могу. Надеюсь, на условия МОК мы не пойдем»
Ирина Роднина назвала «бредом сивой кобылы» заявления главы МОК Томаса Баха.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – не считая определенных спортсменов, в том числе связанных с армией и силовыми структурами. Томас Бах в свою очередь заявил, что это «не является дискриминацией».
– То, что озвучил Бах… Пытаюсь подобрать приличные слова, но кроме как бредом сивой кобылы его высказывания назвать не могу.
– И в очередной раз он самоустранился от какого-либо решения, побоялся взять на себя ответственность.
– В феврале прошлого года он допустил эмоционально-политическую ошибку. Они убрали нас, но не знают, как вернуть. И пытаются ставить различные преграды в надежде, что сами откажемся от этого дела (участия в Олимпийских играх – Sports.ru). Надеюсь, на такие условия, которые предлагает МОК, мы не пойдем.
– Они кабальные, будто в концлагерь загнали людей без права выбора своего будущего…
– Еще бы сказали, что надо ходить в одежде белого или серого цвета. Может быть, еврейскую звезду хотят навесить на нас?
– Спортивное сообщество России должно консолидироваться?
– Когда тебя унижают, то, наверное, у любого человека и спортсмена проявляется и мощно развивается чувство собственного достоинства и определенного эгоизма. Мы стараемся создать внутри страны все условия для спортсменов, чтобы они не страдали хотя бы в материальном плане.
Россия проводит соревнования, сюда приезжают спортсмены из многих стран мира. Главное, чтобы мы не начали рубить с плеча, создавали новые альтернативные игры. Не надо ничего альтернативного, мы можем совершенно спокойно проводить в России массу соревнований с приглашением сильнейших спортсменов, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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может федерации еще и не согласятся с рекомендациями МОК, и выбирать нам вообще не понадобится.