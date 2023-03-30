Ирина Роднина: «Кроме как бредом сивой кобылы назвать высказывания Баха не могу. Надеюсь, на условия МОК мы не пойдем»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Фигурное катание

Ирина Роднина назвала «бредом сивой кобылы» заявления главы МОК Томаса Баха.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – не считая определенных спортсменов, в том числе связанных с армией и силовыми структурами. Томас Бах в свою очередь заявил, что это «не является дискриминацией».

– То, что озвучил Бах… Пытаюсь подобрать приличные слова, но кроме как бредом сивой кобылы его высказывания назвать не могу.

– И в очередной раз он самоустранился от какого-либо решения, побоялся взять на себя ответственность.

– В феврале прошлого года он допустил эмоционально-политическую ошибку. Они убрали нас, но не знают, как вернуть. И пытаются ставить различные преграды в надежде, что сами откажемся от этого дела (участия в Олимпийских играх – Sports.ru). Надеюсь, на такие условия, которые предлагает МОК, мы не пойдем.

– Они кабальные, будто в концлагерь загнали людей без права выбора своего будущего…

– Еще бы сказали, что надо ходить в одежде белого или серого цвета. Может быть, еврейскую звезду хотят навесить на нас?

– Спортивное сообщество России должно консолидироваться?

– Когда тебя унижают, то, наверное, у любого человека и спортсмена проявляется и мощно развивается чувство собственного достоинства и определенного эгоизма. Мы стараемся создать внутри страны все условия для спортсменов, чтобы они не страдали хотя бы в материальном плане.

Россия проводит соревнования, сюда приезжают спортсмены из многих стран мира. Главное, чтобы мы не начали рубить с плеча, создавали новые альтернативные игры. Не надо ничего альтернативного, мы можем совершенно спокойно проводить в России массу соревнований с приглашением сильнейших спортсменов, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Не согласен в главном - Бах сивый мерин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Козлов
Понять бы кто такие "Мы" которые не пойдем. Роднина не будет участвовать?

Или она собирается быть принципиальной и несгибаемой до последней карьеры нынешних олимпийцев?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
masterdanila
народу бы создали условия в материальном плане, те не страдают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
И где эта масса соревнований с приглашением сильнейших спортсменов мира? Как ездили на привычные соревнования, так и продолжают ездить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AaA
"Сивыя кобыла" Интересно! К кому это относится, к Баху, или ..... к другой "кобыле"?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kestutis Ceponis
Мы все видим как депутату не нравится решение МОК.Те,кто разбирается в политике чуть больше,что такие решения МОК правильные.В данной конкретной ситуации виновата только сама Россия. Какого черта понадобилось Путину, чтобы начать войну, которая никому не нужна. Раз путинский маразм и все началось, то понятно, что никаких Олимпийских игр для российских спортсменов не будет. Спасибо за понимание с уважением.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Правильно, на условия Баха не идите и наплюйте тем самым на российских спортсменов! Только я надеюсь, что спортсмены наши вас не послушают и найдут возможность поехать на соревнования, а возможность им международные федерации точно предоставят.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Ответ Ход_Конём
А почему все так возмущаются? Что не так?
Можно было бы еще включать гимн Украины во время выступления этих "атлетов"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Пустохин
Как же они ненавидят молодых спортсменов. Хотя чему удивляться? Они ненавидят молодость.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Мое мнение такое, нужно способствовать участию юниоров в соревнованиях. Но осудить подход МОК и взрослым спортсменам сообщить что запрещать участвовать не будут но и помогать тоже они взрослые спортсмены пусть решают сами. И вообще нужно подождать четких критериев какие заявят федерации они могут быть разные.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Natalia Antonova
Будет очень забавно наблюдать как все, а особенно Степанова и Вяльбе, будут переобуваться, если царь скажет ехать)
У них сменная обувь лежит в ’тревожном чемоданчике".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Ирина Константиновна, как же это грустно, читать эти ваши высказывания...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Natalia Antonova
Будет очень забавно наблюдать как все, а особенно Степанова и Вяльбе, будут переобуваться, если царь скажет ехать)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maks Pinkman
Родниной хорошо, она свое откатала и может теперь диктовать, что делать другим, а другие 4 года тренировались, чтоб участвовать и завоевать медали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Гевейлер
С "приглашением" сильнейших спортсменов можно проводить и в России. Только они не примут приглашений и не приедут.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Я тоже считаю это бредовые условия, сколько человек пройдут по этим условиям 10-20? Да и те будут ходить там и бояться всего подряд из-за того что и их за каждый пук смогут выгнать.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Роднина в последнее время говорит здраво)
может федерации еще и не согласятся с рекомендациями МОК, и выбирать нам вообще не понадобится.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин и ыч
Что за сильнейшие спортсмены из других стран приезжали в 2022 году?!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Обиделась за родной ЦСКА? переживёт как-нибудь)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зоя Кудряшова
Ответ Nazza1406
Если вы не знаете кто такая Роднина,то с вами вообще нечего обсуждать "уважаемый"
3х кратный ЧОИ из прошлого века. А сейчас депутат ГД.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зоя Кудряшова
А ведь недавно говорила, что каждый может сам решать. Ну как ее дочь сидеть на двух стульях.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-Ancient-
Кроме прихлебательского ура-патриотического мнения с оглядкой на рты кремля данная персона ничего сказать и не могла.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ход_Конём
А почему все так возмущаются? Что не так?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
То ли наивность, то ли глупость - утверждать что весь спортивный мир страдает от отсутствия российских спортсменов и всеми силами старается их вернуть. Да опуститесь вы на землю, господа депутаты, прекрасно обходятся без нас и будут обходиться.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
одни сивые кобылы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий