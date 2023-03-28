Томас Бах: «Недопуск российских и белорусских спортсменов, связанных с армией, не является дискриминацией»
Томас Бах заявил, что недопуск российских и белорусских спортсменов, связанных с вооруженными силами, не является дискриминацией.
Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий допуска – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.
«Мы ясно дали понять, принимая во внимание мирную миссию Олимпийской хартии, что кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия.
Это не является дискриминацией, потому что такая поддержка – нарушение Олимпийской хартии», – сказал глава МОК.
МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО
Спецдокладчик ООН: «Не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и военных от Олимпиады-2024. Это дискриминация»
Я уж не говорю про то что сам биатлон к примеру произошел от гонки военных патрулей, в которой изначально допускались к участию ТОЛЬКО ВОЕННЫЕ. КАДРОВЫЕ.
И кстати говоря, даже один раз был представлен на олимпийских играх. На первых же зимних играх. Прикинь, военным вручили медали.
Только слепой лицемер может это не видеть.
"Я не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и всех российских военных. Это дискриминация, потому что было много других спортсменов из других стран, которые участвовали в активных боевых действиях, и их никогда не отстраняли."
Так все же почему ранее никого не смущало нарушение Олимпийской хартии?