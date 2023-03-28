Томас Бах: «Недопуск российских и белорусских спортсменов, связанных с армией, не является дискриминацией»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что недопуск российских и белорусских спортсменов, связанных с вооруженными силами, не является дискриминацией.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий допуска – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

«Мы ясно дали понять, принимая во внимание мирную миссию Олимпийской хартии, что кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия.

Это не является дискриминацией, потому что такая поддержка – нарушение Олимпийской хартии», – сказал глава МОК.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

Спецдокладчик ООН: «Не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и военных от Олимпиады-2024. Это дискриминация»

23 комментария

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sav187
Ответ Kon Shem
прошу, тогда давай без спортсменов из омэрики...они по всему миру наворотили делов.
а что именно эти спортсмены натворили?
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Евгений Румкин
Именно дискриминацией являются! Нельзя соглашаться на такое!
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Валерий З.
Ответ Алексей Мирутко
Комментарий удален пользователем
Франция воюет в странах Сахеля, правда их уже попросили на выход из Мали и Буркина-Фасо, поскольку при них исламистские группировки стали только сильнее.
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ОлесяОлеська
Ответ Елена Ивашутина
Они числятся не в воюющих армиях.
Да вы что? А их солдаты и их оружие воюет сейчас, они финансово спонсируют войну. Они полностью в войне. Это другое? А Россия разве угрожала Франции и другим странам НАТО?
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Леша Волков быстрее Сундбю
Ответ Елена Ивашутина
Они числятся не в воюющих армиях.
половина немецкой сборной по биатлону числилась в силовых структурах немецких, когда те воевали в Афгане. И чо? так до бесконечности можно ссылаться.

Я уж не говорю про то что сам биатлон к примеру произошел от гонки военных патрулей, в которой изначально допускались к участию ТОЛЬКО ВОЕННЫЕ. КАДРОВЫЕ.
И кстати говоря, даже один раз был представлен на олимпийских играх. На первых же зимних играх. Прикинь, военным вручили медали.
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Валерий З.
Американских спортсменов, связанных с вооруженными силами, тоже не будут допускать? США до сих пор продолжают СВО в Сирии, типа против ИГ. За последнюю неделю их базы несколько раз обстреляли и атаковали беспилотником, Байден пообещал каждый раз отвечать ответными ударами по проиранским силам в Сирии.
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Елена Ивашутина
Ответ ОлесяОлеська
А как с теми западными спортсменами которые почти все числятся в армии, гвардиях, таможнях, полиции и т.д. Ну это точно не дикриминации.
Они числятся не в воюющих армиях.
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Додик Аксель
Если это не дискриминация, то что ? Забота ?...
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Н.Ф.
Войну на Украине поддерживают все страны НАТО.
Только слепой лицемер может это не видеть.
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Алексей Мирутко
Ответ Екатерина я
Французские жандармы-спортсмены в курсе? Эпично будет не увидеть доброй половины французов на домашней олимпиаде😆
Комментарий удален пользователем
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N-fox
Бах, конечно, ничего не решает. Он просто рупор. Но от этого его фигура не становится менее мерзкой.
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Alexander2022
Ответ REA-13
То есть, на мнение специального докладчика ООН в области культурных прав Александры Ксантаки Баху совсем наплевать? "Я не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и всех российских военных. Это дискриминация, потому что было много других спортсменов из других стран, которые участвовали в активных боевых действиях, и их никогда не отстраняли." Так все же почему ранее никого не смущало нарушение Олимпийской хартии?
Когда удобно ссылаться на ООН, а когда нет - посылать их?) По-российски)
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Мария Тихонова
Ответ Маргарита В Сафронова
Срочно отстраняйте американских спортсменов от турниров.
Всех без учёта службы в армии?
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Екатерина я
Французские жандармы-спортсмены в курсе? Эпично будет не увидеть доброй половины французов на домашней олимпиаде😆
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Ksenia RN
Ответ Criptonit
Господин Бах, сколько вам лямов баксов подкинули, признавайтесь!
Да ничего ему уже давно не подкидывают, поводок только потуже тянут)
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REA-13
То есть, на мнение специального докладчика ООН в области культурных прав Александры Ксантаки Баху совсем наплевать?
"Я не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и всех российских военных. Это дискриминация, потому что было много других спортсменов из других стран, которые участвовали в активных боевых действиях, и их никогда не отстраняли."
Так все же почему ранее никого не смущало нарушение Олимпийской хартии?
+21
-5
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Julius Mironoff
Урод!
+12
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Маргарита В Сафронова
Срочно отстраняйте американских спортсменов от турниров.
+13
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And-Rover
А прославление SS/UPA от украинских спортсменов это в порядке вещей?
+13
-3
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ОлесяОлеська
А как с теми западными спортсменами которые почти все числятся в армии, гвардиях, таможнях, полиции и т.д. Ну это точно не дикриминации.
+27
-6
+21
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Criptonit
Господин Бах, сколько вам лямов баксов подкинули, признавайтесь!
+8
-1
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Вероника Терюшкова
Вобще это логично, я считаю. Спортсмены-солдаты обязаны выполнять все приказы МинОбороны, они давали присягу. Они не могут быть против сво. Никто за год не уволился из армии, всем плюшки от армии нравились
+13
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Kon Shem
прошу, тогда давай без спортсменов из омэрики...они по всему миру наворотили делов.
+16
-7
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Алексей Токарев
Получат увольнительную от федерации перед поездкой, ничего страшного.
+4
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