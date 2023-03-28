Томас Бах: «Недопуск российских и белорусских спортсменов, связанных с армией, не является дискриминацией»

заявил, что недопуск российских и белорусских спортсменов, связанных с вооруженными силами, не является дискриминацией.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий допуска – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

«Мы ясно дали понять, принимая во внимание мирную миссию Олимпийской хартии, что кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия.

Это не является дискриминацией, потому что такая поддержка – нарушение хартии», – сказал глава МОК.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

Спецдокладчик ООН: «Не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и военных от Олимпиады-2024. Это дискриминация»