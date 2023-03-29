Омбудсмен Москалькова направит обращение Верховному комиссару ООН по правам человека в защиту прав российских и белорусских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ООН Политика Татьяна Москалькова Легкая атлетика

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит обращение Верховному комиссару ООН по правам человека в защиту прав российских и белорусских спортсменов.

Об этом она сообщила в среду в своем телеграм-канале. 

«О спорт – ты мир!» Основатель Олимпийских Игр современности, маркиз Пьер де Кубертен, перевернулся в гробу. Спорт стал оружием грязных политических игр... Очередные решения Международного олимпийского комитета увы, оптимизма не придают.

Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований, а Международным федерациям рекомендовано создать комиссии для принятия решений о допуске россиян в качестве нейтральных атлетов, но при этом должны учитываться их публичные заявления, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО…

А не много ли условий? Тем более таких, которые грубо нарушают права и свободы наших спортсменов, делая их профессионалами «второго сорта».

В защиту прав российских и белорусских спортсменов направляю соответствующее обращение Верховному комиссару ООН по правам человека, а также господину Томасу Баху.

Citius, Altius, Fortius! Это – девиз Игр. Не место здесь политике и двойным стандартам», – написала Москалькова. 

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71 комментарий

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Адильхан Абдусаламов
Ответ Alexandr Alexandrov
А если на рисунке будет мёртвый человек и написано "еврей". "русский" или либо другое это тоже можно или нет?
Я до этого выше задал вопрос дурачок ли ты,теперь вопрос снимается,ты ответил утвердительно
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sergfa76
Ответ Crazy Writer
Интересно, они там по приколу людей с такими фамилиями отправляют?
а то что Маскалькова генерал, не прикол?
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Alexandr Alexandrov
Ответ Дмитрий Мазурак
А если по подсказке то норм 2 года по вашему? А депутату, который ребенка сбил и уехал не оказав помоши 10 месяцев исправительных работ норм?
Так это лучше ,он хотя бы деньги, выплатит, другое, что эти работы должны быть жёсткими и тяжёлыми, а не то, что у него вероятно, бумажки перебирать, но с этим в любое время надо бороться.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Alexandr Alexandrov
Ну давай меня стреляй у меня фото с радугой есть. А спросил потому что не видел рисунок, да я нарисую практически как ребёнок, человека типа палка-палка огуречик, Домик может более-менее взрослым будет.Остальное тоже на уровне человечка.
Ты совсем дурачок,парень?
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sergfa76
Ответ List
Уполномоченный по тому, чего нет.
Уполномоченный по защите прав того кого надо.
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bomzerub
В Басманный суд! Вы ж же отказались признавать решения международных судов, что ж жалуетесь туда? Может, для начала детей вернёте?
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dimitrii36
Ответ Ебздрогыч
Может Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова начнет следить за соблюдением прав человека внутри страны?
у меня в роду имели место быть те, кто таскали баржи, куда я могу обратиться, могут ли мои близкие получить некую компенсацию за сей труд
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Дмитрий Мазурак
Ответ Alexandr Alexandrov
Рисунок ребёнок по своей воле рисовал или по указке и(ли) подсказке родителя? Или этот рисунок был где-то размещён и неизвестно всё ли нарисованное , было сделано именно ребёнком?
А если по подсказке то норм 2 года по вашему? А депутату, который ребенка сбил и уехал не оказав помоши 10 месяцев исправительных работ норм?
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Манул
подай иск в суд который признал виновным в краже детей твоего босса
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Инна1945
Ну а смысл? ООН под Америкой. Не унижались бы. Играйте пока в Игры доброй воли. И так страну унижают без меры из-за того, что тем кто стоит за Вованом пришло в "умные" головы начать первыми. Репутация знаете ли. Вот Амеров всегда волновало, что о них думают другие. На них даже япошки не обижаются за ядерные бомбы, считая что это они их так спасли от СССР. Гении манипуляции общественным сознанием.
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Alexandr Alexandrov
Ответ Ivan Balashov
Как я понимаю, вопрос "зачем вообще сажать людей за рисунки" для вас даже не стоит?
А если на рисунке будет мёртвый человек и написано "еврей". "русский" или либо другое это тоже можно или нет?
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SerVer
Ответ tyuiop tyuiop
разве ты пятая колона?
Нет, он 25 января.
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Илья Савчук
Ох уж этот омбудсмен... Одно название.
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Alexandr Alexandrov
Ответ Олег Акимов
Если радуга, то вообще расстрелять надо.
Ну давай меня стреляй у меня фото с радугой есть. А спросил потому что не видел рисунок, да я нарисую практически как ребёнок, человека типа палка-палка огуречик, Домик может более-менее взрослым будет.Остальное тоже на уровне человечка.
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АГОШКИН Алексей
Предлагаю москальковой ,поехать в Гаагу е передать свое прошение лично!!!
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Melnikov1968
Чисто шкурный вопрос:почему мы должны ещё за белоруссов обращения подавать? Они сами не в состоянии?
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BeastI666I
биполярочка какая-то. Одни чиновник говорят ракетой по зданию суда, другие обращения отправляют. Что происходит то?!
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VMX1389
Ответ Ебздрогыч
Может Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова начнет следить за соблюдением прав человека внутри страны?
Ну да там девочка нарисовала антивоенный рисунок, папу решили на два года за это посадить, а еев приют, Традиционные ценности!! СЕМЬЯ!!! Русским МИР!! А потом недоумевают почему при нынешней власти русских то все меньше и меньше!!
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Жанна Калгина
Зачем они это делают,прекрасно же понимают,что там отфутболят
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List
Уполномоченный по тому, чего нет.
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Crazy Writer
Интересно, они там по приколу людей с такими фамилиями отправляют?
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Domian
Ответ masterdanila
самое интересное, что права человека на народ не распространяются.
При молчаливом и терпеливом народе власть борзеет.
Для элит народ итак пустое слово, а если этот народ еще безропотный, то это прям мечта, сам Каддафи и Хусейн о таком народе мечтали бы.
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Domian
Ответ Ivan Balashov
Россиян сажают за антивоенные посты в соцсетях - Москалькова молчит. Российским спортсменам объявили критерии отбора на турнир - Москалькова сразу рванула сражаться с ветряными мельницами. Всем омбудсменам омбудсмен.
Вся уродливость системы на лицо.
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Ivan Balashov
Ответ Alexandr Alexandrov
Рисунок ребёнок по своей воле рисовал или по указке и(ли) подсказке родителя? Или этот рисунок был где-то размещён и неизвестно всё ли нарисованное , было сделано именно ребёнком?
Как я понимаю, вопрос "зачем вообще сажать людей за рисунки" для вас даже не стоит?
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Eva2426
Слушайте, а это точно российский спортивный сайт? Почитаешь комменты, как будто в западной украине побываешь... Хотя не, мне кажется там гуманее к русским относятся, чем здесь.
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