Омбудсмен Москалькова направит обращение Верховному комиссару ООН по правам человека в защиту прав российских и белорусских спортсменов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит обращение Верховному комиссару ООН по правам человека в защиту прав российских и белорусских спортсменов.

Об этом она сообщила в среду в своем телеграм-канале.

«О спорт – ты мир!» Основатель Олимпийских Игр современности, маркиз Пьер де Кубертен, перевернулся в гробу. Спорт стал оружием грязных политических игр... Очередные решения Международного олимпийского комитета увы, оптимизма не придают.

Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований, а Международным федерациям рекомендовано создать комиссии для принятия решений о допуске россиян в качестве нейтральных атлетов, но при этом должны учитываться их публичные заявления, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО…

А не много ли условий? Тем более таких, которые грубо нарушают права и свободы наших спортсменов, делая их профессионалами «второго сорта».

В защиту прав российских и белорусских спортсменов направляю соответствующее обращение Верховному комиссару по правам человека, а также господину .

Citius, Altius, Fortius! Это – девиз Игр. Не место здесь политике и двойным стандартам», – написала Москалькова.

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