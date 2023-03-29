Омбудсмен Москалькова направит обращение Верховному комиссару ООН по правам человека в защиту прав российских и белорусских спортсменов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит обращение Верховному комиссару ООН по правам человека в защиту прав российских и белорусских спортсменов.
Об этом она сообщила в среду в своем телеграм-канале.
«О спорт – ты мир!» Основатель Олимпийских Игр современности, маркиз Пьер де Кубертен, перевернулся в гробу. Спорт стал оружием грязных политических игр... Очередные решения Международного олимпийского комитета увы, оптимизма не придают.
Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований, а Международным федерациям рекомендовано создать комиссии для принятия решений о допуске россиян в качестве нейтральных атлетов, но при этом должны учитываться их публичные заявления, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО…
А не много ли условий? Тем более таких, которые грубо нарушают права и свободы наших спортсменов, делая их профессионалами «второго сорта».
В защиту прав российских и белорусских спортсменов направляю соответствующее обращение Верховному комиссару ООН по правам человека, а также господину Томасу Баху.
Citius, Altius, Fortius! Это – девиз Игр. Не место здесь политике и двойным стандартам», – написала Москалькова.
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Для элит народ итак пустое слово, а если этот народ еще безропотный, то это прям мечта, сам Каддафи и Хусейн о таком народе мечтали бы.