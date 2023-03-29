Ари Закарян: «Если бы существовала шкала по недооценкам от судей, то у Малинина на ЧМ это было бы 10 из 10»

Ари Закарян объяснил, почему пошел на исполнение четверного акселя на чемпионате мира.

Малинин, выступающий за США, исполнил два четверных в короткой программе и шесть – в произвольной, в том числе и четверной аксель. По сумме двух программ он занял третье место.

– Илья осознавал опасность, что его будут занижать, но все равно исполнил этот аксель. В интервью он говорил, что не мог не пойти на этот прыжок, потому что видел, что зритель пришел, зритель рассчитывает на его программу. Это как в цирке: артист всегда хочет исполнить самый сложный трюк. Например, четверное сальто, чтобы порадовать пришедших. Илья хотел вызвать такие же эмоции у зрителей. Но судьи его опустили ниже плинтуса по всем компонентам.

– Прямо по всем показателям?

– Скажем так, если бы существовала какая-то шкала по недооценкам от судей, то на ЧМ это было бы 10 из 10. Судьям было все равно, что молодой 18-летний парень творит историю и двигает спорт в другом направлении. И если они могли его наказать, то наказали максимально возможно. Постарались найти все, словно под микроскопом, чтобы снизить оценку.

– Может, это было связано с тем, что чемпионат проходил в Японии, на родине победителя ?

– Здесь я ничего не могу сказать. Может быть, это их личное мнение. Я не хочу ни в коем случае обсуждать других спортсменов. Очень рад за Уно, он прекрасный спортсмен, величайший чемпион, трудяга. Чха Чжун Хван тоже показал прекрасное, выдающееся катание. Молодцы, я снимаю шляпу перед их катанием.

Просто обидно за Малинина. Человек впервые на чемпионате мира исполняет четверной аксель, а все на это смотрят как будто «с добрым утром», словно ничего не было.

И я скажу такую вещь: знаю, что по всему миру были готовы на следующий день обсуждать прокат Малинина. Лично общался – большинство топовых мировых журналистов и телевизионных каналов были готовы это освещать. Я уверен, что Илья был бы в новостной ленте во всем мире. Это дало бы нашему спорту колоссальную узнаваемость у других людей. Мир ждал и готов был об этом вещать по самым высоким каналам и информационным лентам. Но когда его так унизительно оценили, все перестали говорить о прокате, – рассказал спортивный агент Малинина.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?