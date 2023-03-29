Ари Закарян: «Если бы существовала шкала по недооценкам от судей, то у Малинина на ЧМ это было бы 10 из 10»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Ари Закарян сборная США мужское катание Шома Уно Чха Чжун Хван Илья Малинин Фигурное катание

Ари Закарян объяснил, почему Илья Малинин пошел на исполнение четверного акселя на чемпионате мира. 

Малинин, выступающий за США, исполнил два четверных в короткой программе и шесть – в произвольной, в том числе и четверной аксель. По сумме двух программ он занял третье место.  

– Илья осознавал опасность, что его будут занижать, но все равно исполнил этот аксель. В интервью он говорил, что не мог не пойти на этот прыжок, потому что видел, что зритель пришел, зритель рассчитывает на его программу. Это как в цирке: артист всегда хочет исполнить самый сложный трюк. Например, четверное сальто, чтобы порадовать пришедших. Илья хотел вызвать такие же эмоции у зрителей. Но судьи его опустили ниже плинтуса по всем компонентам.

– Прямо по всем показателям?

– Скажем так, если бы существовала какая-то шкала по недооценкам от судей, то на ЧМ это было бы 10 из 10. Судьям было все равно, что молодой 18-летний парень творит историю и двигает спорт в другом направлении. И если они могли его наказать, то наказали максимально возможно. Постарались найти все, словно под микроскопом, чтобы снизить оценку.

– Может, это было связано с тем, что чемпионат проходил в Японии, на родине победителя Шомы Уно?

– Здесь я ничего не могу сказать. Может быть, это их личное мнение. Я не хочу ни в коем случае обсуждать других спортсменов. Очень рад за Уно, он прекрасный спортсмен, величайший чемпион, трудяга. Чха Чжун Хван тоже показал прекрасное, выдающееся катание. Молодцы, я снимаю шляпу перед их катанием.

Просто обидно за Малинина. Человек впервые на чемпионате мира исполняет четверной аксель, а все на это смотрят как будто «с добрым утром», словно ничего не было.

И я скажу такую вещь: знаю, что по всему миру были готовы на следующий день обсуждать прокат Малинина. Лично общался – большинство топовых мировых журналистов и телевизионных каналов были готовы это освещать. Я уверен, что Илья был бы в новостной ленте во всем мире. Это дало бы нашему спорту колоссальную узнаваемость у других людей. Мир ждал и готов был об этом вещать по самым высоким каналам и информационным лентам. Но когда его так унизительно оценили, все перестали говорить о прокате, – рассказал спортивный агент Малинина. 

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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26 комментариев

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Sportsfan
Опять нытье про недооцененность. Всем поставили то, на что накатали. Недокруты ставили всем, где они были. У Малинина деревянное катание и корявые прыжки были, хоть и четверные. Так что получил все абсолютно заслуженно. А то, что стоимость 4А нужно поднимать - это уже отдельный вопрос, это не судьи решают.
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Gemma157
Ответ ретроградный меркурий
Гемма, я просто поражаюсь, как вы, рассуждая о фигурном катании, показываете себя вполне себе ценителем и знатоком, и скатываетесь в откровенную клоунаду и несёте дичайшие треш и стеб, как только речь заходит о Загитовой. Как вам удаётся совмещать в одном две диаметрально противоположные сущности?
спасибо, конечно, на добром слове и вообще за интерес к моей скромной персоне) но вроде противоречий нет, на мой взгляд..
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Роман Волков
Малинину не повезло, что Чемпионат Мира проходил в Японии!
Азиаты Кинули Американскую Пару и Самого Малинина.
Всех Американцев Кинули! Молодцы 👏👏👏
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фуфырка
Вся "мировая общественность" Опять недовольна?
+2
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deli_skate
Ответ deli_skate
Что-то так много Закаряна тут в последнее время. И воя по Маринину. Всему своё время.
*Малинину
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ретроградный меркурий
Ответ Doctor of Philosophy
Кто сейчас будет ругаться и говорить, что фигурное катание - это не только прыжки, вот послушайте меня. Те, кто меня читает, знают, как негативно я отношусь ко всякого рода дубоквадству, которое пытаются выдать за настоящее мужское катание или свой особый стиль, особенно когда его судят так же, как катание зрелых мастеров конька и хореографии. Но при этом нельзя отрицать, что стратегия гипертрофировать техническую составляющую - вполне возможная. Если человек делает уникальные технические вещи, если он разом всех убирает сложностью на десятки баллов - в этом случае придираться к недостаточно компонентному катанию просто смешно. Вот у Ильи ровно эта ситуация - он показал не просто фигурное прыганье, он показал фигурное прыганье уникальной, запредельной сложности, он действительно пишет историю - фактически в одиночку осуществляет новую техническую революцию в мужском виде. С учётом этого я - никогда не думал, что скажу это - согласен с Закаряном:) С Ильёй и впрямь обошлись чересчур жёстко. Это я как ярый противник всякого дубоквадства говорю.
Буду ругаться, потому что уже было такое и не раз. Водорезова с её прыжковым талантом. Бонали с её техникой и акробатикой на льду. Илья, кстати, очень похож на неё дичайшей несбалансированностью. Он прыгает как бог квадов, а катается хуже второразрядника. Если вы любите фигурное катание, я просто не понимаю, как вам может нравиться такое убогое, корявое, местами даже уродливое катание. Оно вызывает у меня настолько же сильное отвращение, насколько я восхищаюсь его квакселем. Хотя по части прыжков мне нравится только сам факт, что он способен докрутить его. Сами прыжки у Ильи тоже так себе. Квады Джунхвана у меня вызывали реакцию "вау" - высокие, пролетные, с красивыми линиями, группировкой и шикарными выездами. У Ильи ничего подобного на квадах нет, они высоких ГОЕ не стоят. И поэтому он справедливо будет даже в технике проигрывать тем, кто сильно отстаёт от него по базе
+5
-1
+4
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Lara Ovsepyan
Ответ Elena Savanuk
Уникальные ультраси Ильи оценили не намного выше техники безквадового Джейсона Брауна !
Малинин никогда не сможет кататься как Браун, ему это просто не дано от природы. Чтобы брать свое техникой, нужно быть в этом идеальным, но этого тоже пока не происходит. Так что тогда удивляться своим оценкам. Браун свою сильную сторону знает и каждый раз катает свои программы так, что публика встает. Физически казалось бы легче откатать программы без квадов, но если посмотреть на работу рук, натянутость ног на вращениях, дорожке, связках, то очевидно, что у Брауна очень трудозатратное катание. Не говоря еще о том, что эмоционально Браун выкладывается на 100% в каждом прокате. Судьи видят эту колоссальную разницу и это отражается на оценках за компоненты.
+5
-2
+3
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EmperorNazer
Ответ Doctor of Philosophy
Кто сейчас будет ругаться и говорить, что фигурное катание - это не только прыжки, вот послушайте меня. Те, кто меня читает, знают, как негативно я отношусь ко всякого рода дубоквадству, которое пытаются выдать за настоящее мужское катание или свой особый стиль, особенно когда его судят так же, как катание зрелых мастеров конька и хореографии. Но при этом нельзя отрицать, что стратегия гипертрофировать техническую составляющую - вполне возможная. Если человек делает уникальные технические вещи, если он разом всех убирает сложностью на десятки баллов - в этом случае придираться к недостаточно компонентному катанию просто смешно. Вот у Ильи ровно эта ситуация - он показал не просто фигурное прыганье, он показал фигурное прыганье уникальной, запредельной сложности, он действительно пишет историю - фактически в одиночку осуществляет новую техническую революцию в мужском виде. С учётом этого я - никогда не думал, что скажу это - согласен с Закаряном:) С Ильёй и впрямь обошлись чересчур жёстко. Это я как ярый противник всякого дубоквадства говорю.
А можете конкретно пояснить, в чем заключается вот это «чересчур жестко обошлись»? Вы считаете, кваксель с таким выездом был достоин высоких ГОЕ? Или лутц и флип со степами и недокрутами, за ним последовавшие, должны были положительные надбавки получать? Или Малинин вращается на +5? Или, наконец, заслуживает больше восьми за презентацию и композицию? Хочется конкретики, а не общих слов.
+5
-2
+3
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ретроградный меркурий
Ответ Gemma157
вид спорта называется "фигурное катание". но даже если бы он назывался "прыжки на льду в коньках", то малинин бы много не получил. там что ни прыжок-тот с недокрутом или помарками. и кваксель, и 4флип, и оба 4лутца с 4с. и 3тулуп в каскаде, где и 4тулуп на кьюшку..
Гемма, я просто поражаюсь, как вы, рассуждая о фигурном катании, показываете себя вполне себе ценителем и знатоком, и скатываетесь в откровенную клоунаду и несёте дичайшие треш и стеб, как только речь заходит о Загитовой. Как вам удаётся совмещать в одном две диаметрально противоположные сущности?
+1
-1
0
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ретроградный меркурий
Можно спорить, сколько должен стоить кваксель в базе - я согласен, что он недооценен и его базовая стоимость должна быть минимум в 2 раза больше трикселя, т.е. 16 баллов или выше. Но очевидно и то, что Малинин ни разу не тянет на чемпиона с таким катанием. После квакселя два следующих квада были грязнющими и справедливо отминусованы. Катание у Ильи - обнять и плакать, корявые неэстетические линии, плохое скольжение, программы вообще нет. Есть прыжки и филеры между прыжками. Внешний вид - сплошная антиэстетика, корявые длинные ноги, полное отсутствие пластики и растанцованности. На фоне корейца и Шомы он смотрелся как ребёнок среди взрослых. 80 в компонентах он ни разу не стоит, это дичайшие грибищи. Считайте, что на компах он получил все и даже больше, чем его обделили на квакселе. Было бы просто позором, если бы человек с таким убогим катанием - а оно для мирового уровня именно убогое - получил золотую медаль. Квады квадами, но фигурное катание должно объединять в себе все. Как у того же Чха, который показал великолепную программу и настоящую красоту мужского катания.
+9
-1
+8
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Gemma157
Ответ Doctor of Philosophy
Кто сейчас будет ругаться и говорить, что фигурное катание - это не только прыжки, вот послушайте меня. Те, кто меня читает, знают, как негативно я отношусь ко всякого рода дубоквадству, которое пытаются выдать за настоящее мужское катание или свой особый стиль, особенно когда его судят так же, как катание зрелых мастеров конька и хореографии. Но при этом нельзя отрицать, что стратегия гипертрофировать техническую составляющую - вполне возможная. Если человек делает уникальные технические вещи, если он разом всех убирает сложностью на десятки баллов - в этом случае придираться к недостаточно компонентному катанию просто смешно. Вот у Ильи ровно эта ситуация - он показал не просто фигурное прыганье, он показал фигурное прыганье уникальной, запредельной сложности, он действительно пишет историю - фактически в одиночку осуществляет новую техническую революцию в мужском виде. С учётом этого я - никогда не думал, что скажу это - согласен с Закаряном:) С Ильёй и впрямь обошлись чересчур жёстко. Это я как ярый противник всякого дубоквадства говорю.
ну почему жестко? за свой кваксель он и так в книге гиннеса. а на соревнованиях совершенно справедливо обошел его кореец с двумя младшими, но зато более чистыми квадами, который еще и хорео умеет)
+7
-1
+6
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Carg0
Короче, хватит пиарить Малинина. Рано ему еще чемпионом мира становиться. Нечего впереди паровоза бежать. Пусть работает.
+3
-1
+2
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Carg0
А, ну понятно. "Мир ждал и готов был об этом вещать по самым высоким каналам и информационным лентам." Закарян заранее всем наобещал сенсационное золото Малинина. А тут-пшик. Даже не серебро. Ахаха.
+2
-1
+1
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Gemma157
вид спорта называется "фигурное катание".
но даже если бы он назывался "прыжки на льду в коньках", то малинин бы много не получил. там что ни прыжок-тот с недокрутом или помарками. и кваксель, и 4флип, и оба 4лутца с 4с. и 3тулуп в каскаде, где и 4тулуп на кьюшку..
+10
-1
+9
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La primavera
Ну явно же кучу долларов на победу Илюши поставил, вот и бесится))
+4
-1
+3
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deli_skate
Что-то так много Закаряна тут в последнее время. И воя по Маринину. Всему своё время.
+6
-1
+5
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Большое Путешествие Рузика
Что-то разошёлся Закарян
+5
-1
+4
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Блинчик
После этого интервью я полюбил Шомяка ещё сильнее. <333
+6
-1
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Elena Savanuk
Ответ AAPolyansky
ну он прав. единственный исполнитель прыжка 4,5 оборота, единственный исполнитель уникального по сложности контента - и получил такие низкие баллы. да, четверной аксель недооценен по базовой стоимости, но он не может стоить меньше чем хороший четверной сальхов
Уникальные ультраси Ильи оценили не намного выше техники безквадового Джейсона Брауна !
+9
-3
+6
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Блинчик
Если бы существовала шкала по скотскому отношению к собственным спортсменам, то я даже не знаю, кто победил бы: Тутберидзе или ни в чём не уиноватый Рафик.
+4
-5
-1
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Блинчик
Я тоже очень рад за Уно. Он и кататься умеет, и 5 квадов прыгает, и на пекинских ОИ болел за Нейтана Чена. Очень прекрасно, что победил именно Шома Уно.
+9
-3
+6
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Блинчик
"а все на это смотрят как будто «с добрым утром», словно ничего не было"
Сказал армянин, делающий вид, что Нейтана Чена никогда не было.
+6
-3
+3
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Даша Лавренова
Может я чего-то не понимаю, но роль агента разве не общаться с прессой от имени спортсмена? Закарян будто просто возомнил себя экспертом и выдает свое субъективное мнение, не коммуницируя с Ильёй
+8
-2
+6
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Doctor of Philosophy
Кто сейчас будет ругаться и говорить, что фигурное катание - это не только прыжки, вот послушайте меня. Те, кто меня читает, знают, как негативно я отношусь ко всякого рода дубоквадству, которое пытаются выдать за настоящее мужское катание или свой особый стиль, особенно когда его судят так же, как катание зрелых мастеров конька и хореографии.

Но при этом нельзя отрицать, что стратегия гипертрофировать техническую составляющую - вполне возможная. Если человек делает уникальные технические вещи, если он разом всех убирает сложностью на десятки баллов - в этом случае придираться к недостаточно компонентному катанию просто смешно. Вот у Ильи ровно эта ситуация - он показал не просто фигурное прыганье, он показал фигурное прыганье уникальной, запредельной сложности, он действительно пишет историю - фактически в одиночку осуществляет новую техническую революцию в мужском виде.

С учётом этого я - никогда не думал, что скажу это - согласен с Закаряном:) С Ильёй и впрямь обошлись чересчур жёстко. Это я как ярый противник всякого дубоквадства говорю.
+18
-9
+9
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Алексей Токарев
Судьи делают то, что написано в правилах. Почему должны быть грибы за количество четверных или за 4А?
+5
-4
+1
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