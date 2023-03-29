Ари Закарян: «Малинин исполняет выдающиеся прыжки, но его четверной аксель оценивается ниже, чем тройной. Это абсолютный нонсенс!»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Ари Закарян сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Спортивный агент Ари Закарян высказался о выступлении Ильи Малинина на чемпионате мира. 

Малинин, выступающий за США, исполнил два четверных в короткой программе и шесть – в произвольной. По сумме двух программ он занял третье место.  

– Почему на ваш взгляд так низко оценили выступления Малинина?

– Во-первых, я хочу «поблагодарить» умников, комментаторов и специалистов фигурного катания. Они чуть не догоняют, что такое исполнять четверные прыжки, тем более четверной аксель. И они говорят, мол, надо научиться кататься, не ездить как Буратино.

Но могу ответить: «Рожденный ползать летать не может». Или в случае Малинина: «Рожденный летать ползать не может».

Человечество всегда двигается к рекордам, а спортсмены стараются сделать вещи, которые изменят их виды спорта. Илья исполняет выдающиеся прыжки, но его четверной аксель оценивается ниже, чем тройной. Это абсолютный нонсенс!

Думаю, что следующий фигурист, который будет так прыгать, появится лишь через 5 лет. Но если правила и оценки останутся такими же, то таких людей не будет, и наш спорт остановится в развитии, как в парном катании, – сказал Закарян. 

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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17 комментариев

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Даша Лавренова
Про мотивацию он прав, мне тоже жаль, что фигуристы просто не захотят развивать прыжки дальше. Мне кажется, пришло время в том или ином виде вводить прыжковые турниры. Стать чемпионом мира по прыжкам было бы круто, например, ради такого стоит учить.
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tanya_1111
Ответ Блинчик
ФК - это не только прыжки. Живите с этим.
Не только прыжки, но и ГОЕ +5 -5 - это слишком мощный инструмент для манипуляций.
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Irina037
Нужно делать чистые выезды хотя бы,если нет хореографии,тогда и оценки будут гораздо выше.Чену тоже снижали компоненты ,пока были корявые выезды
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Роман Волков
Прав Закарян!
Нормально откатал Малинин на Чемпионате Мира, а оценки получил Абсолютно Неадекватные!
Я их увидел и глазам не поверил, а все рассуждения о том, что у него только прыжки и больше ничего небыло это 🤬🤬🤬 (ерунда!)
На этом Чемпионате Мира просто КИНУЛИ Американскую Пару в пользу Японцев и Малинина в пользу Японцев и Корейцев!
Азиаты Нагло КИНУЛИ всех Американцев! Молодцы Ребята, так держать👏👏👏
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nadenki
Судьи что ли виноваты,что 4а столько весит?
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asusp527
Сколько агрессии в словах...Правила фк не знает и знать не желает, лишь бы своего ставленника продвинуть в сознании масс. А катает молодой человек плохо.
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Mikhail Lopatin
Хочется надеяться, что все это мысли исключительно Закаряна все-таки, а не самого Ильи. Вроде бы на пресс-конференции после окончания ПП на ЧМ от Ильи исходили разумные посылы, так что надежда есть. Хотя, к сожалению, если Илье это все регулярно вливается в уши, велик шанс, что он и сам так думать начнет рано или поздно.
Оскорбить в паре предложений сразу и тех, кто был выше на ЧМ ("рождённый ползать" итд.), и судей, и парное катание -- это уметь надо. :)
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Блинчик
Как говорил папа Тарасовой, ищите ... в себе.
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Блинчик
Рождённый летать - это Нейтан Чен. А Малинян рождён, чтобы недокручивать и спотыкаться.
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Тайга86
Сейчас самое время за Малинина переживать...в то время как наши фигуристы даже в стартовой позе на МС постоять не могут.
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Lapo Elkann
Торопится сделать имя парню, а потом деньги.
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Блинчик
ФК - это не только прыжки. Живите с этим.
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Ирина Иванова
Сытый голодного не разумеет. Это и про 4А, и про МОК, и про нонсенс, и про будущее, и про всё остальное.
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Katerina Sunny
Похоже Закарян теперь не заткнется до следующего сезона.
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Блинчик
Все люди с подобными заявлениями сначала должны сказать подобные слова в адрес Александры Трусовой и её выступления на олимпиаде. Иначе всё это лицемерие и забота исключительно о шкурных интересах.
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kate_ko
эм, даже сам Илья признает, что ему стоит поискать баланс между прыжковой частью и хорео/катательной, и достойно принимает свои баллы. но видимо, Ари Закаряну с его колокольни видней)
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Allbee
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