Ари Закарян: «Малинин исполняет выдающиеся прыжки, но его четверной аксель оценивается ниже, чем тройной. Это абсолютный нонсенс!»

Спортивный агент Ари Закарян высказался о выступлении на чемпионате мира.

Малинин, выступающий за США, исполнил два четверных в короткой программе и шесть – в произвольной. По сумме двух программ он занял третье место.

– Почему на ваш взгляд так низко оценили выступления Малинина?

– Во-первых, я хочу «поблагодарить» умников, комментаторов и специалистов фигурного катания. Они чуть не догоняют, что такое исполнять четверные прыжки, тем более четверной аксель. И они говорят, мол, надо научиться кататься, не ездить как Буратино.

Но могу ответить: «Рожденный ползать летать не может». Или в случае Малинина: «Рожденный летать ползать не может».

Человечество всегда двигается к рекордам, а спортсмены стараются сделать вещи, которые изменят их виды спорта. Илья исполняет выдающиеся прыжки, но его четверной аксель оценивается ниже, чем тройной. Это абсолютный нонсенс!

Думаю, что следующий фигурист, который будет так прыгать, появится лишь через 5 лет. Но если правила и оценки останутся такими же, то таких людей не будет, и наш спорт остановится в развитии, как в парном катании, – сказал Закарян.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?