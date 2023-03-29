Спортивный агент Закарян о выступлении Малинина на ЧМ: «Судьи плюнули ему в лицо – мол, чего ты высовываешься»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Ари Закарян сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Спортивный агент Ари Закарян высказался о выступлении Ильи Малинина на чемпионате мира-2023. 

Малинин, выступающий за США, исполнил два четверных в короткой программе и шесть – в произвольной. По сумме двух программ он занял третье место.  

«Если ты идешь хотя бы на один четверной прыжок, то потом все остальное очень сложно катать. Это я как бывший фигурист говорю. Концентрация абсолютно другая. А Илья пошел на первый четверной, который абсолютно недооценили. Наоборот, судьи даже плюнули ему в лицо – мол, чего ты высовываешься.

А после первого четверного Малинин сделал еще пять четверных и каскад из тройного лутца, акселя. Такое, наверное, могут сделать лишь 2-3 фигуриста в мире. И это может быть только первым элементом, а вторым-третьим уже проблематично. Илья же исполнил этот элемент в самом конце. Такие вещи профессиональные фигуристы видят и понимают.

Да, ему надо поработать над своим катанием, согласен. Но еще раз скажу – четверные – это совершенно иной уровень концентрации.

Говорят, что Илья плохо катался в иных моментах. Но поймите, в этот момент на льду у фигуриста в голове только эти прыжки, эти сумасшедшие элементы. И когда ты между этими элементами пытаешься показывать какие-то улыбки, ребра, то это уже другая история.

Надеюсь специалисты, которые там судили, хотя бы когда-нибудь тоже коньки надевали. Они должны понимать, что это такое, и насколько это сложно», – сказал Закарян. 

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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10 комментариев

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asusp527
Плющ до плакания много чего выиграл без вопросов, а Закарян плачет о собственном незнании правил фк..
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Lapo Elkann
Плющ внутрироссийский плакальщик, его друг Арик -- международный.
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asusp527
Ответ Lol Ko
Странно как-то. Есть же разные элементы для оценки. Не прыжковый же турнир. Пусть меньше прыгает, а катается лучше. Или так нельзя?
Можно , но он не может.
0
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Александр Шульгин
Если Малинин не избавится от этого то пропадет.
+2
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AAPolyansky
Ответ Marya Y
Закарян прыгал четверные?
да. четверной тулуп
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Lol Ko
Странно как-то. Есть же разные элементы для оценки. Не прыжковый же турнир. Пусть меньше прыгает, а катается лучше. Или так нельзя?
+5
0
+5
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asusp527
Ответ spboksana
ЧМ уже прошел. Зачем нам который день притаскивают сюда посты о Малинине? Не помню, чтобы столько постов когда-либо было о Чене или Ханю.
Они в этом видать не нуждались, их одобряло большинство...
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spboksana
ЧМ уже прошел. Зачем нам который день притаскивают сюда посты о Малинине? Не помню, чтобы столько постов когда-либо было о Чене или Ханю.
+2
-2
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asusp527
Ловко перевел с оценки катания на четверные. "Надо поработать" и всё. Так вот из-за этого и проиграл, пока не поработал😅
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Marya Y
Закарян прыгал четверные?
+3
-3
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