Спортивный агент Закарян о выступлении Малинина на ЧМ: «Судьи плюнули ему в лицо – мол, чего ты высовываешься»

Спортивный агент Ари Закарян высказался о выступлении на чемпионате мира-2023.

Малинин, выступающий за США, исполнил два четверных в короткой программе и шесть – в произвольной. По сумме двух программ он занял третье место.

«Если ты идешь хотя бы на один четверной прыжок, то потом все остальное очень сложно катать. Это я как бывший фигурист говорю. Концентрация абсолютно другая. А Илья пошел на первый четверной, который абсолютно недооценили. Наоборот, судьи даже плюнули ему в лицо – мол, чего ты высовываешься.

А после первого четверного Малинин сделал еще пять четверных и каскад из тройного лутца, акселя. Такое, наверное, могут сделать лишь 2-3 фигуриста в мире. И это может быть только первым элементом, а вторым-третьим уже проблематично. Илья же исполнил этот элемент в самом конце. Такие вещи профессиональные фигуристы видят и понимают.

Да, ему надо поработать над своим катанием, согласен. Но еще раз скажу – четверные – это совершенно иной уровень концентрации.

Говорят, что Илья плохо катался в иных моментах. Но поймите, в этот момент на льду у фигуриста в голове только эти прыжки, эти сумасшедшие элементы. И когда ты между этими элементами пытаешься показывать какие-то улыбки, ребра, то это уже другая история.

Надеюсь специалисты, которые там судили, хотя бы когда-нибудь тоже коньки надевали. Они должны понимать, что это такое, и насколько это сложно», – сказал Закарян.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?