Лакерник о проекте Global Skating Academy: «Никаких сомнений по поводу кандидатуры Тутберидзе не было. История с Валиевой больше похожа на провокацию»

Теги Александр Лакерник Этери Тутберидзе Global Skating Academy Фигурное катание

Александр Лакерник рассказал о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.

Лакерник является соучредителем клуба. 

– Какие цели вы перед собой ставили, создавая проект?

– Во-первых, развитие фигурного катания в мире. Во-вторых, мы хотим дать возможность абсолютно всем спортсменам из любых стран тренироваться друг с другом и соревноваться друг с другом.

Ведь в данном случае спортсмены представляют не страны, а свои клубы, что совершенно не запрещено.

– Буквально за пару недель эта тема обросла большим количеством слухов и домыслов, поэтому хотелось бы услышать от вас корректную информацию.

– Да, к сожалению, не все СМИ, прежде чем что-то опубликовать, проверяют информацию в достоверных источниках, а дальше это обрастает новыми неверными деталями, как снежный ком.

Реальность такова: мы зарегистрировали клуб, причем не в России, и задачей этого клуба является проведение сборов, соревнований, семинаров для тренеров и судей на разных катках и в разных странах, а также различные онлайн-активности.

Мы решили начать с проведения сборов в межсезонье в сотрудничестве с топ-тренерами из разных стран. Первые два сбора запланированы в начале и конце мая в Турции, и для проведения этих сборов нам удалось пригласить тренерскую команду Этери Тутберидзе.

Кстати, это первый случай, когда она дала согласие провести сбор не со своими спортсменами, а со всеми желающими.  

– В Сети были слухи, что проект будет финансироваться из госбюджета?

– Полная чепуха. Клуб частный, проект коммерческий, и финансируем мы все из собственных средств.

– Вы выбрали для стартового проекта тренерскую школу Этери Тутберидзе. Этому тренеру сейчас приходится проходить не самый легкий период в жизни из-за произошедшего на Олимпиаде с Камилой Валиевой. Были ли у вас сомнения по поводу ее кандидатуры?

– Никаких сомнений по поводу Этери Георгиевны и ее команды у нас не было. Это профессионалы высочайшего класса, и для нас большая честь, что она решила провести это мероприятие с нашей командой, приехать на открытый сбор.

Что же касается истории с Валиевой, для меня она пока больше похожа на провокацию, – сказал почетный вице-президент ISU.

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40 комментариев

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Rush
Ответ Ёжик_в_тумане
Предложение на сборы были, но сборов не было. Значит отказывалась, отправляла Дудакова и Глейхенгауза.
Писали что сборы (два) в мае планируют.
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Динар Гареев
Ответ Melnikov1968
Ну допустим провокация, а кто её осуществил? Родные и близкие, кто-либо из тренерского окружения, конкуренты. Удобно что-то ляпнуть и никакой конкретики. Но так не бывает.
Если бы была конкретика, то он бы превратился в бабку на скамейке
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FanofKamilaValieva
Еще одна точка зрения, которая поддерживает невиновность Камилы , интересно, почему CAS продолжает бездействовать по этом вопросе , почему они держать Камилу в сознательном психическом напряжении и через этому многие другие люди , хмм !
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Артур Петров
Ответ N-fox
На самом деле, идея с клубной системой очень хорошая, это могло бы вывести фк из застоя, в который его сейчас неминуемо затягивает. Вопрос, как удасться воплотить на практике.
Какие смешные перспективы? Кто пойдёт под судейство Лакерника-Тутберидзе? Это у нас в стране они Боги, а ты почитай что зарубежные зрители пишут хотя бы по оценки наших фигуристов, не говоря уже о их корявой техники прыжков и катания. Никому этот проект даром не нужен, всем в ISU нормально. Их судейством даже наши специалисты на ЧЕ 2022 были возмущены.
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Lapo Elkann
Ответ Melnikov1968
Ну допустим провокация, а кто её осуществил? Родные и близкие, кто-либо из тренерского окружения, конкуренты. Удобно что-то ляпнуть и никакой конкретики. Но так не бывает.
Говорит же , провокация. Кто то подставил спортсменку здесь , а на ОИ более крупные чиновники все оформили.
какая разница, найдут или нет, перемотать время назад никто не сможет . " провокатор душегуб ".
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Лакс
Ответ AlenaPayvina
Мне кажется если всё получится, будет хорошая альтернатива гс на хотя бы на какое-то время. Молодцы, что придумали.
только не альтернатива ГС, пока еще вообще далеко до подобия соревнований.
Если политобстановка не поменяется, то маловероятно участие кого-то из недружественных стран. Хотя это не есть плохо - надо работать с остальным миром и привлекать на свою сторону.
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Лакс
Ответ Ёжик_в_тумане
Предложение на сборы были, но сборов не было. Значит отказывалась, отправляла Дудакова и Глейхенгауза.
кто-то должен был оставаться с подопечными и сборов не было. Были мастер-классы.
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Delirium
Ответ udod
то есть запрещёнку в организм Валиевой засунули провокаторы тогда почему они не названы и не наказаны?
Потому что не нашли. Можно посмотреть на похожий фарс с Северными потоками, например.
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Melnikov1968
Ну допустим провокация, а кто её осуществил? Родные и близкие, кто-либо из тренерского окружения, конкуренты. Удобно что-то ляпнуть и никакой конкретики. Но так не бывает.
+5
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Lapo Elkann
Ответ Katerina Sunny
А до этого разве у Тутберидзе были вообще сборы не в России? Ездили Глейхенгауз и Дудаков. И это вроде первые сборы не в России. Помнится, что Тутберидзе хвалили именно за то, что вот она такая молодец, что все сборы в России проводит, не то что другие.
А теперь все встало вверх ногами.
Мир меняется и интересы меняются вместе с ним .
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Oleandra
Ответ Irina Kistler
Европейцы каждый год проводят сборы для тренеров , обычно в Чехии, кстати российских тренеров туда по своим соображениям не приглашают, моя дочь ездит от Швейцарии, рассказывала что Orser, Bourne приезжали, тренера из Польши? Она имя не вспомнила. И идея Международной Академии фк не новая, тоже уже существуют. Финансово это даст возможность официально зарабатывать валюту и пересекаться спортсменам хотя бы на тренировках. Обычно в конце устраивают турнир м/ у собой со зрителями,забивается зал полностью ,зрители готовы даже отстоять/ собственный опыт .Для спортсменов это возможность выехать, посмотреть новое. Кудрявцев и Мишин в Швейцарии проводили сборы с условием, что их ученики, которых они привозили из России тренировались бесплатно .Пучему Тутберидзе ни разу не организовывала сборы- непонятно, возможности даже от частных инвесторов, школ было бы достаточно, скорее не хотела распыляться. Сейчас ситуация изменилась и работа под гидой Академии предпочтительнее, нежели от своего имени и титулы не решают. Приходится приспосабливаться, искать новые возможности, за несколько лет все изменилось и по старому уже не будет.
да, у всех тренеров по одному-два-три максимум спортсмена, у Этери "конвейер", конечно ей трудно распыляться было..
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Karina kolesnikova
Давно пора. Многие же ездят тренироваться заграницу, пары тоже создают из граждан разных стран. Я бы с радостью посмотрела, например, битву Хрустального с Шампери :))
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Irina Kistler
Ответ Oleandra
Не надо только Этери семинары для тренеров проводить.. а то проводили для китайских прыгунов в воду и допроводились, вырастили конвейер на свою голову.. надеюсь, Лакерник это понимает.
Европейцы каждый год проводят сборы для тренеров , обычно в Чехии, кстати российских тренеров туда по своим соображениям не приглашают, моя дочь ездит от Швейцарии, рассказывала что Orser, Bourne приезжали, тренера из Польши? Она имя не вспомнила. И идея Международной Академии фк не новая, тоже уже существуют. Финансово это даст возможность официально зарабатывать валюту и пересекаться спортсменам хотя бы на тренировках. Обычно в конце устраивают турнир м/ у собой со зрителями,забивается зал полностью ,зрители готовы даже отстоять/ собственный опыт .Для спортсменов это возможность выехать, посмотреть новое. Кудрявцев и Мишин в Швейцарии проводили сборы с условием, что их ученики, которых они привозили из России тренировались бесплатно .Пучему Тутберидзе ни разу не организовывала сборы- непонятно, возможности даже от частных инвесторов, школ было бы достаточно, скорее не хотела распыляться. Сейчас ситуация изменилась и работа под гидой Академии предпочтительнее, нежели от своего имени и титулы не решают. Приходится приспосабливаться, искать новые возможности, за несколько лет все изменилось и по старому уже не будет.
+4
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Бу!
Да-да, провокация. Все знает старый черт.
+9
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шампион
Ответ N-fox
На самом деле, идея с клубной системой очень хорошая, это могло бы вывести фк из застоя, в который его сейчас неминуемо затягивает. Вопрос, как удасться воплотить на практике.
Это бред. Почитайте интервью Хендрикс, каждый фигурист там сам крутится и ищет спонсоров, оплачивает лед. Сегодня на одном катке, завтра на другом, если так дешевле. Никаких эфемерных "частных инвесторов" нет и у Лакерника, и тем более их нет в других странах. Просто дедушка кому-то навешал лапши, и получил финансы.
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Анна Беляева
Ответ tanya_1111
Мне кажется падение веса Олимпиады в ФК как раз пойдет в плюс, а не в минус )
Ну, я скорее к тому, что ИСУ может серьезно сопротивляться подобным инициативам именно по этой причине.
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Ёжик_в_тумане
Ответ Toba Door
В момент когда идет расследование именно по ученику тшт, у нас умудряются вместо того чтобы докапаться до истины, закапывают только несовершеннолетнего спортсмена, а сама этери идет на повышение, никогда не поверю что камила сама себе рецепт выписала, чтобы прыгать и не уставать
Тренер рецепты не выписывает, рецепты выписывает врач, для этого создана целая организация ФМБА.
+3
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tanya_1111
Ответ Анна Беляева
И из застоя, и решить проблему длительности спортивных карьер, и проблему хотя бы частичного дополнительного финансирования. И еще, это сделало бы ФК более независимым от спортивных организаций, связанных с государственными структурами, типа, ISU, что не так уж маловажно в той ситуации, в которой мы оказались. Тут правда открывается дургая проблема - футбольного разделения, да и тенниса вомногом: олимпиады перестают быть самым важным и действительно значимым турниром. Но при этом в гимнастике наличие клубной системы не подорвало ценности олимпиад, например.
Мне кажется падение веса Олимпиады в ФК как раз пойдет в плюс, а не в минус )
+5
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Анна Беляева
Ответ Kovka Gnutik
Очень содержательное интервью, которое следует прочитать полностью.
Да, очень интересное
+2
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Анна Беляева
Ответ N-fox
На самом деле, идея с клубной системой очень хорошая, это могло бы вывести фк из застоя, в который его сейчас неминуемо затягивает. Вопрос, как удасться воплотить на практике.
И из застоя, и решить проблему длительности спортивных карьер, и проблему хотя бы частичного дополнительного финансирования. И еще, это сделало бы ФК более независимым от спортивных организаций, связанных с государственными структурами, типа, ISU, что не так уж маловажно в той ситуации, в которой мы оказались. Тут правда открывается дургая проблема - футбольного разделения, да и тенниса вомногом: олимпиады перестают быть самым важным и действительно значимым турниром. Но при этом в гимнастике наличие клубной системы не подорвало ценности олимпиад, например.
+6
-4
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udod
то есть запрещёнку в организм Валиевой засунули провокаторы
тогда почему они не названы и не наказаны?
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Katerina Sunny
Ответ Anna Kovaleva
В интервью А. Лакерник прямым текстом говорит: "Клуб частный, проект коммерческий, и финансируем мы все из собственных средств". Никакие интересы, кроме коммерческих, не заявлены, поэтому не обманывайте себя. Это проект не для развития российского спорта, а для заработка и локализации наиболее способных спортсменов под частными брендами.
В нынешней ситуации ничего нельзя финансировать государством, деньги просто заморозят. И очевидно, что этот проект для заработка участников и организаторов, как любое шоу.
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Oleandra
Ответ tanya_1111
Ну она вроде женщина не глупая)) к тому же молодая ей еще работать и работать, вряд ли она все свои секреты кому-либо отдаст.
надеюсь)
+1
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Oleandra
Ответ Anna Kovaleva
В интервью А. Лакерник прямым текстом говорит: "Клуб частный, проект коммерческий, и финансируем мы все из собственных средств". Никакие интересы, кроме коммерческих, не заявлены, поэтому не обманывайте себя. Это проект не для развития российского спорта, а для заработка и локализации наиболее способных спортсменов под частными брендами.
если тренировка только спортсменов, то это ещё нормально.. но там запланированы ещё какие-то семинары..
+1
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Toba Door
В момент когда идет расследование именно по ученику тшт, у нас умудряются вместо того чтобы докапаться до истины, закапывают только несовершеннолетнего спортсмена, а сама этери идет на повышение, никогда не поверю что камила сама себе рецепт выписала, чтобы прыгать и не уставать
+12
-11
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