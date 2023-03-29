Лакерник о проекте Global Skating Academy: «Никаких сомнений по поводу кандидатуры Тутберидзе не было. История с Валиевой больше похожа на провокацию»

рассказал о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой .

Лакерник является соучредителем клуба.

– Какие цели вы перед собой ставили, создавая проект?

– Во-первых, развитие фигурного катания в мире. Во-вторых, мы хотим дать возможность абсолютно всем спортсменам из любых стран тренироваться друг с другом и соревноваться друг с другом.

Ведь в данном случае спортсмены представляют не страны, а свои клубы, что совершенно не запрещено.

– Буквально за пару недель эта тема обросла большим количеством слухов и домыслов, поэтому хотелось бы услышать от вас корректную информацию.

– Да, к сожалению, не все СМИ, прежде чем что-то опубликовать, проверяют информацию в достоверных источниках, а дальше это обрастает новыми неверными деталями, как снежный ком.

Реальность такова: мы зарегистрировали клуб, причем не в России, и задачей этого клуба является проведение сборов, соревнований, семинаров для тренеров и судей на разных катках и в разных странах, а также различные онлайн-активности.

Мы решили начать с проведения сборов в межсезонье в сотрудничестве с топ-тренерами из разных стран. Первые два сбора запланированы в начале и конце мая в Турции, и для проведения этих сборов нам удалось пригласить тренерскую команду Этери Тутберидзе.

Кстати, это первый случай, когда она дала согласие провести сбор не со своими спортсменами, а со всеми желающими.

– В Сети были слухи, что проект будет финансироваться из госбюджета?

– Полная чепуха. Клуб частный, проект коммерческий, и финансируем мы все из собственных средств.

– Вы выбрали для стартового проекта тренерскую школу Этери Тутберидзе. Этому тренеру сейчас приходится проходить не самый легкий период в жизни из-за произошедшего на Олимпиаде с Камилой Валиевой. Были ли у вас сомнения по поводу ее кандидатуры?

– Никаких сомнений по поводу Этери Георгиевны и ее команды у нас не было. Это профессионалы высочайшего класса, и для нас большая честь, что она решила провести это мероприятие с нашей командой, приехать на открытый сбор.

Что же касается истории с Валиевой, для меня она пока больше похожа на провокацию, – сказал почетный вице-президент ISU.