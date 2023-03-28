Роднина о недопуске российских спортсменов: «МОК поторопился с решением. Они должны находить решения вернуть нас во все виды спорта»

Теги Ирина Роднина МОК Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что МОК «поторопился» с санкциями против российских спортсменов.

В частности, трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала информацию Daily Mail о том, что России могут запретить участие в командных соревнованиях Олимпиады-2024 в Париже.

В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян и белорусов к международным турнирам из-за ситуации на Украине.

«Я не эксперт в командных видах спорта. Но тут должно быть иное решение.

МОК поторопился с решением не допускать спортсменов из Беларуси и России. Значит, они должны находить решения вернуть нас во все виды спорта.

Каждая федерация олимпийского вида спорта будет отдельно прорабатывать вопросы с МОК», – заявила Роднина.

России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024 (Daily Mail)

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4 комментария

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Alexander2022
Ирина, никто "вам" ничего не должен. Для начала выполняйте свои "должны" по своей работе
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Вячеслав Пустохин
Роднина ещё не поняла, что никто и никому не должен?
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Евгения Гринева
Поражают дерзкие заявления наших деятелей, лучше бы молчали, пользы бы для спортсменов было больше
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Алексей Токарев
Роднина поторопилась комментировать то, что ещё не решили.
+2
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