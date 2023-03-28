России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024 (Daily Mail)

России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024 в .

Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, запрет на участие России в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол, является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

Сегодня исполком МОК обсудит вопрос участия россиян в международных стартах.

Британцы давят на спонсоров МОК, чтобы не пустить россиян на Олимпиаду. Неужели их послушают?