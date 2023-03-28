России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024 (Daily Mail)

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Волейбол

России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, запрет на участие России в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол, является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

Сегодня исполком МОК обсудит вопрос участия россиян в международных стартах.

Британцы давят на спонсоров МОК, чтобы не пустить россиян на Олимпиаду. Неужели их послушают?

Материалы по теме

128 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Ответ Леха Гибкий
Жесть, ну ет ток в России так наверное. Интересно, а спортсмены других стран на выборах голосуют? В армии служат? Ой другое забыл!
В Израиле вон даже женщины все служат - и спортсменки, и не спортсменки. Но это другое, вы правы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Triabc
Ответ expertmer2020
Самый сложный случай: муж военный, а жена в сборной.
Усложню задачу - играющая в команде ЦСК, например)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
Ответ garovatat
Долго вообще это унижение будет длиться? Интересно, какого предложения все ждет Роднина. Все ясно как божий день. Светлые милостиво допустят до игр предателей, прилюдно отрекшихся от всего, от страны, осудивших сво и принявших новую "правильную миротворческую" англосакскую догму. Спорт - это политика, в этой связи никаких ближайших перспектив у нас нет, надо уже это понять окончательно и работать в этой реальности. А не униженно ждать каких-то там тухлых вражеских решений.
Те кто не против гойды предатели? То что это критерии сегодняшней власти это понятно. А ведь у немцев тоже спрашивали,почему они поддерживали фашизм,на что был ответ нам врали и мы не знали ,что творит фашисты с людьми.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Triabc
Ответ Sincere
ну с такими условиями уж точно ехать не надо.
да с любыми не стоит. Уже как-то задолбали с условиями. Иначе это никогда не закончится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilia Sadykova
Ответ Alla Belova
Ещё не легче...тогда и командного фк не будет?
ну на ОИ 2024 командного ФК точно не будет, они ж летние;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Никитин
Ответ Welshman09
Ага, Владимира Владимировича, лично, Лаврова и Шойгу!
Пригожин получит вайлкард
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
София Хайн
Каждый спортсмен, поехавший без флага и гимна предатель. Только на свои. Пусть спонсирует запад. Граждане страны не имеют права спонсировать предателей. Нашим бойцам помощь нужнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Интересно, а как быть с синхронным плаванием, худож. и спортивной гимнастикой? Это не игровые виды спорта, но в них есть командные выступления.
Все эти чиновники себя в такие дебри завели, что теперь сами же и не знают, как оттуда выбраться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Delirium
Прикольно, бритиши уже торгуются и пытаются хотя бы в футболе нас забанить. История с ЧМ, который "вот-вот отменят" повторяется.
Расскажите пареньку, что мы в футболе уже с начала войны везде забанены.
А то не знает, похоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Бобынин
Если спортсмен входит в состав национальной сборной, не важно какой вид спорта, он по определению поддерживает сво. Как может быть иначе?)) Так что критерии отбора не выполнимы.
почему - определенно? те, кто высказался - ок, понятно. а те, к то нет? они априори тоже - за?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
Ответ goshforever
Ожидаемо. Надеюсь, госканалы за госденьги в 2024м это шапито показывать не будет.
Шапито по гос каналам с 24 февраля крутиться,за гораздо большие деньги!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Ответ Oleandra
так на них и "во время" ничего не накладывалось, кроме самой войны собственно.
На кого? На Германию? Или вы про сша, а нацистов для пущего эффекта приплели?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
Ответ юрий дмитриев
Есть другой вариант: игнорировать эти игры, а чтобы сборная не пострадала - срочно потдержать российские войска на Украине...
5сли только они поддержать своим личным присутствием в окопах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
София Хайн
Ответ юрий дмитриев
ну в России то спорт тесно связан с политикой. все виды получают дотации государства. Теннис не получает - так их и не отстраняли...
Во Франции главу ада назначает президент. Хватит квакать про спорт, не связанный с государством.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
Ответ Oleandra
так на них и "во время" ничего не накладывалось, кроме самой войны собственно.
Что проходило во время 2 мировой войны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Допустят одну Касаткину и госпожу Карпову в составе сборной ЛГБТ видимо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Ответ Зубы Дзюбы
У абсолютного большинства спортсменов в РФ связь с армией только с нашивкой цска и оплатой тренировок. Чтобы потом цска бюджет под них выбивали. Очень сильно притянуто
Хм, а причем здесь армия?) Я про нее ни слова)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ София Хайн
Всех, кто находится в ЦСКА за борт. А кто не связан? Страна воюет. Не связанный с армией своей страны? А налоги куда платятся . P.S. ЕС уже назло бабушке отморозил уши.
Слышал, что в ЕС от голода и холода валяются на улицах трупы.
У шизоидов всё еще эта тема актуальная?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Прикольно, бритиши уже торгуются и пытаются хотя бы в футболе нас забанить. История с ЧМ, который "вот-вот отменят" повторяется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilia Sadykova
а потом опять устроят цирк с приглашениями и допустят тех, кто ни на что не претендует. Круто, " спорт вне политики"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bengalsckyzh
Ответ crazymaks
ну для вас да, но не для спортсменов
Д. Медведев прав. Россия находится в активной фазе переходного периода и в такие времена им не до спорта. У них земля горит под ногами (шапки уже сгорели).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Alexandr Tarakanoff
А у нас уже "после" настало?
так на них и "во время" ничего не накладывалось, кроме самой войны собственно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
София Хайн
Ответ Ярик01
Тот же DM пишет, The International Olympic Committee is also considering barring Russian competitors who have been guilty of ’war crimes’, as well as those that have actively supported the invasion of Ukraine and with links to the military. Олимпийский комитет рассматривает исключение российских спортсменов, связанных с военными действиями, поддерживающих их, и тех кто связан с армией.
Всех, кто находится в ЦСКА за борт. А кто не связан? Страна воюет. Не связанный с армией своей страны? А налоги куда платятся .
P.S. ЕС уже назло бабушке отморозил уши.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Welshman09
Ответ Viks
По факту на ОИ в Париж могут допустить 3-х человек, чтобы было кому идти под белым флагом на открытии олимпиады.
Ага, Владимира Владимировича, лично, Лаврова и Шойгу!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bengalsckyzh
Ответ Alla Belova
Да, ни для кого, кроме спортсменов. Насколько хватит денег для фк, как в этом году? И насколько рентабельно без титулов? Мы - то как раз радовались смотреть весь год
Возросшие внутренние экономические и социальные вопросы, куда важней, чем изоляция России в мировом спорте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий