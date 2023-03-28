России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024 (Daily Mail)
России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, запрет на участие России в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол, является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.
25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении строгих правил.
В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.
Сегодня исполком МОК обсудит вопрос участия россиян в международных стартах.
Британцы давят на спонсоров МОК, чтобы не пустить россиян на Олимпиаду. Неужели их послушают?
Все эти чиновники себя в такие дебри завели, что теперь сами же и не знают, как оттуда выбраться.
А то не знает, похоже.
У шизоидов всё еще эта тема актуальная?
P.S. ЕС уже назло бабушке отморозил уши.