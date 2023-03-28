Александр Тихонов: «Нейтральный статус? Мы – россияне, надо ехать в любом случае, доказывать и побеждать»

Теги Александр Тихонов МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Биатлон

Александр Тихонов считает, что нужно соглашаться на участие в турнирах в нейтральном статусе.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит вопрос участия российских спортсменов в международных стартах 28 марта. 

«Здравый смысл возобладает, они прекрасно понимают, что Россия главный конкурент на турнире, это большой интерес ТВ, СМИ и так далее.

Победит здравый смысл, потому что Томас Бах проявил себя как мужчина.

Жаль будет ребят, девушек, которые тренируются и готовятся попасть на турнир всей жизни, если не выступим на Олимпиаде, будет плохо.

Нейтральный статус? Мы – россияне, надо ехать в любом случае, доказывать и побеждать», – сказал Тихонов.

МОК подтвердил свою позицию по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси к международным стартам в нейтральном статусе

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