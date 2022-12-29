Коляда о выступлении в ледовом шоу Авербуха: «Поддержек с Медведевой делать не будем»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Михаил Коляда ТАСС Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал об участии в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», где он исполнит роль Храброго Льва.

В шоу также выступает двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Представления будут идти в «Лужниках» с 29 декабря по 7 января.

«Поддержек с Медведевой делать не будем. Есть ли у меня пластика Льва – со стороны виднее. Мой Лев добрый. 

Сложности при подготовке есть всегда, их интересно преодолевать. Мне нравится быть частью такого шоу, я никогда в нем не участвовал.

Я пропустил чемпионат России, здоровье сейчас более-менее. Думал, что буду делать после фигурного катания, это секрет», – сказал Коляда. 

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4 комментария

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Товарищ Майор.
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Ответ Frost30
Мишу самого держать надо
Галлямова на него нет
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tancha.20
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Авербух мог бы одну из трёх Дороти в день отдать кому нить, тогда она и без львинной поддержки доживет до конца дня!
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Frost30
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Мишу самого держать надо
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Сырок с кокосом
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Вот так вся элита нашего фигурного катания перетекает в шоу вместо участия в соревнованиях, а ведь сезон ещё даже не закончен...
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