Коляда о выступлении в ледовом шоу Авербуха: «Поддержек с Медведевой делать не будем»

Российский фигурист рассказал об участии в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», где он исполнит роль Храброго Льва.

В шоу также выступает двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Представления будут идти в «Лужниках» с 29 декабря по 7 января.

«Поддержек с Медведевой делать не будем. Есть ли у меня пластика Льва – со стороны виднее. Мой Лев добрый.

Сложности при подготовке есть всегда, их интересно преодолевать. Мне нравится быть частью такого шоу, я никогда в нем не участвовал.

Я пропустил чемпионат России, здоровье сейчас более-менее. Думал, что буду делать после фигурного катания, это секрет», – сказал Коляда.