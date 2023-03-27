Елизавета Туктамышева: «Пока нет мыслей заканчивать карьеру. Но посмотрим, как будут развиваться события, что будет в следующем сезоне»

заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру.

– У меня пока нет мыслей заканчивать. Но я бы и не хотела загадывать наперед. Посмотрим, как будут развиваться события, как будет развиваться мое мироощущение и что будет в следующем сезоне.

– Есть шанс, что в 43 года ты, как Алексей Ягудин, будешь исполнять тройной тулуп?

– Думаю, двойной аксель я буду прыгать очень долго. Для меня это легкий прыжок. Даже интересно, до каких лет смогу его выполнять, – сказала Туктамышева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней