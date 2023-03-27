Елизавета Туктамышева: «Пока нет мыслей заканчивать карьеру. Но посмотрим, как будут развиваться события, что будет в следующем сезоне»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру.

– У меня пока нет мыслей заканчивать. Но я бы и не хотела загадывать наперед. Посмотрим, как будут развиваться события, как будет развиваться мое мироощущение и что будет в следующем сезоне.

– Есть шанс, что в 43 года ты, как Алексей Ягудин, будешь исполнять тройной тулуп?

– Думаю, двойной аксель я буду прыгать очень долго. Для меня это легкий прыжок. Даже интересно, до каких лет смогу его выполнять, – сказала Туктамышева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Else Bell
С такими-то грибищами чего заканчивать, можно еще пособирать. Таких грибов никому не видать. А катание-то - прошлый век.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий