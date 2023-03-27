Елизавета Туктамышева: «Пока нет мыслей заканчивать карьеру. Но посмотрим, как будут развиваться события, что будет в следующем сезоне»
Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру.
– У меня пока нет мыслей заканчивать. Но я бы и не хотела загадывать наперед. Посмотрим, как будут развиваться события, как будет развиваться мое мироощущение и что будет в следующем сезоне.
– Есть шанс, что в 43 года ты, как Алексей Ягудин, будешь исполнять тройной тулуп?
– Думаю, двойной аксель я буду прыгать очень долго. Для меня это легкий прыжок. Даже интересно, до каких лет смогу его выполнять, – сказала Туктамышева.
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