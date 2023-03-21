Елизавета Туктамышева: «Я больше переживала не из-за того, как скатаю номер, а из-за станка. Сложнее отрабатывать номер с каким-то атрибутом»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала об идее создания номера с танцевальным станком. 

«У меня давно такой программы не было, хотя мне всегда это нравилось, поэтому решили взять музыку La Cumparsita в исполнении Ясмин Леви, потому что это был самый яркий музыкальный вариант из всех, что мы подобрали. А дальше надо было придумать идею, чтобы это был не просто показательный номер. Вот это оказалось самым сложным.

Долго думали и пришли к идее поставить на льду балетный станок и с ним немного поработать. Кстати, сейчас уже есть отдельный вид танца, где девочки красиво танцуют у станка.

По замыслу номера балетный станок был не просто предметом, а еще и воспоминанием о мужчине, партнере, с которым моя героиня когда-то танцевала. Это позволяло раскрыть тему взаимоотношений мужчины и женщины, страсть, нервы, в каких-то моментах даже ярость. Мне эта тема была близка, и я все больше погружалась в программу, начинала понимать и чувствовать ее.

Если честно, я больше переживала даже не из-за того, как скатаю номер, а из-за станка, хотя почти у всех участников шоу было много разных декораций, а у меня всего лишь станок. Но это все равно был новый момент в программе. И я могу сказать, что намного сложнее отрабатывать номер с каким-то атрибутом, чем просто катать программу и даже делать прыжки.

Когда мы начали репетиции в «Мегаспорте», станок закрепили на льду, чтобы он не сдвигался, потому что иначе делать на нем какие-то движения было рискованно. Это тоже создавало некоторое напряжение. Но все равно мне было очень интересно, выйти на лед, показать свою программу. И я с нетерпением ждала этого момента.

Чтобы подчеркнуть замысел программы, мы сделали костюм в спортивном стиле, без страз. Намеренно хотели, чтобы он выглядел как одежда, которую надевают танцовщицы на репетициях. Но при этом костюм должен был быть элегантным.

Мне самой программа нравилась. И в этом, как мне кажется, и заключался смысл, чтобы мы вышли, показали свои необычные номера и порадовались, что участвовали в этом турнире», – сказала Туктамышева. 

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24 комментария

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Беглый*
Не обижайтесь, но фигня какая-то получилась. Лучше бы Лиза под цыганские мотивы что-то сбацала, чтоб своё, родное. То, с чем она безусловно войдёт в историю фигурного катания, уникальным и неповторимым стилем под всем известным названием, а если где-то нужно добавить эмоций, можно показать динозаврика. Может и этим бы судьям зашло, у нас в ФК, если вы не знали, такое щедро ценится и считается вершиной хореографии. Хотя и тут оценки космические. Забавно было, когда у Эйфмана чуть язык не треснул. Увы, но пока Лиза действующая, она застолбила за собой все призы и конкурсы, где будет участвовать. Главное - не упасть. О том, заслужила или нет, можно спорить бесконечно.
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Татьяна Моисеева
Ответ Lapo Elkann
все равно посмотрю .
Думаю, вам понравится, задумка интересная)))
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Sonyas
Очень пошлый номер и станок там смотрелся инородно. Как здесь уже написали, лучше бы Лиза шест поставила. В целом, Лиза, как Лиза. Как раз для большинства со спортса.
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uusti
Интересный номер, эстетически выдержанный. Лиза молодец.
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Lapo Elkann
Ответ Татьяна Моисеева
танго + станок! Никакого шеста не было...
все равно посмотрю .
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Мария Тихонова
Ответ Екатерина Ивановская
Неужели нашлась одна, которая не стала ныть?
Приз-то она получила
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Татьяна Моисеева
Ответ Алеся Ткаченко
Туктик хорошо сделала уточнение п поводу костюма,надеюсь Нугуманова прочитает.А то она считает что если фигурист вышел в белой рубашке и стразами не обсыпался как новогодняя елка то значит костюма у фигуриста нет нет.
Тогда и Мише тоже надо уточнять специально для Нугумановой, почему он в белой рубашке катал свой номер!
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Татьяна Моисеева
Ответ Lapo Elkann
Не смотрела, как то не представляю Лизу в танго и + шест. Надо посмотреть.
танго + станок! Никакого шеста не было...
+1
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Биатлонная зима
Оч прикольно получилось со станком
+3
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Екатерина Ивановская
Ответ Алеся Ткаченко
Родионова еще не ныла.И Ягудин)
А че Ягудину ныть, он первый🤣🤣🤣
+3
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Алеся Ткаченко
Ответ Екатерина Ивановская
Неужели нашлась одна, которая не стала ныть?
Родионова еще не ныла.И Ягудин)
+1
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baxinya
Лизе идет такая музыка, она ее чувствует
+3
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baxinya
Ответ baxinya
Поситайте ее интервью, тогда поймете зачем станок, и "как-будто с кем-то танцует"
почитайте
+1
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baxinya
Ответ tanygavr
Люблю показательные Лизы, но этот как то не особо понравился. Зачем станок, так и не поняла. Лучше бы уж пилон поставили, было бы органичнее. Танго ей идёт, но почему она делала движения как будто танцует с кем то, как то странно это смотрелось. И волосы как-то сильно растрепались под конец
Поситайте ее интервью, тогда поймете зачем станок, и "как-будто с кем-то танцует"
+4
-2
+2
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Екатерина Ивановская
Неужели нашлась одна, которая не стала ныть?
+3
-2
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Алеся Ткаченко
Туктик хорошо сделала уточнение п поводу костюма,надеюсь Нугуманова прочитает.А то она считает что если фигурист вышел в белой рубашке и стразами не обсыпался как новогодняя елка то значит костюма у фигуриста нет нет.
+5
-1
+4
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Lapo Elkann
Не смотрела, как то не представляю Лизу в танго и + шест. Надо посмотреть.
0
-3
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Шубная моль
Номер интересный был. Почему-то напомнил фильм "Shall we dance?", даже не ожидала, что будет танго.
+9
-1
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Алеся Ткаченко
Красиво получилось Лиза молодец
+5
-1
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Лека-Лека
С шестом привычнее было бы. Но на шест в такой зовущей позе не ляжешь.
Танго не было от слова совсем.
Прическа отсутствовала начисто.
Хуже, чем обычно.
+2
-10
-8
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galik55
Лиза, справилась. Танго подошло, влилась в музыку.
+8
-2
+6
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tanygavr
Люблю показательные Лизы, но этот как то не особо понравился. Зачем станок, так и не поняла. Лучше бы уж пилон поставили, было бы органичнее. Танго ей идёт, но почему она делала движения как будто танцует с кем то, как то странно это смотрелось. И волосы как-то сильно растрепались под конец
+4
-6
-2
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Сальхов Тулупов
Не понравился номер, сделан на отвали
+3
-7
-4
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Kareglazaya
Мне понравился номер Лизы. Ей очень подходит эта музыка.
+14
-3
+11
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