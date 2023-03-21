Елизавета Туктамышева: «Я больше переживала не из-за того, как скатаю номер, а из-за станка. Сложнее отрабатывать номер с каким-то атрибутом»

рассказала об идее создания номера с танцевальным станком.

«У меня давно такой программы не было, хотя мне всегда это нравилось, поэтому решили взять музыку La Cumparsita в исполнении Ясмин Леви, потому что это был самый яркий музыкальный вариант из всех, что мы подобрали. А дальше надо было придумать идею, чтобы это был не просто показательный номер. Вот это оказалось самым сложным.

Долго думали и пришли к идее поставить на льду балетный станок и с ним немного поработать. Кстати, сейчас уже есть отдельный вид танца, где девочки красиво танцуют у станка.

По замыслу номера балетный станок был не просто предметом, а еще и воспоминанием о мужчине, партнере, с которым моя героиня когда-то танцевала. Это позволяло раскрыть тему взаимоотношений мужчины и женщины, страсть, нервы, в каких-то моментах даже ярость. Мне эта тема была близка, и я все больше погружалась в программу, начинала понимать и чувствовать ее.

Если честно, я больше переживала даже не из-за того, как скатаю номер, а из-за станка, хотя почти у всех участников шоу было много разных декораций, а у меня всего лишь станок. Но это все равно был новый момент в программе. И я могу сказать, что намного сложнее отрабатывать номер с каким-то атрибутом, чем просто катать программу и даже делать прыжки.

Когда мы начали репетиции в «Мегаспорте», станок закрепили на льду, чтобы он не сдвигался, потому что иначе делать на нем какие-то движения было рискованно. Это тоже создавало некоторое напряжение. Но все равно мне было очень интересно, выйти на лед, показать свою программу. И я с нетерпением ждала этого момента.

Чтобы подчеркнуть замысел программы, мы сделали костюм в спортивном стиле, без страз. Намеренно хотели, чтобы он выглядел как одежда, которую надевают танцовщицы на репетициях. Но при этом костюм должен был быть элегантным.

Мне самой программа нравилась. И в этом, как мне кажется, и заключался смысл, чтобы мы вышли, показали свои необычные номера и порадовались, что участвовали в этом турнире», – сказала Туктамышева.