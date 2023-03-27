Международный союз конькобежцев (ISU) введет отдельный рейтинг для фигуристов-юниоров.

ISU будет публиковать два рейтинга: общий, в котором будут учитываться юниорские соревнования, и отдельный юниорский.

«Новый юниорский рейтинг будет использоваться для определения порядка выхода на лед на чемпионатах мира среди юниоров и позволит фигуристам, переходящим из юниорской категории во взрослую, набрать больше очков во время юниорской карьеры», – говорится в коммюнике .