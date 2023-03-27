ISU введет отдельный рейтинг для фигуристов-юниоров

Теги ISU чемпионат мира среди юниоров Гран-при среди юниоров Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) введет отдельный рейтинг для фигуристов-юниоров.

ISU будет публиковать два рейтинга: общий, в котором будут учитываться юниорские соревнования, и отдельный юниорский.

«Новый юниорский рейтинг будет использоваться для определения порядка выхода на лед на чемпионатах мира среди юниоров и позволит фигуристам, переходящим из юниорской категории во взрослую, набрать больше очков во время юниорской карьеры», – говорится в коммюнике ISU.

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4 комментария

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Pennywise
Ответ aleshon
Хотя-бы будет справедливо. А то сейчас юниоры мешаются во взрослых в одной таблице.
Так сказано, что юниоры продолжат там мешаться.
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+1
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aleshon
Ответ Pennywise
Развитие ФК по мнению МСК: «Будем юниоров мариновать четыре года, а чтобы не скучали, придумаем рейтинг.»
Хотя-бы будет справедливо. А то сейчас юниоры мешаются во взрослых в одной таблице.
0
0
0
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Pennywise
Развитие ФК по мнению МСК: «Будем юниоров мариновать четыре года, а чтобы не скучали, придумаем рейтинг.»
0
0
0
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aleshon
Наконец решили разделить рейтинги юниоров и взрослых. Главное, чтобы при переходе на взрослые рейтинги очки не обнуляли.
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