Татьяна Тарасова: «Выступление Малинина нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса. Он показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях»
Татьяна Тарасова оценила выступление американского фигуриста Ильи Малинина на ЧМ.
25 марта на турнире в Сайтаме спортсмен завоевал бронзу. В произвольной программе он исполнил шесть четверных прыжков, включая аксель.
«Выступление нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса, он сделал шесть четверных. Мальчик потрясающий, показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях», – сказала заслуженный тренер СССР.
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