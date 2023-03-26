Татьяна Тарасова: «Выступление Малинина нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса. Он показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила выступление американского фигуриста Ильи Малинина на ЧМ.

25 марта на турнире в Сайтаме спортсмен завоевал бронзу. В произвольной программе он исполнил шесть четверных прыжков, включая аксель.

«Выступление нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса, он сделал шесть четверных. Мальчик потрясающий, показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях», – сказала заслуженный тренер СССР.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шалимар
Вообще-то, шесть квадов в ПП первым сделал Чен - аж пять лет назад. Тарасова не знает или забыла?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karina kolesnikova
После проката Ильи захотелось еще раз пересмотреть Джейсона Брауна. Если ФК превратится в шоу летающих табуреток с квадами, пусть сделают отдельную дисциплину типа танцев на льду для одиночников.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
Ответ Ольга Ручкина
Мне интересно, ТА один раз звонят и всё спрашивают или в течении дня каждый час??)))
Да может какой журналист у нее прислугой в доме работает по совместительству, ну и делятся впечатлениями нон-стоп
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Без настоящего выезда такие прыжки, лично для меня, малоценны.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Ответ Ольга Ручкина
Мне интересно, ТА один раз звонят и всё спрашивают или в течении дня каждый час??)))
Это тайна за семью печатью. Видео нет. С утра до ночи, якобы глаголит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Илья уникальный спортсмен, но это единичный случай. Можно подумать, что она не видела выступления остальных сильных фигуристов.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Ответ Ольга Ручкина
Мне интересно, ТА один раз звонят и всё спрашивают или в течении дня каждый час??)))
а вдруг она сама звонит делиться своими мыслями?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ручкина
Мне интересно, ТА один раз звонят и всё спрашивают или в течении дня каждый час??)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Если б могли так, давно бы прыгали. Такой талант даётся единицам. Илья, как и Саша Трусова, любит прыгать, в частности, потому что просто дано. Вряд-ли в каких-то десятилетиях будут так прыгать. Тем более, это не ценится и особо никому не нужно. Четверной аксель даже не даёт почти ничего по баллам.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
ну не скажите. катание джунхван ча и кевина аймоза более приятное впечатление оставило, хотя и контент там из прошлых десятилетий
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий