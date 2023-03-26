Татьяна Тарасова: «Выступление Малинина нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса. Он показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях»

Татьяна Тарасова оценила выступление американского фигуриста Ильи Малинина на ЧМ.

25 марта на турнире в Сайтаме спортсмен завоевал бронзу. В произвольной программе он исполнил шесть четверных прыжков, включая аксель.

«Выступление нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса, он сделал шесть четверных. Мальчик потрясающий, показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях», – сказала заслуженный тренер СССР.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?