Илья Малинин исполнил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира

Илья Малинин исполнил четверной аксель на чемпионате мира.

Помимо этого, фигурист прыгнул в произвольной программе четверной флип и четверной лутц с ошибками на выезде, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и комбинацию тройной лутц – тройной аксель.

Малинин, представляющий США, получил за прокат 188,06 балла.

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?

Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо