Илья Малинин исполнил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин исполнил четверной аксель на чемпионате мира.

Помимо этого, фигурист прыгнул в произвольной программе четверной флип и четверной лутц с ошибками на выезде, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и комбинацию тройной лутц – тройной аксель.

Малинин, представляющий США, получил за прокат 188,06 балла.

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?

Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо

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61 комментарий

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Delirium
Ответ Ольга Долгова
Малинин - это Саша Трусова №2. Имея в арсенале все квады никогда не будет чемпионом на международных соревнованиях. И кроме прыгов в четыре оборота фигурист должен быть артистичным, а не кататься по льду, как корявое дерево.
Рафик ему рога пообломает, думаю. За лето наверняка компоненты подтянут и, возможно, один квад срежут.
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loulou
Ответ Мария Тихонова
Почти в тройки было, и потом сразу вторую ногу подставил, гое плюсовые и уже хорошо.
почти в тройки ге бывает, бывает или в тройки или нет. Не было там троек. Выезд коротковат, небольшим напряжением, но прыжок хороший и это кваксель, в конце концов. Гое зажали однозначно. У кореца вон, каскад лутц-ритт без выезда вообще, но отгоили хорошо так.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Marya Y
Судьи стерегут спокойствие новоиспечённого двукратного.
И это тоже.
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Raduga
Ответ Hardy
Блинчик: критикует Малинина за "кривые прыжки с недокрутами". Также Блинчик: восхищается олимпийским прокатом Трусовой🤣
Я тоже угорвю😂
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Hardy
Блинчик: критикует Малинина за "кривые прыжки с недокрутами".
Также Блинчик: восхищается олимпийским прокатом Трусовой🤣
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Екатерина Субботина
Ответ Juulia
Непонятно почему у Акселя такое нищенское goe? На сегодня самый сложный прыжок ,он его выехал довольно неплохо
это не гое нищенские, а качество исполнения только от этого зависят надбавки. Вот базу у 4 акселя сделать выше, вот этого не хватает
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Мария Тихонова
Ответ Toplady
Получается что нахрен они нужны, хватит тулупчика и сальхова, только здоровье гробить, надеюсь Илья сделает выводы, что никакого преимущества и восторга 4а не даёт
Восторг даёт, на повторах у других показали разные элементы, а у Ильи четыре раза кваксель.
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Мария Тихонова
Ответ Juulia
Почему же,у Брауна баллы космически необъяснимые ,но там скорее всего стаж
У Брауна конёк получше многих танцоров, хорео тоже очень крутое. По делу у него компы. И гое тоже, тройные образцовые, как из учебника.
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Natalia Solomakha
Ответ Ольга Долгова
Малинин - это Саша Трусова №2. Имея в арсенале все квады никогда не будет чемпионом на международных соревнованиях. И кроме прыгов в четыре оборота фигурист должен быть артистичным, а не кататься по льду, как корявое дерево.
Вы мне в таком тоне и таких выражениях отвечаете на что конкретно? Я где-то писала о том, что парню "быть чемпионом" или он король артистизма? Ваши рассуждения о том, каким "должен" или не должен быть фигурист, к моему комментарию какое отношение имеют? Я где-то написала, что они должны быть как Малинин?
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Мария Тихонова
Ответ Juulia
Непонятно почему у Акселя такое нищенское goe? На сегодня самый сложный прыжок ,он его выехал довольно неплохо
Почти в тройки было, и потом сразу вторую ногу подставил, гое плюсовые и уже хорошо.
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nina1212
Ответ Ольга Долгова
Малинин - это Саша Трусова №2. Имея в арсенале все квады никогда не будет чемпионом на международных соревнованиях. И кроме прыгов в четыре оборота фигурист должен быть артистичным, а не кататься по льду, как корявое дерево.
сейчас там в студии Трусова и говорит, что не знает правил, не знает как ставят оценки)) Что покат Малинина ей больше нравится все равно
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Mariaku
А мне хотелось бы видеть Джуни как маяк в мире мужского одиночного! При нём прыжковый контент чуть выше умеренно сложного (несколько младших квадов, аксели в 3,5 оборота, каскады, включая риттовый), качественные непрыжковые, способность исполнять современное хорео, классная подача хороших прог! Шома - мастер, от него ждала только победы, Малинин - флагман, двигает фк вперёд, но много квадов подряд на тренях многие исполнят, кроме акселя в 4,5, конечно. Илью можно поздравить с первой медалью чм, удачной карьеры! Очень порадовалась за Шайдорова и Литвинцева. На Аймо, Томоно, Бричги ориентироваться тем, кто хочет с 1-2 квадтулупами всё же конкурировать.
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Ольга Долгова
Ответ Natalia Solomakha
Уникальные физика и характер у парня. Но как бы не сломался, тьфу-тьфу. На такое "безумство храбрых" интересно смотреть, но ИСУшникам это не надо от слова совсем, имхо.
Малинин - это Саша Трусова №2. Имея в арсенале все квады никогда не будет чемпионом на международных соревнованиях. И кроме прыгов в четыре оборота фигурист должен быть артистичным, а не кататься по льду, как корявое дерево.
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dm1959
Я и сегодня с гораздо большим удовольствием посмотрю аксель-полет Юрия Овчинникова, чем вымученно-корявый четверной Малинина.
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Блинчик
Интересно посмотреть протокол. Неужели в кои-то веки там Илюше все недокруты отметили?
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Kovka Gnutik
Мало дают за четверной аксель, и первый, кто его сделал, уже есть. Поэтому маловероятно, что в ближайшее время мы увидим этот сложнейший, вытягивающий все силы прыжок у кого-нибудь ещё.
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Marya Y
Ответ Ярик01
У него все ещё впереди, у Саши единственный шанс был
==единственный шанс был== В КП
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Doctor of Philosophy
Ответ Juulia
Почему же,у Брауна баллы космически необъяснимые ,но там скорее всего стаж
Объяснимые. Лучший спиннер - раз. Связочки, разнообразные, в музыку, не оторванные друг от друга, а создающие цельную программу. Квадов нет, но тройные прям очень хорошие. До сих пор помню как образец - КП сезона 2019-20, там первый прыжок - не четверной, а тройной, флип. Но он там так сделан! С начала программы всё исключительно цельно, непрерывное хорео, отыгран каждый музыкальный нюанс, всё естественно абсолютно, при этом ноги совершают сложный заход - и точно в музкальный акцент ниоткуда возникает чистейшие тройной флип с идеальной дугой выезда. +4 как минимум за такое не жалко. Вот и объяснение всему такому.
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Алеся Ткаченко
Ответ Ang Feo
Без таких энтузиастов не было бы развития. Они жертвуют своими победами во имя самого спорта. Меня такие люди восхищают.
Конечно.Главное,чтобы потом не было обидно что первое место упущено
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Marya Y
Ответ Doctor of Philosophy
Ой, что же это получается - за американский паспорт не дают компы и надбавки? А то нам некоторые экзальтированные фанаты, преимущественно болеющие за одного японского фигуриста, рассказывали, что Натан Чен свои оценки получает только из-за паспорта, и не был бы американцем, его бы компами и надбавками опускали. А это что же получается, так и американца могут опускать? Выходит, у Чена-таки свои компы с гоями были?:)
Сравнили тоже.
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Алеся Ткаченко
Ответ рогальлевицкая
Ой как вы достали со своей Сашей! Приплетаете ни к селу ни к городу!
Не так уж я часто Сашу приплетаю.Здесь как раз в тему.
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Зиля Бадриева
Из шести квадов у Ильи два со степаутом. У Шомы один. Но выезды у него странные.
+3
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Блинчик
Очень хорошо, что победило фигурное катание в лице Шомы Уно и Джунхвана Ча, а не кривые прыжки с недокрутами.
+8
-10
-2
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Marya Y
Ответ Маргарита В Сафронова
Судьи не хотят отпускать Илью слишком далеко от Брауна, чтобы Джейсон чувствовал возможность шанса.
Судьи стерегут спокойствие новоиспечённого двукратного.
+7
-2
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Marya Y
Ответ Gilonjon862
И получил за этот аксель всего 12,8 как многие получают за сальхов с тулупом(не говоря уже про старшие квады) - это всё что надо знать об отношении ИСУ к прогрессу
Об этом говорили ещё в самом начале, когда Юзуру Ханю пытался его исполнить. Прыжок не стоит затраченных сил. Но, мало ли, вдруг Малинин когда-нибудь откатает чисто свою ПП - и вот тогда.
+7
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