Букин о турнире шоу-программ: «Думали о том, чтобы выступить с Трусовой. Надеюсь, мы сможем показать номер в будущем»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Иван Букин Александра Трусова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Иван Букин рассказал, что хотел представить совместный номер с Александрой Трусовой.

«Чего уже скрывать. Мы думали о том, чтобы выступить с Сашкой. Но регламент соревнований по шоу-программам был немножко другим, поэтому мы не смогли бы выступать вместе.

Но, я надеюсь, будет такой момент, когда мы сможем показать номер в будущем. Это и для меня, и для Сашки, думаю, был бы очень прикольный опыт. Очень интересно, что мы можем сделать вместе. Это правда необычно. У нас была идея, но раскрывать ее мы пока не будем», – сказал фигурист.

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25 комментариев

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Екатерина Ивановская
Вань, ждем тебя с другой Сашкой в следующем сезоне :) До чего позитивный человек, как приятно читать его интервью❤
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garovatat
Ответ kate_ko
Поддерживаю! Танцы наши совсем осиротели без лидеров 🙄 для Букиных открылись все шансы
ага! надеюсь они настроены на лидерство. Не зря же совершили исход к Жулину
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kate_ko
Ответ garovatat
Букин, лучше выступай с другой "Сашкой", со своей партнершей. На этом сконцентрируйтесь! А то текущая "первая танцевальная пара" страны вызывает некоторую культурную оторопь..
Поддерживаю! Танцы наши совсем осиротели без лидеров 🙄 для Букиных открылись все шансы
+2
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garovatat
Букин, лучше выступай с другой "Сашкой", со своей партнершей. На этом сконцентрируйтесь! А то текущая "первая танцевальная пара" страны вызывает некоторую культурную оторопь..
+4
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Delirium
Ответ Анна Беляева
Да нет, почему? Как раз вполне себе у всех одна версия: номер они готовили, идея была,в ыступать хотели, но до официальной заявки не дошло, так как им неофициально сказали,ч то такой вариант не пропустят
Почему сразу "неофициально", когда был официальный регламент, по которому они не проходили и смысла подавать заявку не было.
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Галина Александрова
Неделя прошла - опомнились)))
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Галина Александрова
Пошла тёпленькая ... Попозже погорячее пойдёт)))
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Анна Беляева
Ответ Свет19
Видимо поэтому уже после того, как выложили список тех кто прошёл, определили и регламент.
Естественно, ради того, чтобы отказать Энберту его и придумали таким. Вот за что люблю фанатов - вы всегда найдете теорию заговора против своей любимки.

Не проще ли представить, что изначально не были готвы оценивать неожиданные сочетания исключительно по заявкам на бумаге, чтобы не получить весьма странные по качеству катания и степени опасности для одного из партнеров или обоих номера? А проводить кастинги просто было некому и некогда.
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Свет19
Ответ Анна Беляева
Сразу отказали куче народу. Об этом много кто говорил, но ради Косторной и Трусовой, конечно, поменяли бы все. Их заявки просто не стали бы рассматривать сразу же как несоответствующие. там была сотня соответствующих.
Ради двоих точно нет. Я говорю про несколько похожих. Там подавали Энберт и Трусова, Алёна и не собиралась, а жаль.
Хотя тогда турнир длился бы часов шесть.
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Свет19
Ответ vylysypydystychky
Чего подавать? Саша же сказала, что спросили у организаторов, те не одобрили. Зачем подавать, когда уже устно отказали?
Видимо поэтому уже после того, как выложили список тех кто прошёл, определили и регламент.
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Е...С
Очень жаль, что не получилось выступить. Будем ждать номер на шоу.
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Е...С
Ответ Екатерина Субботина
Спасибо Ване, что про регламент сказал. А то из Саши жертву сделали, хотя об этом же Энберт и Скопцова на канале фигурка сказали. По регламенту спортсмены могли выступать только в своём виде фк, если это спортивные пары или танцоры, то только со своими партнерами по спортивной карьере
Регламент ввели после заявок. Очень странно, вам не кажется?
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Анна Беляева
Ответ Свет19
Так история показывает, что регламент пересматривают, если подают несколько похожих заявок :)) Тем более, что его определили уже после того как сформировали и выложили список.
Сразу отказали куче народу. Об этом много кто говорил, но ради Косторной и Трусовой, конечно, поменяли бы все. Их заявки просто не стали бы рассматривать сразу же как несоответствующие. там была сотня соответствующих.
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Свет19
Ответ Katerina Sunny
Не приняли бы заявку, Боброва и Энберт говорили.
Жаль конечно и на Энберта я бы посмотрела с удовольствием.
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Natalia Solomakha
Ответ Ирина Иванова
Комментарий удален пользователем
Вы действительно прочитали высказывания обоих? Они одно и то же говорят.
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Katerina Sunny
Ответ Свет19
Смотрелись они на льду хорошо. Надо было пробовать подавать заявку и им и Алёне с Куницей. Соревнования только бы выиграли от их присутствия. Ну отказали бы, ладно. За спрос не дают в нос, а вдруг бы разрешили.
Не приняли бы заявку, Боброва и Энберт говорили.
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Katerina Sunny
Букин теперь прямо между двух Саш. Надо было где-то номер выгулять, а то сейчас, наверное, со Степановой будет в шоу.
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Свет19
Ответ Анна Беляева
И в чем сакаральный смысл в подаче явно несоответствующей регламенту заявки?
Так история показывает, что регламент пересматривают, если подают несколько похожих заявок :)) Тем более, что его определили уже после того как сформировали и выложили список.
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Анна Беляева
Ответ Свет19
Смотрелись они на льду хорошо. Надо было пробовать подавать заявку и им и Алёне с Куницей. Соревнования только бы выиграли от их присутствия. Ну отказали бы, ладно. За спрос не дают в нос, а вдруг бы разрешили.
И в чем сакаральный смысл в подаче явно несоответствующей регламенту заявки?
+5
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vylysypydystychky
Ответ Свет19
Смотрелись они на льду хорошо. Надо было пробовать подавать заявку и им и Алёне с Куницей. Соревнования только бы выиграли от их присутствия. Ну отказали бы, ладно. За спрос не дают в нос, а вдруг бы разрешили.
Чего подавать? Саша же сказала, что спросили у организаторов, те не одобрили. Зачем подавать, когда уже устно отказали?
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Vladimir Arutin
Ответ Ирина Иванова
Комментарий удален пользователем
Только вы!Оба говорят, что из за регламента не могли выступать .
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Анна Беляева
Ответ Ирина Иванова
Комментарий удален пользователем
Да нет, почему? Как раз вполне себе у всех одна версия: номер они готовили, идея была,в ыступать хотели, но до официальной заявки не дошло, так как им неофициально сказали,ч то такой вариант не пропустят
+3
-2
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Екатерина Субботина
Спасибо Ване, что про регламент сказал. А то из Саши жертву сделали, хотя об этом же Энберт и Скопцова на канале фигурка сказали. По регламенту спортсмены могли выступать только в своём виде фк, если это спортивные пары или танцоры, то только со своими партнерами по спортивной карьере
+3
-5
-2
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tanya_1111
Я бы посмотрела и на Сашу с Иваном, и на Алену с Куницей, надеюсь всё увидим в будущем.
+7
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Свет19
Смотрелись они на льду хорошо. Надо было пробовать подавать заявку и им и Алёне с Куницей. Соревнования только бы выиграли от их присутствия. Ну отказали бы, ладно. За спрос не дают в нос, а вдруг бы разрешили.
+4
-3
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