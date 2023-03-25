Букин о турнире шоу-программ: «Думали о том, чтобы выступить с Трусовой. Надеюсь, мы сможем показать номер в будущем»
Иван Букин рассказал, что хотел представить совместный номер с Александрой Трусовой.
«Чего уже скрывать. Мы думали о том, чтобы выступить с Сашкой. Но регламент соревнований по шоу-программам был немножко другим, поэтому мы не смогли бы выступать вместе.
Но, я надеюсь, будет такой момент, когда мы сможем показать номер в будущем. Это и для меня, и для Сашки, думаю, был бы очень прикольный опыт. Очень интересно, что мы можем сделать вместе. Это правда необычно. У нас была идея, но раскрывать ее мы пока не будем», – сказал фигурист.
Не проще ли представить, что изначально не были готвы оценивать неожиданные сочетания исключительно по заявкам на бумаге, чтобы не получить весьма странные по качеству катания и степени опасности для одного из партнеров или обоих номера? А проводить кастинги просто было некому и некогда.
Хотя тогда турнир длился бы часов шесть.