Букин о турнире шоу-программ: «Думали о том, чтобы выступить с Трусовой. Надеюсь, мы сможем показать номер в будущем»

рассказал, что хотел представить совместный номер с .

«Чего уже скрывать. Мы думали о том, чтобы выступить с Сашкой. Но регламент соревнований по шоу-программам был немножко другим, поэтому мы не смогли бы выступать вместе.

Но, я надеюсь, будет такой момент, когда мы сможем показать номер в будущем. Это и для меня, и для Сашки, думаю, был бы очень прикольный опыт. Очень интересно, что мы можем сделать вместе. Это правда необычно. У нас была идея, но раскрывать ее мы пока не будем», – сказал фигурист.