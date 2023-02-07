Букин о работе с Трусовой: «Для меня это интересный опыт. В будущем хотелось бы работать в этом направлении»
Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин рассказал о работе с Александрой Трусовой.
Букин помогал Трусовой в подготовке к чемпионату России.
— Вы начали сотрудничество с Трусовой — могли бы подробнее рассказать об этом? Кто был инициатором, на что делается акцент в вашей совместной работе?
— Меня пригласила работать Светлана Владимировна Соколовская. Для меня это интересный опыт. В будущем, конечно, хотелось бы работать в этом направлении.
Мы работали над программами. Я как представитель танцев на льду в большей степени работал над широтой движений, над четкостью и, конечно, что‑то менял, что‑то добавлял. Думаю, что пока рано говорить долго об этом сотрудничестве. Должно пройти время, – сказал Букин.
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