Букин о работе с Трусовой: «Для меня это интересный опыт. В будущем хотелось бы работать в этом направлении»

Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в танцах на льду рассказал о работе с .

Букин помогал Трусовой в подготовке к чемпионату России.

— Вы начали сотрудничество с Трусовой — могли бы подробнее рассказать об этом? Кто был инициатором, на что делается акцент в вашей совместной работе?

— Меня пригласила работать Светлана Владимировна Соколовская. Для меня это интересный опыт. В будущем, конечно, хотелось бы работать в этом направлении.

Мы работали над программами. Я как представитель танцев на льду в большей степени работал над широтой движений, над четкостью и, конечно, что‑то менял, что‑то добавлял. Думаю, что пока рано говорить долго об этом сотрудничестве. Должно пройти время, – сказал Букин.