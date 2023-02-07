Букин о работе с Трусовой: «Для меня это интересный опыт. В будущем хотелось бы работать в этом направлении»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Александра Степанова Иван Букин Светлана Соколовская Александра Трусова Фигурное катание

Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин рассказал о работе с Александрой Трусовой.

Букин помогал Трусовой в подготовке к чемпионату России.

— Вы начали сотрудничество с Трусовой — могли бы подробнее рассказать об этом? Кто был инициатором, на что делается акцент в вашей совместной работе?

— Меня пригласила работать Светлана Владимировна Соколовская. Для меня это интересный опыт. В будущем, конечно, хотелось бы работать в этом направлении.

Мы работали над программами. Я как представитель танцев на льду в большей степени работал над широтой движений, над четкостью и, конечно, что‑то менял, что‑то добавлял. Думаю, что пока рано говорить долго об этом сотрудничестве. Должно пройти время, – сказал Букин.

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15 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ Oleandra
она так перед квадами будет скользить?
Почему все хорошее вам хочется обкакать ?Саша не стесняется совершенствоваться .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Vladimir Arutin
https://vk.com/video-151899764_456244351?list=3be3b63e56fcdf682e
она так перед квадами будет скользить?
+1
-3
-2
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ *** Monik ***
Ну все мы поняли, кто любимая дочка)
И кто? Конечно для спортсмена калибра Трусовой будут все условия и даже больше.
+6
-1
+5
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Мария Никонова
Ответ Vladimir Arutin
https://vk.com/video-151899764_456244351?list=3be3b63e56fcdf682e
Очень красивые дуги у Саши
+6
-1
+5
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Lennuci
Так все ж видели на ЧР, ничего не получилось. Через 3 года, видимо, получится.
А так же все читаем новости о тех у кого таки получилось кататься с температурой.
+4
-1
+3
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Vladimir Arutin
https://vk.com/video-151899764_456244351?list=3be3b63e56fcdf682e
+3
-3
0
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Lennuci
Ответ Мария Никонова
Интересно посмотреть, что получилось в итоге?
Так все ж видели на ЧР, ничего не получилось. Через 3 года, видимо, получится.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария Никонова
Интересно посмотреть, что получилось в итоге?
+3
0
+3
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Vladimir Arutin
Ответ Manukello
Я реально не в теме, она что, на ФГП отобралась?
А почему она не должна отобраться ?На этапах у нее 2и 3 место .Отбираются 12 человек .Саша на 6 месте .
+7
-3
+4
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LoRa
Какое интересное сотрудничество! Удачи!)
+6
-2
+4
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Лилибет
Ответ Manukello
Я реально не в теме, она что, на ФГП отобралась?
Да, на первом этапе у нее третье место,на следующем второе,а всего должно быть 12 участниц в финале)
+5
-1
+4
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ИннаВБ
Ответ Manukello
Я реально не в теме, она что, на ФГП отобралась?
Да, но я сомневаюсь, что Саша там будет. А кстати что с другой Сашей, партнерш ей Букина, её не видно и не слышно.
+5
-4
+1
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Manukello
Ответ Лилибет
Хотелось бы увидеть программы Саши на финале гран-при,очень интересно,что они с Ваней наработали 😊
Я реально не в теме, она что, на ФГП отобралась?
+2
-5
-3
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*** Monik ***
Ну все мы поняли, кто любимая дочка)
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лилибет
Хотелось бы увидеть программы Саши на финале гран-при,очень интересно,что они с Ваней наработали 😊
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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