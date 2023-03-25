Шома Уно без ошибок исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате мира

одержал победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

В произвольной программе Уно исполнил четверной риттбергер, четверной сальхов с ошибкой, четверной флип, тройной аксель, четверной тулуп, каскад из четверного и одинарного тулупа («бабочка» на втором прыжке), комбинацию из тройного и двойного акселя.

Японский фигурист получил за прокат 196,51 балла.

Итоговая сумма за две программы составила 301,14 балла.