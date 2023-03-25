Шома Уно без ошибок исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате мира

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии Шома Уно Фигурное катание

Шома Уно одержал победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

В произвольной программе Уно исполнил четверной риттбергер, четверной сальхов с ошибкой, четверной флип, тройной аксель, четверной тулуп, каскад из четверного и одинарного тулупа («бабочка» на втором прыжке), комбинацию из тройного и двойного акселя. 

Японский фигурист получил за прокат 196,51 балла.

Итоговая сумма за две программы составила 301,14 балла.

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31 комментарий

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Наталья Грабовская
Ответ Pennywise
На четвертый
Техническая оценка у него была первоначально 115 (у лидера Чха - 105). Потом наверняка поубавили (после детального просмотра).
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Pennywise
Ответ Наталья Грабовская
Спасибо, что поправили. Хотела написать про дорожку шагов (Step Sequence) - хорео. дор. - без уровней, только с GOE может быть. Кстати, на какой уровень StSq у И. М. была оценена?
На четвертый
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Наталья Грабовская
Ответ Pennywise
Вам, прежде чем писать аналитику, стоило узнать, что у хорео дорожки нет уровней. Она у всех всегда первого.
Спасибо, что поправили. Хотела написать про дорожку шагов (Step Sequence) - хорео. дор. - без уровней, только с GOE может быть. Кстати, на какой уровень StSq у И. М. была оценена?
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Black&White
Халтура - ставить 300 баллов за 4 квада.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Fellina
Вот поэтому Малинин и рисковал. Хотя бы за счет прыжков он получил бронзу. А первое место определили вашему любимому еще до проката…
Илья ещё своӗ возьмӗт. 4А нереально крутой.
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Мурманчанин37
Ответ Raduga
Это он про Трусову?)
))
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Raduga
Ответ Мурманчанин37
Блинчик прекрасен: "Победило фигурное катание, а не кривое прыгание по льду." Увы, фигурное катание Ча проиграло как раз мегакривому прыганью по льду))
Это он про Трусову?)
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bolelschiza
Шома так прыгает квадритт, что я никогда его не могу идентифицировать, всё время путаю то с сальховом, то с флипом. Лишь табличка подсказывает, какой из шомаквадов был исполнен.
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Tania09**
Здесь ещё говорят о нашем судействе) на ЧМ все было решено заранее, им можно((
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Pennywise
Ответ Наталья Грабовская
Комментарий удален пользователем
Вам, прежде чем писать аналитику, стоило узнать, что у хорео дорожки нет уровней. Она у всех всегда первого.
+2
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Мурманчанин37
Ответ Алиса без миелофона
ну он на Малинина намекает (терпеть его ненавидит), но по мне, что у Малинина, что у Уно шарашенье по льду на двух ногах беговыми вне дорожек. в отличие от Ча или Аймо, я уж Брауна даже не беру
Согласен. Кстати, в произвольной Ча с 2 квадами выиграл технику у Уно с 5.
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-4
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Наталья Грабовская
Комментарий удален пользователем
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Алиса без миелофона
Ответ Мурманчанин37
Блинчик прекрасен: "Победило фигурное катание, а не кривое прыгание по льду." Увы, фигурное катание Ча проиграло как раз мегакривому прыганью по льду))
ну он на Малинина намекает (терпеть его ненавидит), но по мне, что у Малинина, что у Уно шарашенье по льду на двух ногах беговыми вне дорожек.
в отличие от Ча или Аймо, я уж Брауна даже не беру
+7
-3
+4
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Мурманчанин37
Ответ Алиса без миелофона
)))))))))))) Там в принципе еще на дупеле в секвенции можно отмечать. Флип навскидку в пределах 90, хотя где там высота/длина, чтобы шарашить гое больше чем +3, я не понимаю
Давайте не будем про "флип" Шомы))
+7
-3
+4
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Мурманчанин37
Блинчик прекрасен: "Победило фигурное катание, а не кривое прыгание по льду." Увы, фигурное катание Ча проиграло как раз мегакривому прыганью по льду))
+17
-5
+12
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asusp527
Шома катался художественно и технично, браво! Победила гармония.
+5
-4
+1
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Алиса без миелофона
Ответ Мурманчанин37
Увы, отметили только на сальхове и кьюшечки на тулупах.
))))))))))))
Там в принципе еще на дупеле в секвенции можно отмечать. Флип навскидку в пределах 90, хотя где там высота/длина, чтобы шарашить гое больше чем +3, я не понимаю
+5
-2
+3
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Fellina
Ответ Маргарита В Сафронова
Шома был прекрасен! Поздравляю моего любимку со вторым золотом мира! Красивейшее катание, изысканная манера исполнения., музыкальность, чемпионская сложность. Лучший!
Вот поэтому Малинин и рисковал. Хотя бы за счет прыжков он получил бронзу. А первое место определили вашему любимому еще до проката…
+6
-5
+1
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galik55
Ответ Алиса без миелофона
Мне особенно понравились оценки за первый 4т и за 3а-2а. Спортсмен портит приземление, из-за чего не может цеплять каскад (к 4т) или третий аксель (к секвенции). Судейская бригада бездумно шарашит +3. Галку на 4р хотя бы отметили, судя по снизившейся оценке ТЕСа.
+
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-2
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Блинчик
Шомяк - красавчик! Даже с травмой сдюжил.
Победило фигурное катание, а не кривое прыгание по льду.
+8
-9
-1
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Nastyok
Прероты видимо фирменная фишка…
0
-2
-2
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Мурманчанин37
Ответ Yaroslove
А ещё уникальный каскад 4+1 ))))
Уникальнее Нэйтана на Олимпиаде?
+9
0
+9
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Мурманчанин37
Ответ Алиса без миелофона
Мне особенно понравились оценки за первый 4т и за 3а-2а. Спортсмен портит приземление, из-за чего не может цеплять каскад (к 4т) или третий аксель (к секвенции). Судейская бригада бездумно шарашит +3. Галку на 4р хотя бы отметили, судя по снизившейся оценке ТЕСа.
Увы, отметили только на сальхове и кьюшечки на тулупах.
+5
-3
+2
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fira
Ответ Маргарита В Сафронова
Шома был прекрасен! Поздравляю моего любимку со вторым золотом мира! Красивейшее катание, изысканная манера исполнения., музыкальность, чемпионская сложность. Лучший!
Не то что у Загитовой.
+2
-10
-8
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Свет19
Ответ Кошка Матраскина
тем не менее уровень ЧМ упал: раньше первая 4-ка прыгала по 3-4 четверных, сейчас больше трех только у Малинина и Уно, три чистых четверных у Шайдорова, который где-то "там". Остальные 1-2 четверных.
Ну у Миши скорость бы добавить и в течение программы компоненты. Хотя да, мог быть и ближе к десятке.
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