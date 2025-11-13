  • Спортс
  Полина Тихонова: «Кагановская и Некрасов помогали нам с некоторыми элементами, которые мы брали из их произвольной программы»
Полина Тихонова: «Кагановская и Некрасов помогали нам с некоторыми элементами, которые мы брали из их произвольной программы»

Тихонова и Лысов: Кагановская и Некрасов могут что-то подсказать на тренировках.

Российский танцевальный туэт Полина Тихонова – Матвей Лысов рассказал, за кем следят в танцах на льду.

– Полина, до перехода в танцы на льду вы следили за этим видом фигурного катания? Есть ли фавориты среди танцоров у вашей пары?

Полина: Раньше я наблюдала только за топами, а в прошлом году начала достаточно сильно увлекаться, смотрела все, в том числе юниорские танцы. Мне очень нравились Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Когда появились Василиса Кагановская и Максим Некрасов, то тоже очень понравились.

Матвей: Тоже стараюсь следить, Максим с Василисой очень нравятся.

– Следите ли вы сейчас за международными стартами? Понравились ли чьи-то программы в этом сезоне?

Полина: Стараюсь смотреть все международные соревнования – и одиночников, и па́рников, и танцоров. Интересно наблюдать за тем, как там люди катаются. Мне очень понравились Гийом Сизерон с Лоранс Фурнье-Бодри, особенно их произвольный танец. Он прошел на одном дыхании, я даже не заметила, где были элементы в этом танце, а они, между прочим, были очень хорошо выполнены. Мне нравится, как они смотрятся.

– С Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым вы тренируетесь на одном льду. Бывает ли такое, что они с чем-то помогают на занятиях?

Полина: Они нам помогали с некоторыми элементами, которые мы брали из их произвольной программы. Если что-то где-то они видят, то могут подсказать. Это круто, что ты находишься с ними на одном льду и можешь посмотреть, как это правильно делается.

– Как вышло, что Василиса и Максим поделились с вами костюмами для программы?

Полина: Мы сначала сделали другие костюмы к этой программе, но нам они не очень понравились. К программе они не очень подходили. У тренеров промелькнула мысль, что можно попробовать попросить у Василисы с Максимом, и они поддержали эту идею.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
