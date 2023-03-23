Инна Гончаренко: «Уно стал очень выразительным, у него интересная программа. У Ламбьеля он еще больше прибавляет, приятно смотреть»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи мужское катание Инна Гончаренко Шома Уно Чха Чжун Хван Илья Малинин Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила выступления мужчин с короткой программой на ЧМ в Сайтаме.

После короткой программы лидирует Шома Уно, набравший 104,63 балла. Второй – Илья Малинин (100,38), третий – Чха Чжун Хван (99,64). 

«Малинин показал хороший чистый прокат, качественно выполненные элементы, наконец-то увидела рядом с ним Рафаэля Арутюняна, виден его почерк.

Конечно, запомнился Шома Уно, который стал очень выразительным, у него очень интересная программа, мне кажется, у Стефана Ламбьеля он еще больше прибавляет, приятно смотреть.

Корейский мальчик чудесный, очень перспективный спортсмен, у мальчиков все в принципе плотно по баллам, хорошая интрига.

Безусловно, в произвольной программе ждем четверной аксель от Малинина, на чемпионате мира нет смысла беречься. А Шома Уно – опытный спортсмен, жду от него преодоления своих проблем», – сказала Гончаренко.

Мы добрались до фигурного ЧМ в Японии! Репортаж изнутри – о том, что за кадром

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7 комментариев

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АннаФ
Ответ АннаФ
Уго всегда был выразительным, даже в юниорах! Один из лучших каиальщиков в мире.
Уно
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АннаФ
Ответ АннаФ
Уго всегда был выразительным, даже в юниорах! Один из лучших каиальщиков в мире.
Уго
0
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АннаФ
Уго всегда был выразительным, даже в юниорах! Один из лучших каиальщиков в мире.
0
0
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Kareglazaya
Ответ alexander bakulin
стефан ламбьель это тренер совсем иного уровня, превосходящий гогиевну на три головы (закалён в боях с евгением плющенко). неудивительно, что шома уно выступил превосходно, а гоговичи были деклассировны в блестящем стиле.
Уно и с предыдущим тренером серебряную медаль на Олимпиаде выиграл. Так что секрет успеха не только в тренере.
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Anna Morgan
А я сегодня поймала себя на мысли, что на Уно мне смотреть не интересно, причем давно.
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alexander bakulin
стефан ламбьель это тренер совсем иного уровня, превосходящий гогиевну на три головы (закалён в боях с евгением плющенко). неудивительно, что шома уно выступил превосходно, а гоговичи были деклассировны в блестящем стиле.
+2
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Светлана Менова
Малинин и не собирался "беречься", он весь сезон прыгает 4А в ПП.
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