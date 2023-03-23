Инна Гончаренко: «Уно стал очень выразительным, у него интересная программа. У Ламбьеля он еще больше прибавляет, приятно смотреть»
Инна Гончаренко оценила выступления мужчин с короткой программой на ЧМ в Сайтаме.
После короткой программы лидирует Шома Уно, набравший 104,63 балла. Второй – Илья Малинин (100,38), третий – Чха Чжун Хван (99,64).
«Малинин показал хороший чистый прокат, качественно выполненные элементы, наконец-то увидела рядом с ним Рафаэля Арутюняна, виден его почерк.
Конечно, запомнился Шома Уно, который стал очень выразительным, у него очень интересная программа, мне кажется, у Стефана Ламбьеля он еще больше прибавляет, приятно смотреть.
Корейский мальчик чудесный, очень перспективный спортсмен, у мальчиков все в принципе плотно по баллам, хорошая интрига.
Безусловно, в произвольной программе ждем четверной аксель от Малинина, на чемпионате мира нет смысла беречься. А Шома Уно – опытный спортсмен, жду от него преодоления своих проблем», – сказала Гончаренко.
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