Инна Гончаренко: «Уно стал очень выразительным, у него интересная программа. У Ламбьеля он еще больше прибавляет, приятно смотреть»

оценила выступления мужчин с короткой программой на ЧМ в Сайтаме.

После короткой программы лидирует Шома Уно, набравший 104,63 балла. Второй – (100,38), третий – (99,64).

«Малинин показал хороший чистый прокат, качественно выполненные элементы, наконец-то увидела рядом с ним Рафаэля Арутюняна, виден его почерк.

Конечно, запомнился Шома Уно, который стал очень выразительным, у него очень интересная программа, мне кажется, у Стефана Ламбьеля он еще больше прибавляет, приятно смотреть.

Корейский мальчик чудесный, очень перспективный спортсмен, у мальчиков все в принципе плотно по баллам, хорошая интрига.

Безусловно, в произвольной программе ждем четверной аксель от Малинина, на чемпионате мира нет смысла беречься. А Шома Уно – опытный спортсмен, жду от него преодоления своих проблем», – сказала Гончаренко.

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