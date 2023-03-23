Шома Уно: «В последние 10 дней из-за падения на тренировке я был действительно в ужасной форме. Для меня это новые ощущения»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии мужское катание Шома Уно Фигурное катание

Японский фигурист Шома Уно признался, что был в ужасной форме перед чемпионатом мира.

Уно лидирует после короткой программы на ЧМ-2023 в Сайтаме, набрав 104,63 балла.

«В целом, наверное, я доволен сегодняшним прокатом. Да, конечно, я мог сделать лучше дорожку шагов, да и с прыжками некоторыми вышло не очень. Но я ни о чем не сожалею.

Последние пару лет я выступал на соревнованиях ровно так, как был готов на тренировках. И я привык к этому, я знаю, как это работает. Но в последние 10 дней из-за этого падения на тренировке я был действительно в ужасной форме. Для меня это новые ощущения.

Я пытался придумать, как подойти к сегодняшнему дню в наилучшем состоянии – и понял, что просто внутреннего спокойствия будет недостаточно. Поэтому я постарался максимально себя зарядить и мотивировать – и включить режим «я выхожу бороться». И это помогло. Я поэтому и после проката был счастливее, чем обычно», – приводит слова Уно корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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11 комментариев

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Heopsa
Интересная заруба у них с Малининым будет.
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Mikhail Lopatin
Боролся сегодня аки лев -- молодец. Весь свой опыт собрал в кулак и выдал абсолютный максимум на сегодня. Дорожка была потрясающая просто. Жаль, уровень где-то обронил на ней.
Удачи в ПП, мастер! :)
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irenmyasina@yandex.ru
Старые песни о главном!
Помню, как на ЧМ после Олимпиады 2018 г травмированного Шомика просто вытащили на серебро, а нашего Мишу Коляду, который кстати прекрасно тогда откатался, бронзой наградили.
Глядишь, опять сработает, ГОЕ просто отпад!
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pulpfiction
Бесподобное выступление!
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Маргарита В Сафронова
Щома боец! Даӗшь второе золото!
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Lavkaspice
Восстанавливайся, Шома, и настраивайся так же на субботу! Физического и ментального здоровья, держись)
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Леличек
Ответ Бедоносец
Включил режим преодолельщика. 🤦
Да он его регулярно включает) И собирает на этом доп грибы)) 🍄🍄🍄
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alexnew
Остается только догадываться, как катался бы Уно, если бы он еще и боролся за прокаты. :)
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Katerina Sunny
Шома, настройся ещё правильно и на прокат ПП в субботу. И без неприятных сюрпризов на тренировках.
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Блинчик
Шомяк, держись!
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Бедоносец
Включил режим преодолельщика. 🤦
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