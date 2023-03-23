Шома Уно: «В последние 10 дней из-за падения на тренировке я был действительно в ужасной форме. Для меня это новые ощущения»

Японский фигурист признался, что был в ужасной форме перед чемпионатом мира.

Уно лидирует после короткой программы на ЧМ-2023 в Сайтаме, набрав 104,63 балла.

«В целом, наверное, я доволен сегодняшним прокатом. Да, конечно, я мог сделать лучше дорожку шагов, да и с прыжками некоторыми вышло не очень. Но я ни о чем не сожалею.

Последние пару лет я выступал на соревнованиях ровно так, как был готов на тренировках. И я привык к этому, я знаю, как это работает. Но в последние 10 дней из-за этого падения на тренировке я был действительно в ужасной форме. Для меня это новые ощущения.

Я пытался придумать, как подойти к сегодняшнему дню в наилучшем состоянии – и понял, что просто внутреннего спокойствия будет недостаточно. Поэтому я постарался максимально себя зарядить и мотивировать – и включить режим «я выхожу бороться». И это помогло. Я поэтому и после проката был счастливее, чем обычно», – приводит слова Уно корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.