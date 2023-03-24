Траньков об участии в турнире шоу-программ: «Единственное, что меня мотивировало – возможность работать с Тутберидзе»

и рассказали о своем номере для турнира шоу-программ.

«Библейская тема нас с Таней не отпускает. «Самсон и Далила» ведь тоже библейская притча. В ней рассказывается о силаче Самсоне, который влюбляется в Далилу, но она ради денег предает его. Хитростью завлекает к себе, чтобы узнать секрет, в чем сила героя. Самсон объясняет, что сила его в волосах, которые не дозволялось никому стричь, так как он был обещан Богу. Далила угощает Самсона вином, и когда он засыпает у нее на коленях, отрезает прядь волос, и Самсон теряет силу...

Это история о любви, предательстве, вечной борьбе добра со злом. В нашем номере мы останавливаемся на моменте, когда Далила отрезает волосы Самсону. Но в библейской легенде есть продолжение. Самсона затем берут в плен, пытают, выкалывают глаза и бросают в темницу. Через какое-то время волосы вновь отрастают, к Самсону возвращается сила, и он рушит темницу, где под обломками вместе с ним погибают и враги, которые его пытали...

Такая легенда. Я специально ее пересказываю, потому что, возможно, не все знают, и номер не поймут...

Не могу сказать, что я был в восторге от идеи участвовать в шоу-турнире. И честно, этого не скрывал. Два с половиной года, даже три, мы не катались в паре с Таней. А возраст все-таки берет свое, хотя и отдавать не хочется.

Единственное, что меня мотивировало – возможность работать с Этери Георгиевной ( ). Да, мы вместе ездили на соревнования, я помогал в работе Вове с Женей (Морозову и Тарасовой), но одно дело быть в тренерском штабе, а другое – в роли ученика, тренироваться у них. Вот это для меня бесценно», – сказал Траньков.

«Когда стало известно, что турнир шоу-программ состоится, я убедила Максима попробовать. Пробы переросли в прокат. Хотя до этого два с половиной года, почти три мы не катались в паре. Понятно, я поддерживала форму, везде выступала, но это совсем другое, чем после перерыва встать в пару с любимым партнером. Мне казалось, это будет легко, и через недельку мы все быстро вспомним, накатаем программу. Но нет – оказалось все гораздо тяжелее и морально, и физически, потому что совсем другое напряжение.

Но это было интересно для меня. Я люблю по жизни вызовы, эксперименты. Даже не эксперименты, а трудности, которые нужно преодолевать. И если с ними справляешься, то для меня это как бальзам на душу, что получилось, свершилось.

Сами соревнования были интересными по формату, хотя поначалу было не понятно до конца, что это соревнования или шоу, или больше показательные выступления. Но, наверное, определяющую роль сыграло то, что нас очень ждали поклонники. Пришло столько писем, сообщений! Это было так приятно читать, слышать от болельщиков. И в первую очередь, мы выступали ради них и для них», – добавила Волосожар.

Волосожар и Траньков выступили на турнире шоу-программ под музыку из «Самсона и Далилы»