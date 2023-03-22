Максим Траньков: «Марина Зуева оказала на меня самое большое влияние с точки зрения тренерства из тех, с кем я работал»

заявил, что оказала на него большое влияние, когда он стал тренером.

«Думаю, Марина Олеговна — это человек, который оказал на меня самое большое влияние с точки зрения тренерства из тех, с кем я работал. В плане обучения я очень многое у нее почерпнул. Наверное, больше, чем у кого‑либо другого.

Если даже брать Этери Георгиевну ( ) и их тренерский штаб, это большая команда. Да, в основном это одиночное катание. Но интересна была система, подход.

Глобально же, с точки зрения подхода и профессионализма, я сначала оказался ассистентом Марины Зуевой. Поэтому сперва перенял от нее некоторые профессиональные навыки, необходимые для того, чтобы хоть как‑то состояться на тренерском мостике», — сказал Траньков.