Максим Траньков: «Марина Зуева оказала на меня самое большое влияние с точки зрения тренерства из тех, с кем я работал»
Максим Траньков заявил, что Марина Зуева оказала на него большое влияние, когда он стал тренером.
«Думаю, Марина Олеговна — это человек, который оказал на меня самое большое влияние с точки зрения тренерства из тех, с кем я работал. В плане обучения я очень многое у нее почерпнул. Наверное, больше, чем у кого‑либо другого.
Если даже брать Этери Георгиевну (Тутберидзе) и их тренерский штаб, это большая команда. Да, в основном это одиночное катание. Но интересна была система, подход.
Глобально же, с точки зрения подхода и профессионализма, я сначала оказался ассистентом Марины Зуевой. Поэтому сперва перенял от нее некоторые профессиональные навыки, необходимые для того, чтобы хоть как‑то состояться на тренерском мостике», — сказал Траньков.
Как говорит Зуева , ТМ уходят. Траньков без них не тренер, хочет назад к Зуевой ?
Или как?!