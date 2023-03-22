Максим Траньков: «Марина Зуева оказала на меня самое большое влияние с точки зрения тренерства из тех, с кем я работал»

Теги Максим Траньков сборная России Марина Зуева пары Этери Тутберидзе Матч ТВ Фигурное катание

Максим Траньков заявил, что Марина Зуева оказала на него большое влияние, когда он стал тренером. 

«Думаю, Марина Олеговна — это человек, который оказал на меня самое большое влияние с точки зрения тренерства из тех, с кем я работал. В плане обучения я очень многое у нее почерпнул. Наверное, больше, чем у кого‑либо другого.

Если даже брать Этери Георгиевну (Тутберидзе) и их тренерский штаб, это большая команда. Да, в основном это одиночное катание. Но интересна была система, подход.

Глобально же, с точки зрения подхода и профессионализма, я сначала оказался ассистентом Марины Зуевой. Поэтому сперва перенял от нее некоторые профессиональные навыки, необходимые для того, чтобы хоть как‑то состояться на тренерском мостике», — сказал Траньков.

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5 комментариев

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pashkka
Ответ Irina037
Читайте внимательно,он сказал,что Тутберидзе тренер одиночников,а Зуева--пар
Траня никогда не страдал скудным словарным запасом, но здесь выразился максимально непонятно!
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Lapo Elkann
Т. е. " Зуева оказала на него самое большое влияние с точки зрения тренерства ", а тренером Транькова сделала Тутберидзе.
Как говорит Зуева , ТМ уходят. Траньков без них не тренер, хочет назад к Зуевой ?
0
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Irina037
Ответ pashkka
Не пойму, это Траньков открытым текстом говорит, что Этери не профессионал? Или как?!
Читайте внимательно,он сказал,что Тутберидзе тренер одиночников,а Зуева--пар
+2
-2
0
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pashkka
Не пойму, это Траньков открытым текстом говорит, что Этери не профессионал?
Или как?!
+5
-4
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Lilia Sadykova
А Траньков состоялся на тренерском мостике? За счет тренировок Рыжей в Хрустальном взял медаль на ОИ и уже видимо мнит себя великим тренером
+5
-2
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