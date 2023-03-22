Деанна Стеллато-Дудек: «Меня впечатляли Волосожар и Траньков. Я наблюдала за их элементами в замедленном режиме, чтобы попытаться что-то перенять»

Канадская фигуристка объяснила, чем ее впечатлили Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

– Есть ли пары, которые вдохновляют вас? Может быть, из прошлого.

– Определенно. Я слежу за фигурным катанием уже очень давно. Мне нравилось наблюдать за Сюэ Шень и Хунбо Чжао. Они всегда были одними из моих самых любимых.

Помню Олимпийские игры-2002. Мне нравились обе пары. Я люблю и Елену (Бережную) с Антоном (Сихарулидзе), и Джеми (Сале) с Давидом (Пеллетье). Это две пары с очень разным стилем, но они прекрасны сами по себе.

Из недавних выступлений меня впечатляли Татьяна Волосожар и Максим Траньков – это техническая команда с огромными мощными элементами. Я наблюдала за многими их элементами в замедленном режиме, чтобы попытаться что-то перенять, – рассказала Деанна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом.