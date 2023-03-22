Деанна Стеллато-Дудек: «Меня впечатляли Волосожар и Траньков. Я наблюдала за их элементами в замедленном режиме, чтобы попытаться что-то перенять»

Теги Сюэ Шень Хунбо Чжао Татьяна Волосожар Максим Траньков Олимпийская сборная России Джеми Сале Давид Пеллетье Елена Бережная Антон Сихарулидзе сборная Канады Солт-Лейк-Сити-2002 пары Максим Дешам Деанна Стеллато-Дудек Фигурное катание

Канадская фигуристка объяснила, чем ее впечатлили Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

– Есть ли пары, которые вдохновляют вас? Может быть, из прошлого.

– Определенно. Я слежу за фигурным катанием уже очень давно. Мне нравилось наблюдать за Сюэ Шень и Хунбо Чжао. Они всегда были одними из моих самых любимых.

Помню Олимпийские игры-2002. Мне нравились обе пары. Я люблю и Елену (Бережную) с Антоном (Сихарулидзе), и Джеми (Сале) с Давидом (Пеллетье). Это две пары с очень разным стилем, но они прекрасны сами по себе.

Из недавних выступлений меня впечатляли Татьяна Волосожар и Максим Траньков – это техническая команда с огромными мощными элементами. Я наблюдала за многими их элементами в замедленном режиме, чтобы попытаться что-то перенять, – рассказала Деанна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом.

4 комментария

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N-fox
Волосожар-Транькова пересматриваю, и не только ОИ программы. Насколько же гармоничная пара! Сочетание силы, мощи с красивыми линиями, пластикой, хореографичностью,. Идеально подошли друг другу!
+4
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Irina037
ВТ и сейчас впечатляют,рано ушли
+14
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Клопс
Волосожар, Траньков топчик🔥
+8
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+8
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Elena Savanuk
Деанна - красавица-парница, которая на льду даст фору многим гораздо более молодым соперницам по цеху. А пара , у которой она черпает вдохновение для дальнейшего совершенствования своего мастерства, даже оставив большой спорт, продолжает нас удивлять и восхищать !
+9
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